La neige revient dans la région métropolitaine de Détroit alors que les températures restent glaciales

DÉTROIT – Après quelques journées de grand froid, avec un peu de soleil sur toute la région, la météo hivernale revient aux prévisions, en prévision de la fin de la semaine.

Attendez-vous à ce que les nuages ​​s’accentuent ce soir et au début de la nuit, avec de la neige se développant après minuit ce soir et persistant jusqu’au début de la matinée de jeudi. Cela aura un impact sur le trajet pour se rendre au travail à l’école jeudi matin. Les minimums nocturnes se maintiennent au milieu de l’adolescence, le refroidissement éolien reste toujours inférieur à zéro pour tout le monde et tôt demain matin.

Jeudi

La neige persistera jusqu’aux petites heures du matin jeudi avant de maintenir la couverture nuageuse dans les prévisions pour le reste de la journée. On peut s’attendre à 1 à 2 pouces d’accumulation de neige pendant la première partie de notre jeudi. Les températures élevées se dirigeront vers le milieu des années 20 jeudi après-midi. En raison du risque de neige jeudi qui aurait un impact sur les déplacements matinaux pour se rendre au travail et à l’école, nous déclarons une alerte météo 4Warn pour le jeudi 18 janvier 2024, car nous envisageons des conditions météorologiques encore plus percutantes dans la région pour les déplacements matinaux.

Vendredi

Une autre vague de neige s’annonce dans la nuit de jeudi soir et pour commencer notre vendredi. La couverture nuageuse persiste comme nous l’avions fait tout au long de la première partie de notre vendredi. Une accumulation de neige d’environ un pouce est possible tôt vendredi matin avant que la couverture nuageuse ne persiste pour le reste de la journée. Les températures élevées se dirigeront vers les 20 degrés inférieurs vendredi après-midi.

Pendant que nous séchons les choses de vendredi après-midi jusqu’à vendredi soir, un courant d’air plus froid arrivera dans la nuit de vendredi soir pour commencer le week-end de samedi. Cela enverra des creux nocturnes à un chiffre vendredi soir, avec des pare-brises tombant à nouveau bien en dessous de zéro, et nous pourrions avoir besoin d’une autre série d’avis sur le refroidissement éolien vendredi soir dans la première moitié de notre samedi.

Week-end et au-delà

La couverture nuageuse persiste comme nous l’avons fait pendant toute la première partie du week-end de samedi avant qu’un peu plus de soleil n’arrive dimanche. Les températures élevées se réchauffent jusqu’à 20 °C dimanche après-midi, puis l’air chaud entre vraiment en ligne de compte dans les prévisions.

Attendez-vous à une augmentation de la couverture nuageuse dans la nuit de dimanche à lundi matin, mais nous resterons secs toute la journée. Les températures élevées se dirigeront vers les années 30 inférieures lundi après-midi.

Nous aurons un risque d’averses de pluie et de neige dans les prévisions pour mardi prochain, mais nous franchirons le point de congélation pour la première fois depuis plus d’une semaine et demie d’ici mardi. Les températures élevées se dirigent vers le milieu des années 30 mardi après-midi, et cette tendance belliqueuse se poursuit jusqu’au milieu de la semaine prochaine mercredi. Il y aura un risque d’averses de pluie dans les prévisions avec des températures élevées se dirigeant vers les années 30 supérieures.