La Néo-Zélandaise Jacinda Ardern, une icône pour beaucoup, démissionne

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Arden, qui est devenue une icône mondiale de la gauche et a illustré un nouveau style de leadership, a déclaré jeudi qu’elle quitterait ses fonctions.

À seulement 37 ans lorsqu’elle est devenue dirigeante, Ardern a été félicitée dans le monde entier pour sa gestion de la pire fusillade de masse du pays et des premiers stades de la pandémie de coronavirus. Mais elle a dû faire face à des pressions politiques croissantes dans son pays et à un niveau de vitriol de la part de certains qui n’avaient pas été ressentis par les précédents dirigeants néo-zélandais.

Pourtant, son annonce a été un choc dans tout le pays de 5 millions d’habitants.

Retenant ses larmes, Ardern a déclaré aux journalistes à Napier que le 7 février serait son dernier jour en tant que Premier ministre après cinq ans et demi au pouvoir.

«Je sais ce que ce travail demande, et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est aussi simple que cela », a-t-elle déclaré.

Les législateurs de son parti travailliste voteront pour un nouveau chef dimanche.

Ardern est devenue une source d’inspiration pour les femmes du monde entier après avoir remporté le poste le plus élevé en 2017. Elle semblait annoncer une nouvelle génération de leadership – elle était sur le point d’être une millénaire, avait tourné quelques disques en tant que DJ à temps partiel, et n’était pas marié comme la plupart des politiciens.

En 2018, Ardern n’est devenue que le deuxième leader mondial à accoucher tout en exerçant ses fonctions. Plus tard cette année-là, elle a amené sa petite fille sur le sol de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Elle a remporté des victoires de centre-gauche alors que le populisme de droite était en hausse dans le monde, faisant adopter un projet de loi visant à éliminer les émissions nettes de carbone d’ici 2050, supervisant l’interdiction des armes d’assaut et gardant largement le coronavirus hors de Nouvelle-Zélande pendant 18 ans. mois.

Son approche de la pandémie a suscité la colère du président américain Donald Trump, et elle a repoussé les affirmations extrêmement exagérées de Trump concernant la propagation du COVID-19 après avoir déclaré qu’il y avait eu une épidémie massive et “C’est fini pour la Nouvelle-Zélande”. Tout est parti.

« Était en colère le mot ? Ardern a parlé des commentaires de Trump dans une interview avec l’Associated Press à l’époque.

En mars 2019, Ardern a fait face à l’un des jours les plus sombres de l’histoire de la Nouvelle-Zélande lorsqu’un tireur suprémaciste blanc a pris d’assaut deux mosquées à Christchurch et massacré 51 fidèles lors des prières du vendredi. Ardern a été largement félicitée pour son empathie avec les survivants et l’ensemble de la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande par la suite.

Après la fusillade de la mosquée, Ardern a décidé en quelques semaines d’adopter de nouvelles lois interdisant les types d’armes semi-automatiques les plus meurtriers. Un programme de rachat ultérieur géré par la police a vu plus de 50 000 armes à feu, dont de nombreux fusils de type AR-15, détruites.

Moins de neuf mois après la fusillade, elle a fait face à une autre tragédie lorsque 22 touristes et guides ont été tués lors de l’éruption du volcan White Island.

Ardern a été saluée dans le monde entier pour la gestion initiale par son pays de la pandémie de coronavirus après que la Nouvelle-Zélande a réussi à arrêter le virus à ses frontières pendant des mois. Mais elle a été forcée d’abandonner cette stratégie de tolérance zéro alors que des variantes plus contagieuses se propageaient et que les vaccins devenaient largement disponibles.

Elle a fait face à une colère croissante à la maison de la part de ceux qui s’opposaient aux mandats et aux règles du coronavirus. Une manifestation contre les mandats de vaccination qui a commencé sur le terrain du Parlement l’année dernière a duré plus de trois semaines et s’est terminée par des manifestants lançant des pierres sur la police et incendiant des tentes et des matelas alors qu’ils étaient forcés de partir. Cette année, Ardern a annulé un barbecue annuel qu’elle organise en raison de craintes pour la sécurité.

Ardern a annoncé le mois dernier qu’une vaste commission royale d’enquête examinerait si le gouvernement avait pris les bonnes décisions dans la lutte contre le COVID-19 et comment il pourrait mieux se préparer aux futures pandémies. Un rapport doit être rendu l’année prochaine.

De nombreux observateurs ont déclaré que les attitudes sexistes ont joué un rôle dans la colère dirigée contre Ardern.

“Son traitement, le tas, au cours des derniers mois a été honteux et embarrassant”, a écrit l’acteur Sam Neill sur Twitter. “Tous les intimidateurs, les misogynes, les lésés. Elle méritait tellement mieux. Un grand chef. »

Mais Ardern et son gouvernement ont également fait face à des critiques selon lesquelles il avait été grand en idées mais manquant d’exécution. Les partisans craignaient qu’il n’ait pas réalisé les gains promis en augmentant l’offre de logements et en réduisant la pauvreté des enfants, tandis que les opposants ont déclaré qu’il ne se concentrait pas suffisamment sur la criminalité et l’économie en difficulté.

Ardern a décrit le changement climatique comme le grand défi pour sa génération. Mais ses politiques ont fait face au scepticisme et à l’opposition, y compris de la part des agriculteurs qui ont protesté contre les plans de taxation des rots de vache et d’autres émissions de gaz à effet de serre.

Ardern avait été confronté à des perspectives difficiles aux urnes. Son parti travailliste de centre-gauche a été réélu en 2020 avec un glissement de terrain aux proportions historiques, mais de récents sondages ont placé son parti derrière ses rivaux conservateurs.

Ardern a déclaré que le rôle nécessitait d’avoir une réserve pour faire face à l’inattendu.

“Mais je ne pars pas parce que c’était dur. Si cela avait été le cas, je serais probablement partie deux mois après le début du travail », a-t-elle déclaré. « Je pars parce qu’avec un rôle aussi privilégié vient la responsabilité. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger, et aussi quand vous ne l’êtes pas.

Elle a dit que son mandat avait été difficile mais épanouissant.

“J’entame maintenant ma sixième année au pouvoir, et pour chacune de ces années, j’ai tout donné”, a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu’Ardern “a montré au monde comment diriger avec intelligence et force”.

“Elle a démontré que l’empathie et la perspicacité sont de puissantes qualités de leadership”, a tweeté Albanese. “Jacinda a été une ardente défenseure de la Nouvelle-Zélande, une source d’inspiration pour tant de personnes et une grande amie pour moi.”

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a remercié Ardern sur Twitter pour son amitié et son « leadership empathique, compatissant, fort et constant ».

Ardern a tracé un parcours indépendant pour la Nouvelle-Zélande. Elle a tenté d’adopter une approche plus diplomatique envers la Chine que l’Australie voisine, qui avait fini par se quereller avec Pékin. Dans une interview avec l’AP le mois dernier, elle a déclaré que l’établissement de relations avec les petites nations du Pacifique ne devrait pas devenir un jeu de surenchère avec la Chine.

Le chef de l’opposition néo-zélandaise, Christopher Luxon, a déclaré qu’Ardern avait été un ambassadeur fort du pays sur la scène mondiale. Il a déclaré que pour son parti “rien ne change” et qu’il reste déterminé à remporter les élections générales de cette année pour “mettre en place un gouvernement capable de faire avancer les choses pour le peuple néo-zélandais”.

Ardern a annoncé que le vote aurait lieu le 14 octobre et qu’elle resterait législatrice jusque-là. Le vice-Premier ministre Grant Robertson a annoncé qu’il ne contesterait pas la direction du Parti travailliste, ce qui a ouvert la compétition.

On ne sait pas qui prendra la relève en tant que Premier ministre jusqu’aux élections.

Si aucun candidat n’obtient le soutien d’au moins les deux tiers du caucus lors du vote des législateurs travaillistes dimanche, la course à la direction ira à l’ensemble des membres du parti. Ardern a recommandé que le parti choisisse sa remplaçante au moment où elle démissionne.

Ardern a déclaré qu’elle n’avait pas eu trop de temps pour réfléchir à son mandat dans le rôle, bien qu’elle ait noté qu’il avait été marqué par des crises.

« C’est une chose de diriger son pays en temps de paix, c’en est une autre de le mener en temps de crise. Il y a un plus grand poids de responsabilité, une plus grande vulnérabilité parmi les gens, et donc à bien des égards, je pense que ce sera ce qui me restera », a-t-elle déclaré. “J’ai eu le privilège d’être aux côtés de la Nouvelle-Zélande pendant la crise, et ils m’ont fait confiance.”

Aya Al-Umari, dont le frère Hussein a été tué dans les attaques de la mosquée de Christchurch, a tweeté sa « profonde gratitude » à Ardern, affirmant que sa compassion et son leadership au cours de cette sombre journée « ont mis en lumière notre parcours de deuil ».

“J’ai un mélange de sentiments, choqué, triste mais vraiment heureux pour elle”, a écrit Al-Umari.

Ardern a déclaré qu’elle n’avait aucun projet immédiat après avoir quitté ses fonctions, à part des engagements familiaux avec sa fille, Neve, et son fiancé, Clarke Gayford, après qu’une épidémie de virus ait contrecarré leurs projets de mariage antérieurs.

“Et donc pour Neve, maman a hâte d’être là quand tu commenceras l’école cette année”, a déclaré Ardern. “Et à Clarke, marions-nous enfin.”

Le journaliste d’Associated Press, Rod McGuirk à Canberra, en Australie, a contribué à ce rapport.

Nick Perry, l’Associated Press