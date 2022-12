La neige à la date exacte frappera Londres avec des craintes de coupures de courant et de retards de voyage alors que le Met Office publie une alerte par temps froid

LA date exacte à laquelle la neige frappera Londres a été révélée alors que les Britanniques se préparent aux coupures de courant et aux retards de voyage.

Le Met Office a émis un avertissement jaune de neige et de glace pour Londres et le sud-est dimanche et lundi.

La neige devrait tomber ce week-end Crédit : AP

Un avertissement jaune de neige et de glace pour Londres et le sud-est a été émis pour dimanche et lundi Crédit : Bureau MET

L’avertissement, qui dure 24 heures, indique que deux à cinq centimètres de neige pourraient tomber assez largement, jusqu’à 10 cm à certains endroits.

Il se lit comme suit: “La neige peut pénétrer dans certaines parties de l’est et du sud-est de l’Angleterre, entraînant un risque de perturbation des déplacements, en particulier le lundi matin.”

Il est possible que les zones rurales soient isolées et que des coupures de courant affectent certaines parties du pays.

Une action par temps froid de niveau 3 pour certaines parties du Royaume-Uni a également été publiée.

L’alerte a été mise en place ce matin et devrait durer jusqu’au 16 décembre.

Les conditions de gel sont une probabilité de 99% dans le nord-est, le nord-ouest, le Yorkshire, les West Midlands, les East Midlands, le sud-ouest de l’Angleterre et dans l’est.

Certaines « nappes de brouillard verglaçant » atteindront des endroits tandis que les températures diurnes resteront basses.

Certains endroits auront du mal à s’élever au-dessus des conditions de gel.

Le Met Office a averti: “Des nuits très froides sont attendues au cours du week-end jusqu’au début de la semaine prochaine, avec des gelées généralisées modérées, localement sévères, et quelques plaques de brouillard verglaçant par endroits.”

Cela survient alors que les conditions arctiques ont continué de frapper la nation aujourd’hui alors que les températures ont chuté, avec de nombreux avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace émis par le Met Office.