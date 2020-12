Alors que certaines parties de l’Australie ont été étouffées pendant le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré, les régions de Tasmanie se sont réveillées sous une couche de neige estivale.

Le front froid venteux de mardi soir a entraîné des chutes au sommet du mont Wellington de Hobart et des zones surélevées des hauts plateaux du centre les premier et deuxième jours de l’été.

Le directeur de service du Great Lake Hotel, Truen Johns, a déclaré que la neige fondue en début de soirée s’était transformée en neige de plusieurs pouces de profondeur le matin.

«Je me suis réveillé avec tout ce qui était couvert de blanc», dit-il.

Tristan Oakley, du Bureau de météorologie, a expliqué que le système de basse pression de Tasmanie est ce qui a conduit l’État à manquer la canicule du week-end.

Les résidents de Tasmanie se sont réveillés sous la neige (photo) tandis que le reste du pays était étouffé par une vague de chaleur

Les Sydneysiders ont afflué à Bondi Beach le week-end dernier après que les températures ont grimpé à 43 ° C

« Nous avons un système de dépression traversant le détroit de Bass et cela a poussé une bande de pluie, en particulier sur les parties nord de l’État pendant la nuit et jusqu’à dimanche matin », a-t-il déclaré au Tasmania Examiner.

«Partout ailleurs dans le pays, ils n’ont pas ce système de basse pression. Ils ont eu des vents assez forts du nord-ouest au nord qui ont traîné l’air chaud du centre de l’Australie vers le nord de Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud.

«Dans cette situation, parce que le système dépressionnaire s’est en fait formé à peu près au-dessus de Victoria, nous avons été épargnés par le vent très fort du nord-ouest et du nord qui aurait fait baisser cette chaleur.

Le directeur de service du Great Lake Hotel, Truen John, s’est réveillé pour voir et a vu la neige devant son hôtel (photo)

La neige qui a frappé le premier jour de l’été était due au système de basse pression de Tasmanie

L’Australie a connu le printemps le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne atteignant 24,53 ° C ou 2,03 ° C de plus que la moyenne (photo: neige couvrant la Tasmanie)

Sydney et certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud ont connu un week-end torride, le mercure dépassant 40 ° C dans de nombreuses régions.

«C’est vraiment le revers de la médaille. Vous obtenez de l’air chaud à un endroit et cela pousse l’air froid dans un autre endroit », a déclaré Anna Forrest, du Bureau de météorologie.

«Le contraste entre l’air chaud sur le continent et l’air froid ici nous a donné le vent.

Le week-end dernier a été le printemps le plus chaud jamais enregistré en Australie avec une température moyenne de 24,53 ° C, soit 2,03 ° C de plus que la moyenne.

C’est bien au-dessus de l’augmentation de 1,81C constatée en 2014, selon le Bureau de météorologie.

Les nuits de printemps ont également été en moyenne les plus chaudes depuis plus de deux décennies, avec une température minimale moyenne de 17,1 ° C ou 1,91 ° C au-dessus de la moyenne, dépassant le record de 1998 de 1,46 ° C.

Au niveau de chaque État, la saison 2020 figurait parmi les six sources les plus chaudes jamais enregistrées pour tous les États et le Territoire du Nord.

Sur la photo: Bondi Beach dimanche. Un bref soulagement est venu dimanche soir avec un buster du sud

Bien qu’elles ne battent pas des records, les températures maximales moyennes étaient également supérieures à la moyenne pour pratiquement toute l’Australie.

Le mois de novembre a été particulièrement brûlant, battant des records comme étant le plus chaud d’Australie en termes de températures moyennes, minimales et maximales.

Les maximums de novembre se situaient à 2,9 ° C au-dessus de la moyenne de 1961-90, ou 35,4, dépassant la barre supérieure de 2,4 ° C établie en 2014.

La canicule du week-end dernier a grandement contribué aux records.

Un nombre important de stations en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie-Méridionale a observé des maximums records pour le mois dernier, tout comme quelques stations à Victoria.

La vague de chaleur brutale de l’Australie orientale s’est poursuivie avec des températures atteignant 48 ° C. Sur la photo: les nageurs se rafraîchissent dans la rivière Bellinger, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, samedi

Une partie du Queensland a également battu des records lundi.

La journée de printemps la plus chaude a été enregistrée à Andamooka en Australie-Méridionale à 48 ° C samedi.

Un grand nombre de stations de la Nouvelle-Galles du Sud ont également observé leur nuit de novembre la plus chaude jamais enregistrée au cours de la même période.

Wanaaring, près de Bourke dans le nord-ouest de l’État, a souffert d’une nuit de 33,8 ° C dimanche.

Les pluies ont apporté moins de soulagement que d’habitude, à huit pour cent de moins que la moyenne pour la saison.

Le mois de novembre a été particulièrement sec pour les états de l’est après un ramollissement de La Nina, mais humide pour l’ouest.

Les zones qui se remettent de la sécheresse dans l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud ont accueilli des précipitations supérieures à la moyenne, mais des déficits pluviométriques à long terme persistent dans de nombreuses régions d’Australie.

Les deux paramètres – la baisse des précipitations et l’augmentation de la chaleur – cadrent avec les tendances plus larges induites par le changement climatique.

Le climat de l’Australie s’est réchauffé de 1,44 ° C en moyenne depuis 1910 et les précipitations d’avril à octobre ont diminué dans le sud de l’Australie au cours des dernières décennies.