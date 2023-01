La neige pourrait commencer tôt mercredi avec 1 à 5 pouces possibles par nuit, selon la région – Shaw Local

Alors que les navetteurs du nord de l’Illinois se préparent pour leurs trajets mercredi matin, ils verront les accumulations de neige les plus lourdes tomber avec jusqu’à 5 pouces possibles par endroits, a déclaré un météorologue du National Weather Service.

La neige devrait commencer tôt le matin, entre 3 et 4 heures du matin, et se poursuivre jusqu’à l’heure de pointe du matin, a déclaré le météorologue Mark Ratzer.

La partie nord de l’État ne verra pas beaucoup de neige, probablement de 1 à 3 pouces, « mais elle tombera aux heures de pointe. Il ne faut pas grand-chose pour bousiller l’heure de pointe, donc cela aura un impact en raison de l’heure de la journée », a déclaré Ratzer.

Dans la région métropolitaine du sud, des totaux de neige plus élevés sont attendus avec Joliet et les régions du comté de Will devraient voir 3 à 5 pouces jusqu’à mercredi matin, a déclaré Ratzer.

Cependant, les températures de l’air devraient grimper à 33 degrés vers 11 heures et toute accumulation supplémentaire après cela devrait être “de quelques dixièmes de pouce”, a ajouté Ratzer.

Ensuite, la neige pourrait continuer par intermittence jusqu’à la fin de la semaine avec de la neige possible jeudi, vendredi et samedi, selon un avis du National Weather Service mardi.

L’avis a été émis pour les comtés de Winnebago, Boone, McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Kankakee, Livingston, Iroquois et Ford. Certaines parties du comté de Cook et Will, ainsi que du nord de l’Indiana, ont également été répertoriées.

Le niveau des chutes de neige devrait diminuer mercredi après-midi et dans la soirée et se transformer en averses, le trajet de l’après-midi étant peut-être aidé par la hausse des températures, a déclaré le météorologue Jake Petr.

D’autres averses de neige pourraient alors survenir jeudi et vendredi, qui seront plus intermittentes sans point d’arrêt clair.

“Il y a deux caractères différents de la neige … du mercredi au jeudi”, a déclaré Petr.

Les averses de jeudi ou de vendredi pourraient apporter un autre demi-pouce dans certaines régions.

« Le modèle est assez actif. Nous resterons dans de la neige légère et des averses de neige de mercredi soir à jeudi matin, avec des changements supplémentaires jeudi, un autre système vendredi et samedi après-midi et nuit avec d’autres jusqu’à la semaine prochaine », a déclaré Ratzer. “Il y a plusieurs chances de neige.”

Des conditions de voyage dangereuses pourraient résulter de la neige de mercredi matin avec la plus forte accumulation prévue le long de l’Interstate 80 et à l’est de l’Interstate 55, ainsi qu’au sud de la I-80, selon le National Weather Service.

Cela pourrait également se poursuivre jeudi et vendredi, car les routes pourraient avoir des plaques d’accumulation et être glissantes à cause des averses, a déclaré Petr.

“Soyez prêt à voyager plus lentement le matin, ralentissez et augmentez la distance suivante”, a-t-il déclaré. “Assurez-vous que vos lumières sont allumées aussi.”

De mardi soir à samedi, les températures fluctueront entre les 30 degrés et moins de 20 degrés, selon les prévisions.

Au début de la semaine prochaine, dimanche et lundi, les températures pourraient atteindre les chiffres à un chiffre avec un refroidissement éolien inférieur à zéro, selon l’avis.