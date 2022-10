La neige frappe les autoroutes intérieures de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Les premiers signes de l’hiver ont fait leur chemin vers les cols de montagne de la Colombie-Britannique alors que la neige a commencé à tomber tôt vendredi matin.

Environnement Canada émet un bulletin météorologique spécial pour Coquihalla, Okanagan Connector et la route transcanadienne entre Eagle Pass et Rogers Pass et la route 3 de Hope à Princeton.

Une masse d’air plus froide arrive au-dessus de l’intérieur de la Colombie-Britannique en raison d’un système météorologique du Pacifique. Il y aura de la neige entre 2 et 4 cm qui s’accumulera probablement sur les cols autoroutiers surélevés de cet après-midi à samedi. On rappelle aux conducteurs de faire preuve de prudence et d’avoir des pneus d’hiver sur leurs véhicules ainsi que de vérifier les mises à jour des alertes météorologiques avant de partir sur les routes.

Pour le Connecteur et Coquihalla, Environnement Canada prévoit des rafales de vent et des nappes de brouillard au cours de la nuit. Ceux qui voyagent sur la Transcanadienne peuvent s’attendre à 60 % de chances que des averses se transforment en averses cet après-midi.

L’autoroute 3 pourrait voir jusqu’à 5 cm de neige pendant la nuit.

Le bulletin météo spécial est en vigueur jusqu’à samedi après-midi.

Consultez Drivebc.ca pour les mises à jour.

