La neige tombera dans quelques jours alors que les Britanniques se préparent à une explosion glaciale avec de fortes pluies et des vents sauvages

La GRANDE-BRETAGNE sera gelée par une explosion de neige glacée la semaine prochaine, car de fortes pluies et des vents violents devraient également frapper le pays.

Le Met Office a averti qu’il neigerait dans certaines régions d’Écosse alors que le mercure plongerait en dessous de zéro mardi et mercredi.

La Grande-Bretagne sera gelée par une explosion glacée et de la neige la semaine prochaine – les coureurs profitent de la neige sur Saddleworth Moor près d’Oldham le 31 mars de cette année Crédit : Startraks

La neige et le vent et la pluie venteux arriveront la semaine prochaine – similaires aux scènes à Ipswich, Suffolk, en mars Crédit: Service de presse d’East Anglia

Et il est peu probable que la neige fonde de sitôt alors que la Grande-Bretagne se prépare à une vague de froid automnale à partir de la semaine prochaine.

Un porte-parole du Met Office a déclaré au Sun: “Il y aura un peu de neige dans les averses sur les montagnes écossaises la semaine prochaine.

“Cela tombera dans les Cairngorms, dans les Highlands et dans les zones non peuplées à partir du milieu de la semaine prochaine.

“Je n’aurais pas pensé que la neige qui va tomber risque de fondre.

“Et je le penserais [snow] sera une chose cohérente qui restera là tout au long maintenant.”

Le Met Office a souligné que les chutes de neige dans ces régions n’avaient rien d’extraordinaire pour cette période de l’année.

Mais les prévisionnistes ont déclaré au Sun que le mercure plongerait jusqu’au point de congélation pour de nombreux habitants des régions du nord à partir du milieu de la semaine prochaine.

Cela s’accompagnera de périodes humides et venteuses soufflant parfois de l’ouest.

Mais à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du week-end, les Britanniques seront confrontés à des conditions encore plus instables.

Vendredi verra une bande de fortes pluies se déplacer du nord vers le sud à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

Le sud-est échappera au pire de la pluie, restant sec et lumineux tout au long de la matinée.

Pendant ce temps, l’Écosse et l’Irlande du Nord verront du soleil et des averses, a rapporté la BBC.

Malgré la pluie, vendredi verra des sommets d’un doux 19C à Londres, 19C à Norwich, 16C à Cardiff, 15C à Hull et 14C à Aberdeen.

Ce soir, les températures chutent à environ 5 ° C et 6 ° C pour une grande partie du pays.

Mais une zone de haute pression inaugurera des conditions sèches et lumineuses pour une grande partie de l’Angleterre samedi tandis que l’Écosse verra des nuages ​​et de la pluie.

Samedi verra des sommets de 17C à Cardiff, 17C à Plymouth, 16C à Hull, 15C à Liverpool et 13C à Aberdeen.

Dimanche deviendra ensuite venteux dans le nord alors qu’une bande de pluie viendra de l’ouest, mais le sud restera largement sec avec des périodes lumineuses.