La neige arrive dans le Massachusetts mardi et devrait ralentir les deux déplacements domicile-travail

BOSTON – L’équipe météo de WBZ-TV a émis une alerte météo NEXT pour une journée hivernale et enneigée mardi.

À l’exception de la seule tempête de neige du 7 janvier, l’hiver a été largement absent jusqu’à présent. Le mois de janvier dans son ensemble a été humide et doux. Au cours des 14 premiers jours, il n’y a eu qu’un seul jour avec des températures inférieures à la moyenne. Actuellement, Boston se situe au cinquième mois de janvier le plus chaud jamais enregistré.

Vous avez peut-être entendu parler d’une importante épidémie de froid qui s’est abattue sur certaines parties du Midwest ces derniers jours et que le Massachusetts va connaître un grand changement au cours des 7 à 10 prochains jours. Vous pouvez dire adieu à la série de températures supérieures à la moyenne. Nous ne reverrons plus ces jours-là avant la semaine prochaine !

La question suivante évidente : y aura-t-il de la neige avec le froid à venir ? Vous pariez! Un système de tempête passera sur le sud de la Nouvelle-Angleterre lundi soir et mardi dans la journée. Elle ne sera pas aussi puissante que nos dernières tempêtes, mais elle donnera lieu à une journée hivernale dans certaines parties de la région.

Graphique WBZ-TV CBS Boston



Quand la neige commence-t-elle dans le Massachusetts mardi ?

Il peut y avoir de la neige légère ou des averses de neige à tout moment après minuit, en particulier dans les zones situées au sud de l’autoroute à péage du Massachusetts. Nous ne nous attendons pas à beaucoup d’accumulation, voire aucune, avant l’aube de mardi, mais il pourrait y avoir juste assez de poussière dans certaines régions pour rendre les déplacements glissants pendant le trajet du matin.

Alors que la tempête fera son passage le plus proche au cours de la journée de mardi, la neige se remplira et deviendra légère à modérée plus tard dans la matinée.

Graphique WBZ-TV CBS Boston



Dans le même temps, un peu d’air légèrement plus doux soufflera sur le sud-est du Massachusetts et le long du littoral immédiat. Cela transformera la neige en un mélange de pluie dans l’après-midi.

La tempête se déplacera rapidement vers la mer en fin de journée et les précipitations diminueront en fin d’après-midi ou en soirée mardi.

Quelle quantité de neige dans le Massachusetts mardi?

Les accumulations seront assez légères sur l’ensemble de la zone :

Rien à un pouce au-dessus de Cape Cod, des îles et de la côte du comté de Plymouth.

Un à deux pouces à l’intérieur des terres dans le comté de Plymouth jusqu’à Boston et Cape Ann

Deux à 4 pouces dans les zones à l’ouest de l’Interstate 95 (la plupart des zones seront plus proches de 2 à 3 pouces, certaines zones isolées atteignant 4 pouces) Graphique WBZ-TV CBS Boston



Quand aura lieu la prochaine tempête dans le Massachusetts ?

Nous avons encore une menace de tempête cette semaine. Un système de tempête similaire pourrait toucher notre région vendredi. Tout comme la tempête de mardi, celle-ci pourrait être un peu trop au sud et trop faible pour apporter des chutes de neige significatives dans notre région.

Étant donné qu’il faudra encore attendre plusieurs jours, cela mérite d’être surveillé et nous ne pouvons pas encore exclure un impact plus important. Nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines 24 à 48 heures.