La Néo-zélandaise Jacinda Ardern fait ses adieux émouvants le dernier jour en tant que Premier ministre

Jacinda Arden a servi mardi son dernier jour en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Zélande.

Dans un discours, elle a déclaré qu’elle était prête à être une sœur et une mère.

Elle sera remplacée par le chef du parti travailliste Chris Hipkins.

Jacinda Ardern a fait ses adieux émouvants lors de son dernier jour en tant que Premier ministre mardi, parlant de la gentillesse et de l’empathie que les Néo-Zélandais lui ont témoignée, mais a déclaré qu’elle était prête à être une sœur et une mère.

Quelques jours après avoir stupéfié le monde en annonçant qu’elle n’avait “plus rien dans le réservoir” pour diriger le pays et qu’elle démissionnerait, la femme de 42 ans est arrivée à un rassemblement d’hommes politiques et d’anciens maoris dans la petite ville de Ratana, au nord de la capitale Wellington, et a été immédiatement entouré de partisans à la recherche de photographies.

“Merci du fond du cœur pour le plus grand privilège de ma vie”, a déclaré Ardern au rassemblement dans un discours.

Elle démissionnera mercredi et sera remplacée par le nouveau chef du parti travailliste, Chris Hipkins.

Ardern, avec Hipkins et des politiciens de l’opposition, effectuaient une visite annuelle à Ratana, où une célébration d’une semaine est organisée pour la naissance du prophète maori Tahupotiki Wiremu Ratana.

“Mon expérience globale dans ce travail … a été une expérience d’amour, d’empathie et de gentillesse”, a-t-elle déclaré.

L’icône mondiale de gauche a attiré l’attention pour avoir amené son bébé à une réunion des Nations Unies et porté un hijab après un massacre visant des musulmans. Bien qu’elle soit devenue la cible de haine et d’abus en ligne de la part d’extrémistes de droite sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle quittait son travail avec l’amour dans le cœur.

Dit-elle:

Je veux que vous sachiez que je pars avec un plus grand amour et affection pour Aotearoa Nouvelle-Zélande et ses habitants que lorsque j’ai commencé.

Avant de se rendre sur le terrain, Ardern a fait face aux médias pour la dernière fois peut-être en tant que Premier ministre, souriant largement et refusant de répondre aux questions politiques, affirmant qu’elles relevaient désormais de la responsabilité de son successeur.

“Je suis prête à être beaucoup de choses. Je suis prête à être députée d’arrière-ban (membre du parlement). Je suis prête à être une sœur et une maman”, a-t-elle déclaré.

Sa fille Neve a 4 ans et commence l’école en juin.

Hipkins, l’ancien ministre COVID du pays, était la seule personne nommée pour prendre la tête du parti travailliste. Il a été élu pour la première fois au parlement en 2008.