La neige frappe la Costa Del Sol quelques semaines seulement après une vague de chaleur record

vidéo La Costa Del Sol a été recouverte d’une épaisse couche de neige moins d’un mois après avoir enregistré des températures record. La bande côtière espagnole a récemment connu son hiver le plus chaud depuis le début des records, avec des températures atteignant des sommets de 23°C le jour de Noël à Valence et Castellon. Les températures moyennes dans la région ont augmenté de sept degrés en décembre et début janvier, avec la ville de Bilbao, dans le nord de l’Espagne, qui n’est pas traditionnellement connue comme une destination ensoleillée en hiver, avec une température torride de 25,1 ° C le jour de l’An. Mais quelques semaines seulement après avoir connu le deuxième hiver le plus chaud depuis 1968, les températures ont soudainement chuté dans la région après avoir été battue par une forte tempête qui a apporté des pluies torrentielles, de la grêle et même de la neige sur la Costa del Sol. De fortes pluies ont frappé la ville de Malaga alors que la tempête descendait la côte vers 18 heures hier, tandis que des quartiers voisins tels que Vélez-Málaga, Valle-Niza et Rincón de la Victoria ont été bombardés par des tempêtes de grêle. De la grêle a également été signalée à Torremolinos et Fuengirola, ainsi qu’à El Palo dans la ville de Malaga. La neige a frappé la Costa Del Sol quelques semaines seulement après une vague de chaleur record (Photo: Solarpix)



Les températures ont chuté en dessous de zéro, les experts prévoyant une baisse encore plus importante la semaine prochaine (Photo : Solarpix)



Le lieu de vacances populaire a enregistré son hiver le plus chaud il y a moins d’un mois (Photo: Google Maps) Pendant ce temps, la neige a commencé à tomber dans la ville de Casabermeja, ainsi que dans la Sierra de Mijas et Colmenar, incitant la police locale à avertir les conducteurs d’être prudents sur les routes. Les basses températures se sont poursuivies dans toute Malaga cette semaine, accompagnées d’un vent d’est humide qui rend la sensation encore plus froide sur les zones côtières. La température à l’aéroport de Malaga a été enregistrée à seulement 4,7 ° C mardi matin, alors que les températures intérieures ont chuté en dessous de zéro dans d’autres parties de la région. Suite: Temps

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météo jaune en réponse à la vague de froid et ont averti que les températures pourraient chuter jusqu'à -6 ° C plus tard cette semaine. Pendant ce temps, plus de neige a été prévue à des hauteurs supérieures à 600 mètres, et des avertissements similaires ont été émis à Cordoue et à Grenade. La dernière fois qu'il a neigé dans la région, c'était en janvier 2021, lorsque les plages étaient recouvertes d'énormes grêlons.

