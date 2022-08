La New Car Dealers Association of BC applaudit l’augmentation du rabais sur les véhicules électriques

À la suite de l’annonce par le gouvernement de la Colombie-Britannique d’étendre le rabais sur les véhicules électriques (VE), la New Car Dealers Association of BC (NCDA) affirme que l’augmentation aidera la province à maintenir son leadership en matière de ventes zéro émission.

Le 2 août, le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone a annoncé que la remise maximale pour les véhicules électriques à batterie, électriques à pile à combustible et hybrides rechargeables longue portée passera de 3 000 $ à 4 000 $.

Le rendement maximal des véhicules électriques hybrides rechargeables bas de gamme passera de 1 500 $ à 2 000 $

Selon la NCDA, qui administre le programme, la remise est la clé du succès si la province veut atteindre son objectif de 100 % de toutes les ventes de véhicules légers étant des véhicules zéro émission (ZEV) d’ici 2035.

La Colombie-Britannique est la principale province du Canada pour le pourcentage global d’adoption de VZE ​​à 13 % en 2022, selon un rapport d’IHS Markit.

L’admissibilité à la remise est basée sur les niveaux de revenu, plus de 90 % des Britanno-Colombiens étant éligibles à la remise sur la base des déclarations de revenus de 2020.

Lorsqu’ils sont combinés aux rabais fédéraux, les résidents de la Colombie-Britannique peuvent économiser jusqu’à 9 000 $ sur l’achat ou la location d’un nouveau véhicule électrique, selon l’annonce du ministère.

“Nous savons que le prix des véhicules zéro émission est un obstacle pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui se situent au bas de l’échelle des revenus. Ainsi, rendre les véhicules à énergie propre plus abordables pour ceux qui pourraient avoir le plus besoin d’aide pour effectuer la transition est une bonne nouvelle », a déclaré Blair Qualey, président de la NDCA.

Les particuliers dont le revenu annuel ne dépasse pas 80 000 $ ou les ménages dont le revenu ne dépasse pas 125 000 $ seront admissibles aux montants de remboursement maximaux.

Les personnes dont le revenu personnel ou familial est plus élevé ont moins droit aux remises. Les personnes dont le revenu annuel est supérieur à 100 000 $ ou le revenu du ménage supérieur à 165 000 $ ne seront pas admissibles.

“Bien que nous puissions comprendre que le gouvernement est toujours confronté à la position difficile d’essayer de gérer les dépenses et les budgets des programmes, nous surveillerons comment les changements pour les participants à revenu élevé peuvent avoir un impact sur l’adoption du VZE”, a déclaré Qualey.

Plus de 18 000 transactions de rabais ont été traitées l’an dernier, et plus de 17 % des ventes de véhicules neufs étaient des VZE au premier trimestre de 2022, selon la NCDA.

