La neige estivale rare dans l’ouest du Canada n’arrêtera pas longtemps la chaleur et la menace d’incendie

En quelques jours seulement, l’ouest du Canada, en proie à une saison record de feux de forêt, a vu son climat passer d’une chaleur ardente à un froid glacial. Des chutes de neige inhabituellement abondantes – environ 2 pieds dans certaines des plus hautes altitudes – ont couvert des parties de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. L’éclatement des précipitations hivernales était indispensable dans le paysage ravagé par le feu.

Mais après ce flirt avec l’hiver, un régime climatique chaotique en Amérique du Nord est sur le point de revenir à l’été à travers le Canada, augmentant encore une fois le risque d’incendie dans plusieurs provinces.

Neige estivale rare dans l’ouest du Canada

Dans les hautes terres de l’ouest de l’Alberta et de l’est de la Colombie-Britannique, jusqu’à 24 pouces (61 cm) de neige ont été signalés depuis le week-end. Alors que les chutes de neige en juin ne sont pas rares dans la région, il y en a beaucoup moins pour s’accumuler sur les routes et arrêter la circulation.

« Bienvenue en janvier » a tweeté le parc national de Jasper compte rendu officiel lundi matin alors que la neige s’accumulait dans la région.

Un avertissement de chute de neige s’est poursuivi mardi matin pour les hautes altitudes de la région. Les niveaux de neige ont atteint le fond des vallées au lever du soleil et devraient augmenter la veille et se terminer par des précipitations mercredi. « Des accumulations de 20 à 40 cm[8à16pouces)sontattenduesàdesaltitudesplusélevéesaveccertaineszonesdépassant60cm »aécritEnvironnementCanadal’agencedeprévisionmétéorologiquedupays[8to16inches)areexpectedoverhigherelevationswithsomeareasexceeding60cm”wroteEnvironmentCanadathenation’sweatherforecastingagency

Les températures dans l’ensemble de l’Alberta et de l’est de la Colombie-Britannique devraient rester inférieures à la moyenne d’environ 5 à 10 degrés (3 à 6 degrés Celsius) mardi.

Le froid s’infiltrait également dans les 48 États inférieurs, avec de la neige signalée dans le Cascades de l’état de Washington et parties de l’Idaho.

La configuration froide et orageuse sur l’ouest de l’Amérique du Nord devrait s’effondrer au cours des prochains jours et être remplacée par des conditions plus chaudes que la normale à l’approche de la fin de semaine.

Coup de fouet météorologique dans le centre du Canada

Alors que la poche d’air froid tourbillonnait lentement sur l’ouest du Canada, les régions de la région centrale subissaient de la pluie et même de violents orages dans certaines régions. Pendant ce temps, la chaleur cuisait à l’est.

Environnement Canada a écrit que 2 à 6 pouces (50 à 150 mm) de pluie étaient tombés sur des parties du centre du Canada, y compris Edmonton, et qu’un peu plus pourrait tomber jusqu’à mardi soir.

Edson, en Alberta, une ville boisée nichée entre Edmonton à l’est et les montagnes à l’ouest, a récemment subi une version extrême du coup de fouet météorologique. Au début de la semaine dernière, Edson faisait l’objet d’un ordre d’évacuation alors que la ville était menacée par un incendie de forêt de 740 000 acres (300 000 hectares). Lundi soir, certaines parties de la ville ont fait face à une alerte de crue en raison de fortes pluies. Plus de 3,35 pouces (85 mm) de pluie ont été signalés sur une courte période, avec plus du double dans certains endroits à proximité.

Il y a eu beaucoup de pluie dans le centre de l’AB ☔, et il y en a encore dans les prévisions pour aujourd’hui. Combien de pluie jusqu’à présent ? Cumul des précipitations sur 24 heures, du dimanche 18 juin matin au lundi 19 juin ci-dessous. À noter, Hendrickson Creek a reçu 94 mm, Carrot Creek 88,6 mm et Edson 87 mm.#abstorm pic.twitter.com/CM1LX5Q8Ne — Météo ECCC Alberta (@ECCCWeatherAB) 19 juin 2023

À Edmonton, 4,75 pouces (120,7 mm) étaient tombés lundi après-midi, alors que la moyenne mensuelle est de 3,05 pouces (77,5 mm), selon Environnement Canada.

La même région s’est retrouvée en sécheresse modérée à sévère fin mai.

En Alberta, cette année a été la pire saison des incendies jamais enregistrée, avec au moins 3,6 millions d’acres (1,46 million d’hectares) brûlés. La situation a été similaire dans les provinces voisines. En Colombie-Britannique au cours de la fin de semaine, l’incendie de Donnie Creek est devenu le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province.

Dans la zone de transition entre l’air froid à l’ouest et la chaleur à l’est, de violents orages ont éclaté.

De fortes tempêtes, de la grêle et des nuages ​​en entonnoir ont frappé des parties du sud-est de l’Alberta jusqu’en Saskatchewan et au Manitoba au cours de la fin de semaine et de lundi. Mardi, le Manitoba était sous le coup d’une menace importante de tornades et de grosse grêle.

Du Manitoba vers l’est jusqu’au Québec, les températures étaient bien au-dessus de la normale et devraient encore grimper dans les jours à venir. Les températures devraient être en moyenne de 20 degrés au-dessus de la normale jusqu’à au moins jeudi dans le nord de ces provinces.

De nombreux records devraient être battus au cours de cette période. Les températures élevées jusque dans les années 90 peuvent même dépasser les records mensuels avant que cette impulsion de chaleur ne se détende.

Dans le nord du Québec, plusieurs records ont été établis, notamment à La Grande Rivière sur la baie d’Hudson et à Kuujjuaq près du cercle polaire arctique, où les températures ont varié de près de 80 à 80 à midi mardi.

Au milieu de la chaleur, environ 120 incendies de forêt sont actifs en Ontario et au Québec seulement, et le risque d’incendie est revenu à des niveaux extrêmes.

Une résurgence de l’été, dans tout le pays

Dans l’ouest du Canada, la pause de la chaleur n’est que temporaire.

La semaine prochaine, des températures bien supérieures à la moyenne sont prévues d’un océan à l’autre au Canada, même si les Grands Lacs pourraient être épargnés. Avec la chaleur si répandue, on craint que les incendies ne s’étendent.

Même si la fumée épaisse des feux de forêt ne s’est pas propagée aussi loin de ses sources ces derniers jours qu’auparavant, elle pourrait augmenter si les incendies se développent avec la hausse prévue des températures.

Juillet est souvent le début de la haute saison des incendies au Canada, et la saison a tendance à ne pas s’arrêter avant septembre. Bien que l’étendue de terres brûlées soit déjà parmi les plus jamais enregistrées, cette saison historique des incendies a encore beaucoup de temps.