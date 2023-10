La neige dans l’hémisphère nord deviendra plus blanche, selon une étude

Notre monde qui se réchauffe rapidement perd de nombreux signes de l’hiver : une fois que les sommets enneigés des montagnes ne sont plus aussi gelés, les glaciers disparaissent et la glace de mer aux pôles fond à un rythme alarmant. Mais de nouvelles recherches révèlent une petite raison d’être optimiste. Les scientifiques prévoient que même si le changement climatique rendra la planète plus chaude, la neige pourrait en réalité devenir plus brillante et plus blanche. Cette neige plus réfléchissante pourrait contribuer à compenser certains des effets néfastes de la crise climatique et à ralentir la fonte du manteau neigeux.

Le manteau neigeux de Californie reçoit un coup de pouce indispensable | Terre extrême

UN étude publiée ce mois-ci, dans la revue Nature Communications, on a découvert que la neige serait probablement deviendra plus propre et plus lumineux d’ici la fin de ce siècle en raison de la baisse des taux de pollution par le carbone noir. Des températures plus chaudes contribueront à des taux de fonte des neiges plus élevés, mais une neige plus propre et plus brillante devrait refléter la lumière du soleil loin d’une zone, renvoyant ainsi la chaleur dans l’espace au lieu de l’absorber.

Pour cette étude, des scientifiques du Laboratoire national du nord-ouest du Pacifique du Département américain de l’énergie ont examiné plusieurs facteurs qui affectent le manteau neigeux, notamment l’augmentation des températures mondiales, la pollution et la forme des grains de neige. Ils ont étudié les tendances du manteau neigeux dans les hautes chaînes de montagnes de l’hémisphère nord de 1995 à 2014.

À l’aide de ces données, les chercheurs ont ensuite modélisé les tendances du manteau neigeux pour deux scénarios d’émissions différents sur les montagnes de l’ouest des États-Unis et sur le plateau tibétain de 2015 à 2100. Dans le scénario où nous ne réduisons pas notre consommation de combustibles fossiles, le monde deviendra plus chaud et le manteau neigeux augmentera. la perte augmentera jusqu’à 58% par rapport à aujourd’hui. Cependant, une neige plus propre réduirait le taux de perte de neige d’environ 8 %, ont écrit les chercheurs. Dans un scénario optimiste, où nous maîtrisons nos émissions, il y aurait moins de réchauffement climatique et plus de manteau neigeux. Dans ce scénario, les chercheurs ont estimé une perte du manteau neigeux d’environ 15 % par rapport aux niveaux actuels.

Dans les deux scénarios, la pollution particulaire connue sous le nom de carbone noir devrait diminuer. Cette forme de pollution provient souvent de sources d’énergie fossiles, notamment des moteurs à gaz et des centrales électriques au charbon, selon à l’Agence américaine de protection de l’environnement. Avec moins de particules noires de suie tombant sur le sol, la neige sera plus propre et plus brillante qu’elle ne l’est aujourd’hui. d’ici la fin de ce siècle.

« La neige n’est pas seulement de la neige », a déclaré Dalei Hao, auteur de l’étude, dans un communiqué. déclaration. « Il y a de la neige propre et de la neige sale, et leur réaction à la lumière du soleil est très différente. »

Les particules de pollution se déposent sur le manteau neigeux, le rendant plus sombre. La neige plus foncée absorbe la lumière du soleil, ce qui fait fondre la neige plus rapidement. Une neige plus propre est plus blanche et réfléchit la lumière du soleil dans l’espace, aidant ainsi à réguler les températures et à maintenir le manteau neigeux plus longtemps pendant l’hiver. Une fonte des neiges propre est également importante pour les nombreuses personnes qui dépendent de la fonte des neiges pour reconstituer les cours d’eau qui fournissent de l’eau potable. Les communautés de l’Ouest, y compris en Californie, dépendent d’un abondance du manteau neigeux pour être sur de les réservoirs contiennent suffisamment d’eau pour répondre aux besoins des habitations, des industries et de la faune.

Les auteurs de l’étude soulignent que, même si l’air est globalement plus pur, la pollution causée par la fumée des incendies de forêt est en augmentation. La crise climatique a créé des conditions qui aggravent les incendies de forêt naturels, ce qui signifie davantage de particules dans l’air provenant des incendies dans notre atmosphère. Les incendies de forêt au Canada cet été ont créé pollution atmosphérique record qui s’est répandue sur tout le continent. Heureusement, les grands incendies de forêt ne sont pas aussi fréquents en hiver dans l’hémisphère nord. « Les incertitudes des simulations d’incendies de forêt ne devraient avoir qu’un impact mineur sur nos résultats, car nous nous concentrons sur la saison des neiges de décembre à mai, lorsque les activités d’incendies de forêt sont moins fréquentes », a écrit l’équipe.

La modélisation de la fonte des neiges est cependant un effort très complexe. La forme de chaque flocon de neige dans le manteau neigeux doit également être prise en compte, car la forme des grains de neige affecte la vitesse globale de fonte. La présence d’algues sur la neige peut également affecter la fonte des neiges, mais l’étude note que davantage de modélisation et d’observations sont nécessaires pour mieux comprendre comment cela pourrait modifier la fonte des neiges.

« La plupart des modèles n’ont pas examiné ensemble ces deux effets, le réchauffement et la neige sale, lors de la projection des changements futurs », a déclaré Ruby Leung, scientifique et auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. « C’est important de le faire, car ils peuvent avoir des effets opposés. Déterminer quelle est l’influence la plus dominante est la clé pour déterminer le sort du manteau neigeux à l’avenir.

