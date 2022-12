La neige frappe le comté de DeKalb comme prévu jeudi, alors que les autorités demandent aux résidents de rester hors des routes – Shaw Local

SYCOMORE – Le bureau du shérif du comté de DeKalb demande aux gens de rester en dehors des routes jeudi et vendredi à cause de la neige, des vents forts et des refroidissements éoliens inférieurs à 20 sous zéro provoqués par la tempête hivernale.

Le shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan, a déclaré que la “neige légère et pelucheuse” dans le comté allait causer des problèmes de visibilité sur les routes, en particulier dans les zones rurales. Sullivan a déclaré que les vents violents réduiraient considérablement la visibilité et “à certains moments, la visibilité pourrait être nulle”.

“De toute évidence, si vous n’avez pas besoin d’aller nulle part, si vous pouvez rester chez vous, ce serait le choix recommandé pour que tout le monde puisse rester en sécurité chez lui, s’il le peut”, a déclaré Sullivan. .

Khatereh Mohammadi (à gauche) et Farid Ahmadpour, étudiants diplômés de la Northern Illinois University d’Iran, tentent de rester au chaud le jeudi 22 décembre 2022, alors qu’ils descendent l’avenue Lucinda près du campus de DeKalb. La neige, les températures glaciales et le vent ont déferlé sur la région jeudi, ce qui rend les déplacements difficiles. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Nathan Schwartz, ingénieur du comté et chef du département des autoroutes du comté de DeKalb, a déclaré que la flotte de chasse-neige du comté était sortie pour dégager les routes vers midi jeudi. Il a dit que les équipages laboureraient aussi longtemps qu’ils le pourraient, mais ils doivent encore être amenés à une heure raisonnable jeudi soir afin qu’ils soient reposés pour vendredi.

“Ce n’est tout simplement pas sûr de conduire pendant 24 heures d’affilée”, a déclaré Schwartz. “Nous n’avons qu’un seul quart de chauffeurs et nous devons donc leur donner une pause pour des raisons de sécurité et de bon sens.”

Avec un seul quart de chauffeurs disponibles pour déneiger, il y a inévitablement une période pendant les nuits d’hiver où aucune charrue ne fonctionne sur les autoroutes du comté de DeKalb, a-t-il déclaré.

“Donc, évidemment, ils vont être éteints au milieu de la nuit, puis ils seront de retour aux petites heures du matin”, a déclaré Schwartz. “Et ainsi, ils peuvent généralement faire un passage complet avant le trafic aux heures de pointe, un passage complet sur toutes les routes, toutes les autoroutes du comté avant que le trafic aux heures de pointe ne les frappe.”

Schwartz a déclaré que les conditions de voile blanc dues aux vents forts prévus pourraient éloigner tout le monde des autoroutes du comté, y compris l’équipe de chasse-neige.

Eugene Wilson, de Montpelier, OH, qui est en ville pour rendre visite à sa fille et à son gendre, qui vivent à Lake Holiday, tente sa chance en pêchant à travers la glace le jeudi 22 décembre 2022, sur Lake Holiday à Sandwich. La neige, les températures glaciales et le vent ont déferlé sur la région jeudi, rendant les voyages et toute activité de plein air un défi. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

« Si les vents sont assez forts et qu’il y a assez de poudrerie et qu’il y a un vrai voile blanc, tout le monde – y compris les conducteurs de chasse-neige – ne peut pas voir. Et si nous ne pouvons pas voir ce qui est directement, vous connaissez la route juste devant nous, nous nous écarterons de la route jusqu’à ce qu’il soit sûr de remonter », a déclaré Schwartz.

Ceux qui vivent dans des villes ou des lotissements qui ont beaucoup de bâtiments et d’arbustes pourraient trouver les conditions routières plus gérables, mais Schwartz a mis en garde contre s’aventurer trop loin de chez eux.

«Mais dès que vous sortez dans le pays, ces vents de 50 milles à l’heure soufflent comme des fous et créent des congères et des conditions enneigées et glacées. Ne vous laissez donc pas berner par les conditions routières en ville et pensez que vous pouvez vous rendre dans la ville voisine, car ce n’est pas toujours le cas lors d’événements de vents violents », a déclaré Schwartz.

Schwartz a déclaré qu’il est facile de conduire dans un mauvais endroit sur la route, “même sur une route qui semble parfaitement dégagée”.

“Alors soyez toujours conscient, même si la route semble être en bon état”, a déclaré Schwartz.

Si vous devez voyager vendredi, Sullivan a déclaré qu’il était important d’informer quelqu’un de votre itinéraire, de l’heure à laquelle vous partez et de votre destination.

“Alors, ayez un plan en place, assurez-vous que votre réservoir d’essence est plein, que vous avez un téléphone portable chargé et peut-être des vêtements et des couvertures supplémentaires dans la voiture au cas où vous vous retrouveriez dans le fossé”, a-t-il déclaré. “Mais nous voyons si chaque année, il y a de nombreuses voitures dans le fossé chaque année auxquelles nous répondrons et nous continuerons à le faire.”