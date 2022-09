La nervosité de Chelsea remporte la victoire à West Ham

L’équipe de Thomas Tuchel est partie tard pour marquer trois points contre ses rivaux londoniens West Ham

Les frappes tardives des remplaçants Ben Chilwell et Kai Havertz ont assuré trois points à Chelsea, qui dépense beaucoup, lors de leur derby de Premier League à Londres avec West Ham samedi après-midi, mais l’équipe de Thomas Tuchel n’a certainement pas tout fait à sa manière dans une seconde mi-temps palpitante à Le pont de Stamford.

Chelsea est entré dans le match à l’arrière d’une fenêtre de transfert qui les a vus battre le record de Premier League pour le plus d’argent dépensé en un seul été dans l’histoire de l’élite anglaise alors que le nouveau propriétaire Todd Boehly cherche à faire une déclaration dans les premiers jours du poste. – L’ère Abramovich dans l’ouest de Londres.

Parmi la galaxie de nouvelles recrues faites par le club, Raheem Sterling, Kalidou Kouliblay, Marc Cucurella et Wesley Fofana ont été nommés dans la formation de départ – mais même avec un prix collectif quelque part au nord de 215 millions de livres sterling (264 millions de dollars), Chelsea ne pouvait ‘ t passer de troisième vitesse dans une première mi-temps tiède au cours de laquelle ils ont apprécié la part du lion de la possession du ballon mais n’ont pas réussi à se tailler un seul tir cadré.

West Ham s’est avéré être un ennemi frustrant pour Chelsea alors qu’ils pressaient en seconde période et faisaient la percée à la 62e minute alors que Michail Antonio rentrait à bout portant après qu’Edouard Mendy ait battu un corner.

C’était la dernière confusion d’un corner de la ligne arrière de Chelsea cette saison dans ce qui devient une tendance inquiétante pour Tuchel et son gourou du coup franc Anthony Barry, et semblait envoyer les Blues à leur troisième défaite en quatre matchs.

Tuchel a riposté, envoyant à la fois Chilwell et Havertz dans le match peu de temps après le but d’Antonio – et Chilwell a presque immédiatement récompensé l’entraîneur allemand lorsqu’il a égalisé les scores avec un but soigné sous un angle serré sur la gauche.

Moins de dix minutes plus tard, Chilwell est devenu créateur alors qu’il traversait pour Havertz pour faire exploser le ballon à bout portant pour porter le score à 2-1 à la 88e minute.

Le drame était loin d’être terminé. À peine deux minutes plus tard, la nouvelle signature de West Ham, Maxwell Cornet, semblait avoir égalisé uniquement pour que l’arbitre exclut le but après avoir visionné des images VAR, déterminant qu’il y avait eu une faute sur le gardien de Chelsea Mendy dans l’accumulation, au grand dam évident de Hammers. le patron David Moyes qui a furieusement protesté auprès des officiels au coup de sifflet final.

Non, c’est une décision horrible aussi https://t.co/jpXwHXjeIA —Alan Shearer (@alanshearer) 3 septembre 2022

“C’est super difficile de marquer contre West Ham, ils défendent en profondeur et avec des corps – le jeu est devenu plus compliqué avec le but que nous avons donné», a déclaré Tuchel par la suite.

“C’était un énorme effort pour revenir et un énorme crédit à l’équipe, l’impact du banc – tout le crédit à tout le monde.

“C’était une faute claire sur le gardien de but, j’avais des doutes sur le premier – mais je ne commenterai pas, la dernière fois j’ai été puni d’énormes amendes. Vous donnez votre avis, vous ne serez pas verbalisé.

“Ce n’était pas facile de garder la conviction, il est difficile d’attaquer de manière fluide et de créer des occasions contre West Ham, personne ne joue un match ouvert et spectaculaire contre eux.

“Nous y allons maintenant étape par étape, nous essaierons d’utiliser cet élan – les choses sont claires maintenant, nous pouvons exiger un engagement total pour tout. Nous sommes en train de créer ceci et ce n’est pas fini.”