La neige et le froid immobilisent certaines parties du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne avait déjà enduré une semaine de températures glaciales, avec d’autres dépressions sous le point de congélation attendues. Une alerte de temps froid de niveau 3 est en place pour une grande partie de l’Angleterre jusqu’à vendredi. Les autorités ont conseillé aux gens de vérifier les amis et la famille vulnérables pour s’assurer qu’ils ont accès à de la nourriture et des boissons chaudes et qu’ils peuvent chauffer leur maison.

La période de froid prolongée a exercé une pression supplémentaire sur les approvisionnements énergétiques. Le National Grid, qui gère le système électrique britannique, a réchauffé deux centrales à charbon de secours pour “donner confiance au public dans l’approvisionnement énergétique de lundi”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a dit qu’il n’utiliserait pas nécessairement les unités supplémentaires, mais qu’elles étaient disponibles si nécessaire.

En Grande-Bretagne, la neige est au sol en moyenne 15,6 jours par an, selon le Met Office.

Karl et Liz Tazzyman, qui vivent à Sheffield, en Angleterre, à plus de 150 miles au nord de Londres, observaient la neige autour du centre de Londres tôt lundi matin.

“Hier, nous étions sur Oxford Street quand il a commencé à neiger et c’était vraiment excitant”, a déclaré Mme Tazzyman, 38 ans. “C’était tout simplement charmant et Noël et tout le monde était excité à ce sujet.”