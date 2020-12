Qu’est-ce que la neige orageuse?

Thundersnow est essentiellement une tempête mais avec de la neige au lieu de la pluie.

Peaux de neige du ciel, accompagnées de tonnerre et d’éclairs.

Elle est causée de la même manière que le tonnerre et la foudre se déclenchent pendant les mois les plus chauds, lorsqu’une poche d’air chaud au niveau du sol s’élève et entre en collision avec l’air plus froid au-dessus.

En plus de la neige, de la grêle et du graupel tombent du ciel.

Pour ceux qui ne connaissent pas le graupel, il s’agit d’un granulé congelé semblable à la grêle formée lorsque les flocons de neige sont imprégnés de gouttelettes d’eau surrefroidies dans des conditions atmosphériques particulières.

C’est également différent d’une tempête de neige habituelle en raison de l’accumulation rapide de la substance blanche; avec 2 à 4 pouces tombant une heure.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Même par temps froid, l’air au-dessus de la poche d’air plus chaud est nettement plus froid.

La collision provoque des orages pendant les mois d’été.

Quand cela se produit pendant les mois d’hiver, il y a des orages.

Vais-je entendre le tonnerre?

Fait intéressant, la neige étouffe le son du tonnerre.

Cela signifie qu’il ne peut être entendu que jusqu’à quelques kilomètres.

Lors d’une tempête normale, la portée du son du tonnerre est beaucoup plus large.

Donc, si vous entendez le tonnerre pendant un orage, cela signifie que la foudre n’était pas du tout très loin de vous.