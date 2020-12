Des chutes de neige tôt le matin ont été enregistrées dans certaines parties du Royaume-Uni, le Met Office le déclarant un Noël blanc pour la première fois en trois ans.

Des rapports de neige étaient venus de Leconfield à Humberside et de Wattisham dans le Suffolk à 5 heures du matin le matin de Noël. Des photos ont également montré de la neige au sol à Hessle, dans l’East Yorkshire.

Le Met Office avait déclaré que le jour de Noël serait probablement clair et sec pour la plupart, mais les averses dans les régions de l’est de l’Angleterre avaient le potentiel d’apporter du grésil ou de la neige le matin.

Il survient au milieu d’inondations généralisées dans tout le pays avec des personnes sauvées de véhicules et d’autres évacuées de leurs maisons après une période de fortes pluies.

L’arrivée de la tempête Bella le lendemain de Noël apportera de nouvelles averses et des vents allant jusqu’à 60-70 mph dans les zones côtières exposées.

Le dernier Noël blanc officiel – défini comme si un seul flocon de neige tombait pendant les 24 heures du jour de Noël, n’importe où au Royaume-Uni – remonte à 2017, lorsque 11% des stations météorologiques ont enregistré des chutes de neige.

Alex Burkill, météorologue au Met Office, a déclaré jeudi à l’agence de presse PA: « La nuit de la veille de Noël au jour de Noël va être très froide, avec un gel sévère et généralisé dès le matin de Noël.

«Ce pourrait donc être un Noël« blanc »dans la mesure où beaucoup de gens vont se réveiller sous le gel.

« Ils seront très légers, dispersés, ils ne les verront pas partout, et pour la plupart des régions, ce sera une journée assez sèche, juste froide, mais il y a une chance que nous pourrions voir quelques averses de neige dans l’est certaines régions d’Angleterre, particulièrement tôt le jour de Noël.

Cependant, pour beaucoup, l’accent sera mis sur la pluie qui est déjà tombée après que les conditions humides ont provoqué des inondations, y compris dans les Midlands.

Jeudi, l’Agence pour l’environnement a émis deux avertissements d’inondations graves pour la rivière Nene dans le Northamptonshire, indiquant un risque pour la vie.

Dans toute l’Angleterre, un total de 111 avertissements d’inondation et 137 alertes d’inondation, ainsi que les deux avertissements d’inondations graves, sont restés en vigueur à 5 heures du matin le jour de Noël alors que d’énormes quantités d’eau coulaient dans les bassins hydrographiques.

Qu’est-ce qu’un Noël blanc? Le Met Office définit un Noël blanc comme au moins un flocon de neige tombant à un endroit précis pendant les 24 heures du 25 décembre. La neige n’a pas besoin de se déposer sur le sol. Traditionnellement, le Met Office utilisait un seul endroit – son bâtiment à Londres – pour définir un Noël blanc. Mais ces dernières années, des sites comme le palais de Buckingham, Belfast, Aberdeen, Édimbourg et le Millennium Stadium de Cardiff ont été inclus. Le Met Office examine également les données de ses stations d’observation au Royaume-Uni pour avoir une meilleure idée de l’endroit où la neige est tombée ou se trouve le jour de Noël.

La police du Northamptonshire a déclaré que les services d’urgence travaillaient toute la nuit pour évacuer plus de 1000 personnes du parc de vacances Billing Aquadrome dans le comté.

La force a déclaré que les fortes pluies avaient provoqué des inondations avec de l’eau jusqu’à 5 pieds de profondeur par endroits.

Northamptonshire Search and Rescue a été impliqué dans les évacuations, qui comprenaient une nouvelle mère et un jeune bébé.

Des hébergements d’urgence ont été trouvés pour les résidents, dont certains présentaient des signes d’hypothermie, dans des hôtels et au moins deux centres de loisirs.

Le surintendant en chef de la police, Mick Stamper, a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation exceptionnellement difficile » et a demandé aux résidents de quitter le site s’ils le pouvaient, ajoutant qu’ils seraient exemptés des restrictions de voyage de Covid-19.

Le service d’incendie et de sauvetage du Northamptonshire a déclaré jeudi soir un incident majeur dans le parc de vacances, avec cinq équipages et quatre équipes spécialisées dans l’eau à la recherche de 1 100 caravanes.

La force a précédemment répondu à 250 incidents à la suite de fortes pluies, déployant des équipes pour pomper des propriétés et des véhicules bloqués.

Des propriétés dans diverses régions du pays, y compris East Anglia et Gloucester, ont également été inondées car il y avait jusqu’à deux pouces de pluie dans certaines régions.

Le Met Office a déclaré que les conditions à travers le Royaume-Uni deviendraient de plus en plus instables jusqu’au 27 décembre, avec des vents forts et de fortes pluies venant du nord.

Un avertissement national orange de temps violent a été émis pour certaines parties du sud du Pays de Galles et dans le sud de l’Angleterre, avec des rafales susceptibles d’atteindre 60 à 70 mph dans les zones côtières exposées.

Un avertissement de vent jaune pour toute l’Angleterre et le Pays de Galles ainsi que l’extrême sud de l’Écosse a également été émis et sera en vigueur à partir de 15 heures le lendemain de Noël.

La prévisionniste du Met Office, Clare Nasire, a ajouté: « Nous allons probablement voir de violents coups de vent, de fortes pluies et de fortes vagues.

Le Met Office a tweeté: « Bonjour à tous, nous venons d’avoir la confirmation officielle que ce # Noël est un blanc! Leconfield à Humberside a signalé que de la neige tombait à 5 heures du matin et Wattisham dans le Suffolk a également signalé de la neige récente à ce moment-là.

Un avertissement de vent orange est en vigueur pendant la nuit du lendemain de Noël dans le sud et le sud-ouest du Pays de Galles et dans le sud de l’Angleterre.

«Nous pouvions voir des rafales de 60 à 80 mph. Pendant le Boxing Day, c’est d’abord la pluie qui nous préoccupe le plus.

« De fortes pluies tombent dans l’ouest de l’Écosse, un avertissement de pluie ici, le risque d’inondations localisées, avec les totaux de précipitations les plus élevés sur les hauteurs. »

En parlant de vent, elle a ajouté: « Nous ont un large avertissement jaune n’importe où du sud de l’Écosse vers le sud et encore une fois, les rafales à l’intérieur des terres pourraient atteindre 50 mph.

«Le long de la côte, 60-70 mph. Un avertissement orange. Dans le sud, les rafales pourraient atteindre plus de 70 mph. Donc des conditions dangereuses à l’extérieur.

Le fil Twitter du Met Office a montré à quel point il fait froid dans certaines régions du Royaume-Uni ce matin

Un graphique montrait également la météo à travers le Royaume-Uni ce matin, alors que des avertissements de glace étaient émis dans certaines parties du pays.

« Vous pouvez voir la pluie incessante, poussée par ce vent fort du sud-ouest jusqu’au lendemain de Noël – une journée vraiment très humide pour traverser ces régions.

«Le temps humide s’étend vers l’Irlande du Nord. La pluie devient alors un peu plus persistante dans les comtés du nord de l’Angleterre plus tard.

« De la pluie par endroits et des nuages ​​plus au sud, mais notez que les vents reprendront de la force plus tard. C’est vraiment la nuit du Boxing Day où la force du vent est la plus importante. Ils seront préjudiciables.

Bien que la neige soit tombée en 2017, aucune station météorologique n’a signalé qu’elle gisait au sol. C’était également le cas en 2016, lorsque 6% des stations ont enregistré des chutes de neige. En 2015, 10% des stations ont vu de la neige.

La dernière fois que les Britanniques ont vu un Noël blanc généralisé, c’était en 2010. Il y avait de la neige au sol dans 83 pour cent des stations météorologiques – la quantité la plus élevée jamais enregistrée.

En 2018 et 2019, aucune neige n’a été enregistrée dans aucune station du Royaume-Uni.