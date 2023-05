La neige fondue épique de la Californie signifie des torrents froids et mortels avant le week-end du Memorial Day

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les rivières californiennes alimentées par l’énorme manteau neigeux de la Sierra Nevada cet hiver ont été transformées en torrents mortels, suscitant des avertissements de la part des responsables de la sécurité publique avant le début traditionnel des loisirs d’été en plein air le week-end du Memorial Day.

Au moins sept personnes, dont deux enfants, sont mortes ou ont disparu ce printemps dans l’emprise de puissantes rivières plongeant de l’imposante chaîne de montagnes californienne, et il y a eu de nombreux sauvetages.

« Cette année, nous voyons des eaux plus hautes, plus rapides et plus froides », a déclaré le capitaine Justin Sylvia, porte-parole des incendies à Sacramento, qui est traversé par la rivière américaine.

Sacramento a déjà eu 20 sauvetages aquatiques cette année, presque autant qu’en 2022, a déclaré Sylvia mardi alors que les équipages pratiquaient des sauvetages en eau vive sur le cours inférieur de la rivière américaine près de sa confluence avec la rivière Sacramento.

Le week-end du Memorial Day est généralement l’une des périodes les plus occupées, sinon la plus occupée, de l’année, et « flotter la rivière américaine est comme une activité par excellence de Sacramento », a déclaré Ken Casparis, porte-parole des parcs régionaux du comté de Sacramento.

« Des milliers de personnes utilisent probablement la rivière pour flotter, nager ou faire du rafting, et ce week-end, les conditions s’annoncent assez dangereuses, nous avons donc exhorté les gens à rester en dehors de la rivière », a-t-il déclaré.

Même le simple fait de patauger le long du rivage est découragé, a déclaré Casparis, qui espérait que le temps froid découragerait l’utilisation de la rivière. Les prévisionnistes ont prédit un temps doux dans l’intérieur de la Californie du Nord, à l’exception des risques d’orages dans les montagnes.

Alors que les Californiens devraient affluer vers l’extérieur, le bureau des services d’urgence du gouverneur a émis jeudi une large mise en garde sur les conditions qu’ils pourraient rencontrer, y compris l’eau en mouvement rapide, après des mois de temps violent.

L’hiver dernier, une extraordinaire série de tempêtes a enseveli la chaîne de la Sierra dans une neige épaisse qui fond maintenant, gonflant les rivières de la vallée centrale qui, il y a quelques mois à peine, étaient basses en raison d’années de sécheresse extrême.

Les réservoirs qui stockent l’eau et assurent le contrôle des inondations doivent libérer des débits élevés dans les rivières pour maintenir la place pour le ruissellement entrant. Cela, à son tour, change les rivières. Les bancs de sable et les corniches peuvent devenir des dénivellations abruptes et entraîner une plongée inattendue dans l’eau froide.

« Cela peut vraiment donner un choc au corps », a déclaré Daniel Bowers, directeur de la gestion des urgences de la ville de Sacramento. Les experts disent que le contrôle musculaire peut être perdu en quelques minutes.

Les tragédies récentes incluent une fillette de 8 ans et son frère de 4 ans, qui ont été emportés par la rivière Kings dimanche. Le corps de la jeune fille a été retrouvé cet après-midi et le corps du garçon a été retrouvé à près de 3,2 kilomètres en aval lundi, a déclaré le bureau du shérif du comté de Fresno.

L’accident mortel s’est produit même si les rivières Kings et San Joaquin ont été fermées aux utilisateurs récréatifs depuis le 14 mars.

Dans la Sierra au nord-est de Sacramento, un homme a été emporté par l’American River le 29 avril, deux jours après que les autorités du comté de Placer ont émis pour la première fois des avertissements. Son corps a été retrouvé vendredi dans un lac à des kilomètres de là. Un autre homme qui a disparu dans la rivière le jour de la fête des mères est toujours porté disparu.

Les messages du comté de Placer sur le risque sont directs. « Si le public n’écoute pas nos avertissements cette année, des gens vont mourir, plus de gens que nous n’en avons vus ces dernières années », a déclaré le sergent du shérif. dit Kevin Griffiths dans une vidéo d’annonce de service public.

L’American River n’a pas été fermée aux loisirs à Sacramento, mais Bowers, le responsable de la gestion des urgences, a exhorté tous les utilisateurs de la rivière à porter des gilets de sauvetage, même s’ils utilisent un autre dispositif de flottaison.

American River Raft Rentals de la banlieue de Rancho Cordova a temporairement suspendu ses opérations sur le segment inférieur de la rivière car le débit est trop élevé, a déclaré jeudi le copropriétaire Kent Hansen.

« Nous comprenons parfaitement que cela fait partie de l’entreprise et c’est pourquoi nous ne mettrons jamais les bénéfices au-dessus de la sécurité », a déclaré Hansen. « Nous espérons que tous nos clients choisiront bientôt un moment sûr pour partir lorsque les débits d’eau retrouveront un débit normal et raftable. »

Sylvia, le capitaine des pompiers, a souligné que les gens devraient immédiatement appeler le 911 si quelqu’un a des ennuis dans l’eau.

« Si vous avez une corde ou si vous avez un gilet de sauvetage que vous pouvez leur lancer, faites-le, mais n’allez pas dans l’eau après eux car vous deviendrez une deuxième victime », a-t-il déclaré.

Dans le parc national de Yosemite, les chutes d’eau ont tonné avec le ruissellement à destination de la rivière Merced. Le parc a conseillé aux visiteurs de se tenir à distance de toutes les voies navigables et de rester à l’écart des rochers glissants.

« Nous ne devrions pas avoir à le dire, mais n’essayez pas de patauger, de nager ou de flotter sur des rivières ou des ruisseaux », a déclaré le parc via Facebook.

À l’approche de l’été, le bureau du shérif du comté de Kern a prévu vendredi d’effectuer un rituel destiné à avertir les gens de la tristement célèbre rivière Kern, dans le sud de la Sierra, que la légende country Merle Haggard a qualifiée de « méchant morceau d’eau » dans sa chanson « Kern River ».

Un panneau à l’embouchure du canyon de la rivière Kern, qui indique le nombre de vies perdues dans la rivière depuis 1968, est mis à jour chaque printemps pour ajouter les décès survenus au cours des 12 mois précédents. Cette année, le total devait être porté de 317 à 325.

___

Antczak a rapporté de Los Angeles.

Haven Daley et John Antczak, Associated Press