La New England Revolution a rejeté l’offre de Nottingham Forest pour Djordje Petrovic

Le New England Revolution a rejeté deux offres de transfert pour le gardien vedette Djordje Petrovic, de Nottingham Forest et du FC Nantes, ont déclaré à The Athletic des sources au courant des offres.

Les offres sont de l’ordre de 8 millions de dollars plus les modules complémentaires. C’est à peu près pour cela que l’ancien gardien de but des Revs, Matt Turner, a été transféré à Arsenal.

La Nouvelle-Angleterre préfère attendre l’hiver pour conclure un accord avec Petrovic, le mercato estival en MLS se fermant dans quelques jours mercredi. Petrovic est l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue, un élément crucial pour les perspectives d’après-saison de la Nouvelle-Angleterre. Les Revs sont deuxièmes de la Conférence Est avec 43 points après 23 matches et sont plus concentrés sur la compétition pour les trophées que sur la réalisation d’un profit de transfert.

Nottingham Forest travaille sur un accord pour signer le gardien de but Dean Henderson et a également contacté Arsenal au sujet d’un transfert potentiel pour Turner, comme l’a rapporté pour la première fois par L’Athlétisme David Orstein.

Nottingham a terminé 16e de la Premier League l’année dernière, évitant la relégation de quatre points. Nantes a terminé 16e de Ligue 1 l’an dernier, évitant la relégation d’un point.

Petrovic, 23 ans, a fait 47 apparitions en Nouvelle-Angleterre après avoir signé en 2022 et s’est rapidement imposé après le départ de Turner pour Arsenal. Il a été élu deuxième gardien de but de l’année en MLS la saison dernière, bien qu’il n’ait disputé que 21 matchs sur 34 après avoir rejoint la mi-saison. Il a été nommé All-Star de la MLS 2023.

Petrovic a deux sélections avec l’équipe nationale de Serbie. Avant la Nouvelle-Angleterre, il a percé du côté serbe du FK Cukaricki.

Si les Revs acceptent une offre maintenant, ou prévoient de le faire avant la fermeture des fenêtres de transfert européennes dans un mois, ils ont jusqu’à mercredi pour signer un remplaçant sur le marché des transferts. Les clubs MLS peuvent également signer des agents libres après la fermeture de la fenêtre jusqu’au 13 septembre.

(Photo : Tasos Katopodis/Getty Images)