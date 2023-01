La neige hivernale a laissé les routes du comté de McHenry “très mauvaises” – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de McHenry a déclaré qu’il était occupé par des accidents liés à la neige samedi lors de l’une des plus fortes chutes de neige de la saison, selon le National Weather Service.

La neige a commencé à se déplacer dans le nord de l’Illinois samedi en milieu de matinée, avec des bandes de neige se déplaçant dans la région jusqu’à dimanche matin. Un total de 6 à 8 pouces de neige fraîche ont été enregistrés dans la région, selon le NWS.

Avec la neige sont venues des routes glissantes. Le bureau du shérif a déclaré qu’il y avait trop d’accidents de travail pour pouvoir commenter samedi après-midi. Mais la personne au bout du fil a confirmé que les députés avaient répondu à de nombreux accidents, y compris des voitures dans des fossés, résultant de conditions routières dangereuses.

Un décompte final des accidents résultant de la tempête n’a pas été rendu disponible dimanche.

Environ 14 accidents ont été signalés sur l’Interstate 90 entre les routes 31 et 23 alors que la neige tombait, a déclaré dimanche un porte-parole du district de l’autoroute à péage 15 de la police de l’État de l’Illinois.

Un porte-parole du district de protection contre les incendies de Huntley a déclaré que le district n’avait été appelé pour aucun de ces accidents dans le village ou sa partie de l’autoroute à péage I-90.

Certaines des neiges les plus lourdes se sont formées sur le nord de l’Illinois et le long de la frontière entre l’Illinois et le Wisconsin, a déclaré le météorologue du NWS Rafal Ogorek.

“Les routes ont l’air plutôt mauvaises à certains endroits”, a déclaré Ogorek samedi. « Nous assistons à des chutes de neige décentes. Si vous avez des projets de voyage non essentiels, vous voudrez peut-être envisager de reporter.

Le bureau du shérif avait émis une alerte textuelle plus tôt dans la journée répétant l’avertissement de tempête hivernale du service météorologique, qui indiquait que le comté de McHenry pourrait recevoir entre 4 et 7 pouces de neige.

Algonquin, Crystal Lake, McHenry et Woodstock faisaient partie des municipalités incluses dans la zone d’avertissement de voyage, qui avertissait les conducteurs de “prévoir des routes enneigées et des déplacements dangereux”, les taux de neige les plus lourds de 1 pouce par heure ayant lieu samedi soir.