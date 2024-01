La neige tombe sur les États-Unis, de la Louisiane au Michigan, et d’autres à venir : NPR

basculer la légende Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Certaines parties du Sud se sont réveillées sous une couche de neige pendant les vacances de Martin Luther King Jr., rejoignant ainsi une large bande d’autres États du Lower 48 qui sont sous l’emprise glaciale de l’hiver. L’air arctique a apporté un froid époustouflant sur une grande partie des États-Unis – et cela ne va pas disparaître de si tôt.

Les écoles fermées pour les vacances étaient libres de s’émerveiller avec tout le monde devant les chutes de neige.

“Neige. NEIGE !” comme l’Université du Mississippi proclamé sur Instagram.

Depuis ShreveportLouisiane, à Cheboygan, Michigan, des rues, des maisons et des champs enneigés tôt lundi, créant de magnifiques paysages mais suscitant également des avertissements concernant des conditions de conduite dangereuses et un froid potentiellement mortel. Même les zones légèrement plus chaudes étaient menacées, car la pluie verglaçante glaçait les routes et créait des conditions glissantes.

Les dangers de l’hiver étaient évidents dans l’Oregon, où une tempête a provoqué des vents violents et des températures glaciales au cours du week-end. Plus de 100 000 comptes manquaient toujours d’électricité lundi matin, selon le site de surveillance PowerOutage.us.

“Au moins quatre personnes pourraient être mortes de causes liées aux conditions météorologiques”, Rapports de la radiodiffusion publique de l’Oregon. Les causes probables de décès allaient de l’hypothermie à un arbre tombé sur un camping-car et un autre tombé sur une maison.

D’où vient toute cette neige ?



basculer la légende Sarah Stier/Getty Images

Sarah Stier/Getty Images

L’air froid a préparé le sol à la chute de la neige : dimanche, près de 100 millions de personnes aux États-Unis étaient soumises à des alertes météorologiques de froid extrême.

Il ne s’agit pas uniquement d’une méga-tempête : alors que le froid arctique s’infiltre depuis le nord, les chutes de neige proviennent de divers systèmes, du courant-jet sud près du golfe du Mexique à l’effet lac près des Grands Lacs.

Le nord du Michigan est pris au piège au milieu d’un un-deux, à commencer par un système dépressionnaire qui a apporté de la neige vendredi. Ensuite, de fortes chutes de neige par effet de lac ont commencé à frapper la région, ainsi que l’ouest et le nord de l’État de New York, où des « conditions de type blizzard potentiellement mortelles » ont entraîné des interdictions de voyager.

De fortes chutes de neige par effet de lac étaient prévues dans les régions allant du nord du Michigan à Buffalo, dans l’État de New York. Dans l’ouest et le nord de l’État de New York, des « conditions de type blizzard potentiellement mortelles » ont entraîné des interdictions de voyager.

Buffalo a émis quelque 164 contraventions aux conducteurs, passibles d’une amende de 75 dollars, pour avoir conduit pendant l’interdiction, a déclaré dimanche le maire Byron Brown, selon station membre WBFO. Le match éliminatoire des Buffalo Bills contre les Steelers de Pittsburgh a été reporté de dimanche à lundi ; l’équipe a fait appel à des fans pour aider à dégager les tas de neige des sièges du Bills ‘Highmark Stadium.

Comment c’est là-bas ?

C’est joli – et assez sommaire pour les voitures, les camions et les SUV.

À Kansas City, les températures négatives ont transformé le match de samedi de la NFL en un spectacle glacial et les refuges ont augmenté leur capacité pour aider les gens à rester au chaud. Mais certaines personnes n’avaient aucun intérêt à se réfugier.

“Nous ne nous considérons pas comme sans-abri”, déclare Patrick Thompson, qui vit depuis un an dans les rues de Kansas City. a déclaré à la station membre KCUR. “Nous nous considérons comme des survivants.”

Thompson et son ami Marvin Gaddy ont passé la nuit sous un pont.

“J’ai trois jeans. Un, deux, oh, voilà l’autre”, dit Gaddy en comptant. “Cela me permet de rester à l’aise. Et j’ai aussi mis des Long Johns. Donc, juste survivre.”

Jusqu’à présent, le nombre de pannes de courant se compte en dizaines de milliers. À 11 h HE, 31 634 comptes n’avaient pas d’électricité au Texas ; 13 766 au Michigan ; et 16 285 en Pennsylvanie, selon PowerOutage.us. Plus de 7 000 clients manquaient également d’électricité dans le Wisconsin – une amélioration bienvenue après un week-end au cours duquel quelque 30 000 clients ont enduré le froid sans pouvoir.

Clients de services publics de l’État de Washington à Texas sont invités à économiser l’électricité, car les conditions réduisent la capacité – tout en augmentant la demande. Les limites reflétaient des problèmes liés à une gamme de combustibles, du solaire et éolien au gaz naturel.

Dans le Wisconsin, le quart-arrière des Packers de Green Bay, Jordan Love, a gagné un coin d’Internet avant de remporter un match éliminatoire, en s’arrêtant pour aider une femme dont la voiture était coincée dans la neige vendredi.

“Il sort de sa voiture et il dit : ‘Ça va ?'”, a déclaré Lucy Kurowski, selon Chaîne de télévision WLUK. “Et je me suis dit : ‘Es-tu Jordan Love ?!’ J’étais fan-girl.”

Love a poussé sa voiture pendant que Kurowski essayait de conduire – mais en vain. Elle lui a finalement dit de partir, citant son jeu et disant que d’autres aides étaient en route.

Quel temps fera-t-il à l’avenir ?



basculer la légende NOAA/ NESDIS/ STAR GOES East

NOAA/ NESDIS/ STAR GOES East

De la pluie verglaçante aux flocons duveteux, le pays reçoit une variété de précipitations. À Corpus Christi, Texas, le météorologue Alan Holt de la chaîne de télévision KIII posté des images d’aiguilles à neige.

Dans une grande partie des Appalaches et du centre de l’Atlantique, davantage de neige devrait tomber tard lundi et mardi, de Washington DC, au nord jusqu’à Philadelphie et New York.

Même si la neige a apporté un changement agréable, une grande partie du pays est confrontée à des journées froides, avec le risque de nouvelles chutes de neige. Et comme les températures inférieures à zéro devraient persister dans de nombreux endroits, la neige et la glace resteront également collées.

Jusqu’à mardi, les prévisionnistes s’attendent à ce que le refroidissement éolien tombe en dessous de moins 30 degrés dans les États des Plaines et descende à moins 50 dans le Montana et les Dakotas.

Un bref répit est en route.

“À l’approche du milieu de la semaine (mercredi), la masse d’air arctique initiale se modérera, entraînant des températures inférieures à la moyenne (mais toujours froides) à l’est de la ligne de partage des eaux continentales”, le Service météorologique national a déclaré. “Malheureusement, une autre poussée d’air glacial de l’Arctique devrait plonger vers le sud hors du Canada plus tard cette semaine, ce qui pourrait entraîner le même temps froid dangereux dans le Midwest et le Grand Sud d’ici la fin de la semaine de travail.”