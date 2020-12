Il a fallu jouer à des matchs tous les sept jours de la semaine, un récepteur large commençant au quart-arrière, de nombreux changements d’horaire et des révisions constantes des protocoles de santé et de sécurité pour que la NFL atteigne la semaine 17 à temps.

C’est une réalisation remarquable lors d’une pandémie mondiale.

Depuis mars, la ligue, les clubs, les entraîneurs et l’Association des joueurs se sont engagés dans un formidable effort de collaboration médical pour créer un environnement de travail sûr qui maintient un niveau d’équité acceptable », a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football de la NFL, Troy Vincent, à l’Associated Press sur Lundi. «Les protocoles ont été développés et modifiés avec diligence sur la base de l’identification, de l’isolement et du confinement des virus, ce qui a permis la flexibilité d’ajuster les horaires si nécessaire, tout en offrant aux clubs et aux joueurs une autonomie dans un environnement sans bulle. Ces efforts, toujours en cours, de la part de toutes les parties prenantes démontrent la puissance du travail d’équipe et du sacrifice pour réussir une saison dans des temps sans précédent.

Le COVID-19 a anéanti les pratiques printanières, annulé la pré-saison et emmené 2020 en territoire inconnu, mais il n’a pas empêché la NFL de mener des affaires dans les circonstances les plus inhabituelles.

La ligue poursuit son objectif de jouer les 256 matchs programmés en 17 semaines et le Super Bowl à Tampa le 7 février. Ce qui semblait souvent improbable est devenu tout à fait réalisable.

La recherche des contacts est ce dont les gens ne parlent pas le plus, mais elle est essentielle à notre succès, a déclaré le Dr Allen Sills, médecin-chef de la ligue. Nous avons toujours dit qu’il était presque impossible d’éviter des cas isolés et isolés. L’ensemble de notre protocole et de notre stratégie a été construit autour de l’atténuation de la transmission et la clé est une bonne recherche des contacts.

La NFL a mis en œuvre des COVID-19[feminine protocoles qui ont été mis à jour tout au long de la saison au fur et à mesure que l’on apprenait plus d’informations sur le virus et son contrôle. Les joueurs et les entraîneurs ont été testés quotidiennement, l’utilisation du masque est devenue obligatoire, les installations ont été fermées à divers moments, des réunions ont eu lieu virtuellement et les matchs ont continué.

Les traceurs de contact sont devenus les MVP. Le processus est vaste et commence par déterminer qui a été exposé à quelqu’un qui a été testé positif, le niveau d’exposition et le niveau de risque et comment atténuer le risque.

Je pense presque que c’est presque comme un blocage et un plaquage, a déclaré Sills. Les joueurs peuvent faire de longues courses et de bonnes captures, mais nous savons tous que sans blocage exceptionnel, il n’est pas possible d’exécuter ces jeux. Ce processus a été pour moi vraiment fondamental, et un travail énorme est impliqué avec un très grand nombre de personnes. C’est plus que les appareils (de suivi); ils sont importants, mais pas la somme totale de notre recherche de contacts. Ce qui est impliqué, c’est d’interroger des individus, de collecter toutes ces données à partir des dispositifs de suivi, de regarder la vidéo depuis les installations de l’équipe et les champs de pratique, de parler à des amis et à des membres de la famille et à d’autres personnes susceptibles d’être impliquées.

Chaque équipe a un agent de contrôle des maladies infectieuses qui travaille avec l’entraîneur sportif en chef et le médecin de l’équipe. Le trio travaille avec l’équipe de trois membres de la ligue composée d’un traceur de contacts, d’un épidémiologiste et d’un médecin.

Ils obtiendront toutes les données, les synthétiseront et travailleront avec le personnel des clubs, puis prépareront un rapport qu’ils rapporteront à notre comité qui supervise nos opérations quotidiennes de COVID, puis j’examinerai ce rapport, Sills m’a dit. C’est donc à plusieurs niveaux, avec du personnel et de nombreuses autres personnes. Certains jours, il se peut que nous n’ayons que deux ou trois traces et que certains jours en aient 14 à 15.

Les Titans du Tennessee ont été la première équipe à connaître une évasion et les Ravens de Baltimore ont été durement touchés le mois dernier, les forçant à disputer le deuxième match de la ligue mercredi depuis 1949.

Plusieurs entraîneurs ont été condamnés à une amende pour avoir violé le mandat de porter un masque, cinq équipes ont été condamnées à une amende pour plusieurs violations du protocole et les Raiders et les Saints ont été dépouillés de leurs choix de projet.

Les Broncos de Denver ont fini par utiliser l’équipe d’entraînement Kendall Hinton au quart-arrière lors d’une défaite contre la Nouvelle-Orléans après que le troisième quart Jeff Driskel ait été testé positif pour le coronavirus et le démarreur Drew Lock, le remplaçant Brett Rypien et le vétéran de l’équipe d’entraînement Blake Bortles n’avaient pas réussi à porter leurs masques l’un autour de l’autre plus tôt cette semaine.

Hinton, qui a joué le quart-arrière à Wake Forest avant de passer au receveur large, est devenu le premier non-QB à occuper ce poste depuis que le demi-arrière Tom Matte l’a fait pour les Colts de Baltimore en 1965.

Les Browns de Cleveland ont perdu six joueurs en raison de protocoles un jour avant de perdre les Jets de New York dimanche, les laissant dans un scénario de séries éliminatoires gagnant-ou-autre cette semaine contre Pittsburgh.

Cela peut arriver comme ça, a déclaré le plaqueur défensif des Browns Larry Ogunjobi. La veille d’un match, vous perdez un bon nombre de joueurs et c’est comme, Whoa. En fin de compte, c’est partout dans la ligue et ce n’est qu’une des choses qui maintenant que cela se produit et que vous comprenez à quel point cette chose peut être grave et à quelle vitesse elle peut changer la donne. Encore une fois, nous devons continuer à être proactifs. … C’est juste quelque chose qui ne peut être pris à la légère.

La NBA et la LNH ont conclu leurs saisons 2019-20 dans une bulle et des équipes isolées de la MLB pour les séries éliminatoires, mais la NFL a réussi à l’éviter.

Nous avons une planification d’urgence », a déclaré Sills. «Nous l’avons eu toute l’année, et ils sont d’abord motivés par la sécurité médicale. Pouvons-nous opérer sur le marché d’une manière conforme à ce que nous faisons et avons fait? Certains de nos clubs qui opèrent dans des zones où le nombre de cas de la maladie est élevé, ces clubs ont réussi à éviter les tests positifs. Cela témoigne du travail acharné qu’ils font et des soins qu’ils prennent chaque jour. Nous continuerons donc de suivre la même feuille de route. C’était un bon plan de match. Je dois continuer à exécuter de la même manière que nous avons exécuté jusqu’à présent.

Le rédacteur AP Pro Football Barry Wilner et le rédacteur AP Sports Tom Withers ont contribué à ce rapport.

