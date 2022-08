La New Liga sponsorise EA Sports pour “révolutionner” le football espagnol

Madrid (AFP) – Le géant américain du jeu vidéo Electronic Arts remplacera la banque espagnole Santander en tant que sponsor titre de la Liga à partir de l’été 2023, a annoncé mardi la ligue.

Le parrainage sera au nom de la division EA Sports de la société.

La Liga a déclaré dans un communiqué que l’accord rapporterait plus qu’une simple augmentation des revenus.

“A partir de la saison 23/24, le nouvel accord jette les bases pour révolutionner l’expérience du football, vise l’intégration des mondes physiques et virtuels, implique des améliorations dans la diffusion et l’engagement des deux sociétés envers le football de base”, a déclaré La Liga sur son site internet.

Les médias espagnols ont rapporté que l’accord est de cinq ans et rapportera à la Liga entre 30 et 40 millions d’euros (30,6 à 40,8 millions de dollars) par an.

L’accord avec Santander, qui a débuté en 2016, prendra fin après cette saison. Il vaut 17 millions d’euros par an.

Depuis six ans, le nom officiel de la première division espagnole est “LaLiga Santander”, et la deuxième division est “LaLiga Smartbank”, du nom d’une filiale de la banque.

“EA SPORTS représente la pointe des expériences de football interactives, tandis que la Liga est le fer de lance des compétitions de football dans le monde entier avec des expériences inégalées pour les fans sur le terrain, en diffusion et numériquement”, a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

Les revenus de sponsoring de la Liga sont passés de 50 millions d’euros en 2016-17 à 155 millions d’euros la saison dernière.

Sur la même période, les revenus des droits TV ont quasiment doublé passant de 825 millions d’euros en 2016-2017 à 1 625 millions d’euros en 2021-2022.

La société californienne Electronic Arts et sa franchise EA Sports sont les éditeurs du jeu vidéo populaire FIFA, bien que la société mette fin à sa longue association avec l’instance dirigeante du football mondial en 2023 et rebaptise le jeu EA Sports FC.

Les géants de la Liga, Barcelone, ont également récemment annoncé deux accords avec des entreprises technologiques affirmant qu’ils ajouteraient à l’expérience du football.

Lundi, Barcelone a annoncé la vente de 24,5% de sa branche média Barca Studios à la société Internet Socios.com “pour accélérer la stratégie audiovisuelle, blockchain, NFT et Web.3 du club”.

En juillet, Barcelone a accueilli la société suédoise de streaming musical Spotify en tant que sponsor du maillot en tweetant : “Nous nous associons à Spotify pour rapprocher le football et la musique comme vous ne l’avez jamais vu auparavant.”