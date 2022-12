La neige frappe des parties du nord-est ; des milliers sans électricité

BOSTON (AP) – Les équipes des services publics ont couru samedi pour rétablir le courant à des dizaines de milliers de clients à travers la Nouvelle-Angleterre et New York après qu’une puissante tempête a déversé 2 pieds de neige à certains endroits.

Plus de 160 000 clients en Nouvelle-Angleterre étaient dans le noir samedi après-midi et 20 000 autres étaient sans électricité à New York alors que de fortes chutes de neige amenaient des branches d’arbres sur les lignes électriques, selon poweroutage.us, qui suit les pannes à travers le pays.

Les efforts de restauration ont été compliqués par la neige qui tombait encore à certains endroits, rendant les déplacements dangereux. Doug Foley, président des opérations électriques d’Eversource dans le New Hampshire, a déclaré que les routes enneigées rendaient difficile pour les travailleurs d’atteindre les communautés afin d’évaluer les dommages et d’effectuer des réparations.

“Nous subissons toujours des dommages au système dans certaines parties de l’État où de la neige lourde et humide continue de tomber, et des centaines d’équipes supplémentaires viennent dans le New Hampshire pour soutenir nos efforts de restauration”, a déclaré Foley dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Samedi après-midi, Eversource avait rétabli le courant à près de 61 000 clients dans le New Hampshire depuis le début de la tempête, mais 40 000 autres restaient sans électricité, selon le service public.

Green Mountain Power, qui dessert des clients dans le Vermont, a déclaré que d’autres pannes sont possibles là-bas, les températures ne devant pas se réchauffer suffisamment au cours des deux prochains jours pour faire fondre la neige.

“Le déblaiement des arbres abattus pour se rendre aux lieux de panne a été lent et difficile”, a déclaré Mike Burke, vice-président des opérations sur le terrain de la société de services publics, dans un communiqué.

Plus de 2 pieds de neige ont été enregistrés dans certaines parties du Vermont et de l’ouest de New York et de nombreuses communautés de la région ont vu plus d’un pied de neige, selon le service météorologique national.

The Associated Press