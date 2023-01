La neige du matin a rendu les déplacements bâclés avec des accidents signalés dans tout le comté de McHenry – Shaw Local

La ville de McHenry a eu ses premiers camions de sel sur les routes à 3h30 du matin mercredi, a déclaré le directeur du département des travaux publics de McHenry, Troy Strange.

Le premier accident à McHenry est survenu deux heures plus tard, vers 5 h 30, a déclaré le porte-parole du département de police de McHenry, Mike Spohn.

Des accidents – pour la plupart mineurs, mais quelques-uns impliquant des blessures nécessitant un transport vers un hôpital de la région – ont été signalés dans le comté de McHenry, car la région a connu l’une des chutes de neige les plus importantes jusqu’à présent cet hiver.

Seulement 1 à 3 pouces de neige mouillée étaient attendus mercredi matin. Plus de neige légère, mais avec des averses de neige parfois plus abondantes, devrait continuer par intermittence jusqu’à au moins vendredi, a déclaré le météorologue Zachary Yack du bureau de Romeoville du National Weather Service.

Les accumulations de la neige en cours ne devraient pas représenter beaucoup plus que quelques dixièmes de pouce, a-t-il déclaré. Cependant, le service météo étudie la possibilité d’un événement neigeux plus important de samedi soir à dimanche. Où, quand et combien de neige pourrait provenir de ce système météorologique sont encore inconnus, a déclaré Yack.

Les services de police de la région ont déclaré qu’ils avaient de quoi occuper les agents alors que les gens se rendaient au travail dans la neige mercredi matin.

Vers 8 h 10, la police de McHenry a signalé sept accidents. Parmi ceux-ci, a déclaré Spohn, trois se trouvaient sur la route 120.

Anthony Domingo, 11 ans, de Cary, et Henry Tuttle, 9 ans, de Port Barrington, descendent la colline du parc Veteran Acres à Crystal Lake le mercredi 25 janvier 2023, tout en faisant de la luge avec d’autres enfants. La neige est tombée tout au long de la matinée, laissant une nouvelle couverture de neige dans le comté de McHenry. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

« Tout cela était vraiment étalé. Il n’y en a même pas deux à proximité » sur la route nationale, a-t-il dit.

L’un des accidents a entraîné une blessure et une personne a été transportée dans un hôpital de la région, a déclaré le chef des pompiers du district de protection contre les incendies du canton de McHenry, Rudy Horist. L’une des ambulances du département a également été appelée pour aider les pompiers du lac de Zurich à 5 h 24 pour un accident là-bas, a-t-il déclaré.

Le bureau du shérif du comté de McHenry a eu une matinée plus chargée, a déclaré la porte-parole du département, Emily Matusek.

Au total, 30 incidents – 20 accidents et 10 aides aux automobilistes – ont été signalés mercredi, a-t-elle déclaré.

Deux accidents seulement incluaient des blessures mineures, a-t-elle dit, notant que les accidents n’étaient pas concentrés dans une zone particulière.

Crystal Lake et Woodstock avaient des camions de sel vers 5 heures du matin

La neige a commencé à tomber vers 4 h 45, a déclaré le directeur des travaux publics de Crystal Lake, Michael Magnuson. Ses premiers camions étaient sur les routes de salage à 5 heures du matin pour anticiper la tempête et le trajet du matin.

Woodstock Le directeur des travaux publics, Brent Aymond, a déclaré que ses équipes n’avaient pas « largué les lames » et n’avaient commencé à déplacer la neige qu’à environ 8 heures du matin, lorsque la neige a commencé à tomber plus fort.

Le chef de la police de Woodstock, John Lieb, a déclaré qu’il n’avait pas de chiffres précis, mais savait que ses agents étaient occupés par les accidents signalés.

“Nos agents ont répondu à de nombreux accidents de type dommages matériels uniquement, ainsi qu’à des véhicules qui ont glissé hors de la chaussée”, a déclaré Lieb.

Lieb et d’autres policiers ont demandé aux résidents de ralentir et de partir tôt pour des rendez-vous ou de travailler avec la neige prévue pour les prochains jours.

« Ne conduisez que si vous devez le faire par mauvais temps. Et encore une fois, ralentissez et maintenez-le lentement. Si vous glissez hors de la route ou avez un petit accident, appelez-nous et nous viendrons vous aider », a déclaré Lieb.

Spohn, à McHenry, a déclaré qu’il avait quitté son domicile près de Belvidere tôt mercredi, sachant que la neige ferait un trajet plus long. Dans ce trajet de 40 milles, il a vu deux voitures dans des fossés.

“Ne vous précipitez pas et finissez par être victime d’un retard”, a déclaré Spohn.