La neige tombe sur le championnat de cyclocross à Kelowna

Les coureurs s’alignent pour la course de l’après-midi à Knox Mountain à Kelowna pour les Championnats provinciaux de cyclocross de la Colombie-Britannique 2022, le 6 novembre 2022 (Brittany Webster – Capital News)

Les courses du championnat provincial BC Cyclocross 2022 ont eu lieu le 6 novembre à Kelowna.

Les coureurs ont passé la journée à Knox Mountain en compétition dans 20 catégories différentes.

Apprenez tout sur le sport, trouvez les résultats des courses et plus encore en visitant cyclingbc.net ou bcinteriorcross.ca.

