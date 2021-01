Plus de 130 véhicules ont été impliqués dans un entassement sur une autoroute japonaise, faisant un mort, après qu’une neige abondante a recouvert de vastes zones du nord et du nord-est du Japon.

L’accident mortel a eu lieu mardi vers midi sur l’autoroute Tohoku à Osaki, dans la préfecture de Miyagi, laissant une personne décédée et 10 autres hospitalisées, ont annoncé la police et les pompiers. De fortes chutes de neige continuent de couvrir de vastes zones du nord et du nord-est du Japon, créant des conditions défavorables à la conduite.

Des vidéos diffusées à la télévision nationale montrent l’étendue des dommages causés par environ 130 véhicules empilés le long de l’autoroute.

【速 報】 宮城 ・ 大 崎 市 東北 道 で 多重 事故 ホ ワ イ ト ア ウ ト か pic.twitter.com/xau8RMggvc – 日 テ レ NOUVELLES / 日本 テ レ ビ の ニ ュ ー ス ・ 速 報 (@ news24ntv) 19 janvier 2021

Les équipes de secours s’efforcent de libérer plus de 200 passagers coincés dans leurs véhicules sur un tronçon d’autoroute de 900 mètres. Les opérateurs d’autoroutes ont déclaré que la visibilité était proche de zéro.

L’Agence météorologique japonaise a prévu des conditions météorologiques plus extrêmes, les régions de Hokuriku, Tohoku et Hokkaido devant enregistrer des chutes de neige allant jusqu’à 50 centimètres, 40 cm et 30 cm, respectivement.

East Japan Railway a suspendu certains de ses services de trains à grande vitesse shinkansen dans la région de Tohoku en raison des intempéries.

