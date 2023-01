La neige abondante provoque le chaos des voyages au Japon et en Corée du Sud

Mercredi, un hiver glacial s’est emparé de l’Asie de l’Est pour la deuxième journée consécutive, faisant plusieurs morts et de multiples blessés au Japon et une bousculade pour les vols au départ de l’île balnéaire de Jeju en Corée du Sud à la suite de retards dus à des tempêtes de neige.

De fortes chutes de neige et des températures froides record ont entraîné des perturbations généralisées au Japon.

Le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité n’a pas signalé dans l’immédiat de dommages ou de blessures majeurs dus aux températures inférieures à zéro et aux conditions glaciales qui ont touché la majeure partie du pays depuis mardi.

Mais au moins huit routes et 10 routes maritimes restaient fermées mercredi après-midi. Environ 140 foyers de la capitale Séoul et des régions voisines ont signalé des pompes à pression d’eau ou des tuyaux cassés alors que les températures chutaient entre -15 ° C et -20 ° C à travers le continent.

Mercredi, des camions sont bloqués en raison de fortes chutes de neige sur l’autoroute Shin-Meishin à Yokkaichi, dans la préfecture de Mie, au Japon. (JIJI PRESS/AFP/Getty Images)

Un homme est mort à Oita, dans le sud du Japon, après avoir été touché par un arbre tombé, et deux autres décès dans la préfecture septentrionale de Niigata faisaient l’objet d’une enquête en relation avec le froid, ont indiqué des responsables.

Deux autres personnes ont été retrouvées sans signes vitaux à Okayama, dans l’ouest du Japon. Le secrétaire en chef adjoint du cabinet, Yoshihiko Isozaki, a déclaré aux journalistes que les décès pourraient être liés à des accidents lors du déneigement et a exhorté les habitants à s’abstenir de telles activités lorsque personne d’autre n’est là pour aider en cas d’urgence.

Environ 400 foyers à travers le pays étaient privés d’électricité en raison de dommages aux lignes électriques causés par des arbres tombés, a indiqué le ministère de l’Economie et de l’Industrie. Il a déclaré que les perturbations de la circulation causées par la neige ont également entraîné des retards de livraison dans les dépanneurs de l’ouest du Japon.

Des milliers de personnes utilisant les services ferroviaires dans les préfectures de Kyoto et de Shiga, dans l’ouest du Japon, ont été contraintes de passer la nuit dans des wagons ou des gares, et 13 ont été emmenées dans des hôpitaux, a indiqué l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Des véhicules sur les routes principales du pays sont restés bloqués et des centaines de vols ont été annulés. La préfecture de Kyoto a signalé plus de 30 blessures, principalement par chute.

Voyageurs bloqués

Le trafic aérien est revenu à la normale après que des centaines de vols à destination et en provenance de Jeju ont été bloqués mardi en raison de vents violents et de neige, bloquant environ 40 000 voyageurs qui avaient visité l’île de villégiature pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Environ 540 vols, dont près de 70 qui ont été temporairement ajoutés par les autorités de transport dans le cadre d’une intervention d’urgence, étaient programmés à destination et en provenance de Jeju rien que mercredi, principalement pour ramener les passagers vers les villes du continent.

La Korea Airports Corporation a déclaré que les heures d’ouverture à l’aéroport de Gimpo près de Séoul ont été prolongées jusqu’à 1 heure du matin, heure locale, pour accueillir l’augmentation des vols, qui devaient ramener 70 à 80 % des passagers bloqués à Jeju.

Un train s’arrête en raison d’une panne de courant à la gare de Nishioji à Kyoto, dans l’ouest du Japon, mercredi. La neige et le temps froid affectaient une grande partie du Japon mercredi, perturbant les voyages par autoroute, par avion et par train, et davantage de neige et de températures froides étaient prévues. (Kyodo News/Associated Press)

L’île a vu plus de 19 centimètres de neige depuis mardi matin, tandis que les villes du sud du continent telles que Gwangju et Gangjin ont signalé environ 10 à 12 centimètres de neige. Plus de 70 centimètres de neige sont tombés sur la petite île orientale d’Ulleung.

Les tempêtes hivernales semblaient se déplacer vers la grande région de Séoul et les régions voisines, où de fortes chutes de neige étaient attendues de mercredi en fin d’après-midi à jeudi après-midi, selon le ministère de la Sécurité, qui a mis en garde contre les conditions routières dangereuses.

Des responsables de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, ont déclaré que près de 7 000 abris contre le froid seront ouverts dans toute la région et que plusieurs milliers de tonnes de produits chimiques de déneigement seraient utilisés pour améliorer la sécurité des routes qui pourraient devenir verglacées.