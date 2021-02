C’est New York après qu’une tempête hivernale a frappé l’est des États-Unis.

Avec des flocons tombant depuis dimanche soir, la Big Apple et le nord du New Jersey ont été préparés pour jusqu’à 55 centimètres de neige, et certaines parties de la Nouvelle-Angleterre pour 30,5 cm ou plus.

«Nous envisageons deux longs jours ici», a déclaré le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lors d’une conférence de presse virtuelle.

La région de New York avait dispersé des pannes de courant tôt lundi soir, affectant environ 3 200 foyers et entreprises dans la ville et sa banlieue de New York, 4 000 dans le New Jersey et 1 200 dans le Connecticut.

Des centaines de vols et de nombreux trains ont été annulés et le service de métro aérien de New York s’est arrêté à 14 heures.

Ces derniers jours, un système de tempête a recouvert certaines parties du Midwest, certaines régions recevant le plus de neige depuis plusieurs années. L’Ohio et Washington DC ont également eu de la neige.

La neige et le froid à Washington ont conduit le président Joe Biden à reporter une visite au département d’État prévue lundi.