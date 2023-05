La Next Generation Cup débutera avec ATK Mohun Bagan vs West Ham United Clash à Navi Mumbai

ATK Mohun Bagan et West Ham United verrouillent les cornes pour lancer la Premier League Next Generation Cup au Reliance Corporate Park (RCP) à Navi Mumbai le 17 mai, ont annoncé les organisateurs mardi.

Dans l’autre rencontre prévue le même jour, le Bengaluru FC affrontera le champion en titre du Stellenbosch FC.

La compétition, présentée par la Fondation Reliance, se déroulera sur cinq jours, soit les 17, 20, 23, 25 et 26 mai. Quatre matchs se dérouleront chacun sur les trois premiers jours du tournoi.

Les équipes ont été réparties en deux groupes et celles qui terminent deuxième, troisième et quatrième de leurs groupes respectifs s’affronteront l’avant-dernière journée de la compétition du 25 mai. L’affrontement au sommet devrait avoir lieu le 26 mai.

Les deux groupes pour la Next Generation Cup :

Groupe A : West Ham United FC, ATK Mohun Bagan, Bengaluru FC, Stellenbosch FC

Groupe B : Sudeva Delhi FC, Everton FC, Wolverhampton Wanderers FC, Reliance Foundation Young Champs

17 mai – mercredi

Le Bengaluru FC, champion de la Reliance Foundation Development League (RFDL), affronte le Stellenbosch FC, champion en titre de la Next Generation Cup, simultanément au match susmentionné ATKMB contre West Ham United. Les Mariners espèrent conserver la forme impressionnante qu’ils ont démontrée lors des éliminatoires pour la troisième place, tandis que Bengaluru voudra faire un pas en avant après avoir remporté son deuxième titre RFDL consécutif dimanche.

Plus tard dans la journée, Everton et Wolverhampton Wanderers affronteront Sudeva Delhi, finaliste de RFDL, qui affrontera RFYC en même temps. RFYC sera sur le point de déclencher un retour après être descendu à Sudeva en demi-finale RFDL jeudi tandis que les Toffees rencontreront des adversaires familiers dans les Wolves pour lancer leur campagne.

20 mai – samedi

La deuxième journée de la Next Generation Cup débutera avec Sudeva et RFYC jouant respectivement contre Everton et les Wolves. Sudeva a impressionné tout le monde avec ses fantastiques sorties dans la RFDL et ce tournoi leur offre l’occasion de tester leur courage contre les unités étrangères en visite.

Plus tard dans la journée, West Ham United affrontera Bengaluru alors que l’ATK Mohun Bagan jouera simultanément contre le Stellenbosch FC. Il devrait y avoir plus de clarté concernant les équipes susceptibles de se classer au sommet de leur groupe respectif après cette série de matches.

23 mai – mardi

Le 23 mai, les rivaux de l’ISL, le Bengaluru FC et l’ATK Mohun Bagan, s’affronteront tandis que les Hammers affronteront le Stellenbosch FC en même temps. L’action passe ensuite au groupe B avec Wolverhampton et Everton affrontant respectivement Sudeva Delhi et RFYC. Ce sera la dernière fois que les équipes des deux groupes s’affronteront car le lendemain les verra s’affronter avec leurs adversaires de l’autre groupe.

25 mai – jeudi

Trois matchs seront disputés le 25 mai. Premièrement, l’équipe qui a terminé en bas des deux groupes s’affrontera pour son dernier match du tournoi. Ensuite, les deuxième et troisième places des deux groupes termineront leur parcours dans la Next Generation Cup par un match l’un contre l’autre.

26 mai – vendredi

Enfin, le tournoi se terminera avec les équipes les mieux classées du groupe A et du groupe B qui s’affronteront au RCP le vendredi 26 mai. Ce jeu particulier décidera qui repartira avec les droits de vantardise pour cette saison à venir et passionnante de la Fondation Reliance présente la Premier League Next Generation Cup.

