La neige tombera dans des semaines après que le “plume des Açores” du Royaume-Uni ait fait grimper les températures – rendant la Grande-Bretagne aussi chaude que Saint-Tropez

SNOW frappera le Royaume-Uni dans quelques semaines – après qu’un panache des Açores ait fait grimper les températures jusqu’à être aussi chaudes que St Tropez.

Le soleil est attendu dans certaines parties du pays avec des températures anormalement chaudes atteignant les 20 degrés cette semaine.

La neige – vue à Windsor, Berkshire – est en route dans quelques semaines Crédit : Alamy

Il est susceptible de tomber dans les régions du nord et de l’ouest – en particulier sur les hauteurs Crédit : Alamy

En attendant, les Britanniques peuvent garder un œil sur le soleil cette semaine, vu se coucher à Hamworth, Dorset Crédit : BNPS

Les visiteurs du parc Victoria dans l’est de Londres profitent des périodes ensoleillées Crédit : LNP

Mais le Met Office a averti que la neige arriverait en novembre.

Dans ses prévisions à long terme, le Met a prédit qu’à partir du 9 novembre, de la neige devrait être vue dans les régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.

Il prévoit qu’entre le 9 et le 23 novembre, il y a “une probabilité croissante de temps calme à partir du milieu du mois, apportant un potentiel de temps plus froid et plus sec, en particulier pour le nord et l’ouest”.

Il ajoute: “Cela entraînerait probablement un risque de nuits fraîches avec de la brume, du gel et du brouillard par endroits, avec de la neige possible dans toutes les averses des régions du nord et de l’ouest, en particulier sur les hauteurs.”

C’était un début humide pour aujourd’hui en Écosse, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Angleterre, mais le ciel devrait se dégager dans la plupart des régions cet après-midi.

Des averses sont prévues dans le nord-ouest aujourd’hui, mais la plupart des autres régions resteront sèches jusqu’à ce que les nuages ​​se rassemblent pour produire de la pluie d’ici minuit.

Des vents forts pousseront assez rapidement le temps humide vers le nord, mais les conditions resteront venteuses pendant la nuit.

Demain commencera par des averses avant des “intermèdes plus secs et plus lumineux” dans l’après-midi.

Le météorologue Aidan McGivern a déclaré qu’il y aurait du soleil, ce vent du sud rendant les conditions “exceptionnellement chaudes” et “bien supérieures à la moyenne pour la période de l’année”.

Le sud peut s’attendre à atteindre 19C à 20C avec des prévisions atteignant 21C ou 22C dans le sud-est.

Ce serait les mêmes températures que St Tropez en France qui devrait atteindre 22C.

Dans le nord, le mercure devrait se situer au milieu de l’adolescence, Glasgow, Belfast et Newcastle devant atteindre 16°C.

Le vendredi matin sera plus doux que la moyenne de fin octobre, avec des “anomalies de température” persistant jusqu’au week-end.

« INHABITUELLEMENT CHAUD »

Les Britanniques ne seront pas les seuls à connaître un climat plus chaud cette semaine.

Aidan a déclaré: “Ce que nous avons au cours des prochains jours, c’est le courant-jet sortant d’Amérique du Nord, puis se renforçant de l’autre côté de l’Atlantique à cause de ce contraste de température entre le nord du courant-jet et le sud du jet. flux.

“Ensuite, le courant-jet plonge près des Açores avant de pousser à nouveau vers le nord mercredi, jeudi, vendredi et le week-end alors que l’air chaud poussait vers le nord à travers l’Europe.

“Il fera exceptionnellement chaud pour une grande partie du continent, pas seulement pour le Royaume-Uni.”

Il explique que la construction à basse pression de l’ouest est responsable de périodes de pluie et de vent en même temps.

Vendredi verra des périodes plus lumineuses et plus sèches, en particulier dans l’est, tandis que des pluies plus fortes et des vents forts sont toujours plus probables vers l’ouest.