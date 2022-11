La neige cause des retards et des annulations à l’aéroport international de Kelowna – Kelowna Capital News

Les vols à l’aéroport international de Kelowna sont retardés, annulés ou détournés ailleurs en raison de fortes chutes de neige dans la région.

Les vols au départ de Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto ont été annulés ou retardés vendredi.

“Nous connaissons des retards de vol en raison des conditions météorologiques hivernales à #YLW. Veuillez vérifier le statut de votre vol auprès de votre compagnie aérienne pour obtenir les informations de vol les plus récentes avant de vous rendre à l’aéroport », a lu un message de YLW sur Facebook.

Les avertissements de chute de neige sont en hausse pour des régions telles que les régions d’Okanagan, Prince George, Cariboo et 100 Mile, ainsi que pour des sections des autoroutes Sea-to-Sky, Coquihalla et Yellowhead et des altitudes plus élevées des autoroutes 1, 3 et 97.

Des accumulations allant jusqu’à 25 centimètres étaient attendues sur certaines de ces routes avant que la neige ne se transforme en pluie.

Des avis aux voyageurs sont en vigueur pour plusieurs autoroutes de la Colombie-Britannique, car les automobilistes sont avertis de faire des plans alternatifs en raison des conditions météorologiques.

Le personnel de YLW s’efforce de nettoyer les fugues et de dégager les plans de neige lorsque la visibilité s’améliore.

