La neige à la date exacte frappera le Royaume-Uni après que les Britanniques auront été battus par des inondations «dangereuses pour la vie» et six pouces de pluie

La chute des températures et les conditions de gel pourraient signifier que la neige tombera en quelques jours – après une semaine de temps humide et sauvage.

Les Britanniques se préparent à plus de chaos dans les voyages après que des avertissements de temps violent ont été mis en place à travers le pays ces derniers jours.

Les Britanniques se préparent à des chutes de neige dans quelques jours Crédit : Alamy

Les régions du nord pourraient être plongées sous la neige pendant la chute des températures Crédit : Andrew Barr

Le temps humide et sauvage a trempé l’East Sussex et a rendu les routes impraticables 1 crédit

Plus de 6 pouces de pluie sont tombés alors que le chaos des voyages a frappé le pays Crédit : Thomas Brown

De fortes pluies pendant la nuit ont conduit à des avertissements d’inondations “menaçant la vie” vendredi, avec plus de 20 avertissements d’inondation déjà en place.

Les vents violents et le temps humide se poursuivront généralement pendant le week-end, avec des chutes de neige qui devraient ensuite suivre.

Le temps hivernal devrait potentiellement toucher les régions du nord d’ici dimanche soir, la neige tombant particulièrement sur les collines et les montagnes.

Le Met Office a mis en place des avertissements de pluie jaune jusqu’à 18 heures vendredi dans l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre.

Les inondations ont entraîné la fermeture d’écoles et des perturbations sur les routes et les voies ferrées, car de fortes pluies ont inondé certaines régions, avec un avertissement de pluie orange également en place pour le nord-est de l’Écosse jusqu’à 15 heures aujourd’hui.

Le temps violent a conduit à des avertissements d’eaux de crue à écoulement rapide ou profonde susceptibles de “mettre la vie en danger”.

Après quelques chutes de neige en fin de week-end, début décembre pourrait alors débuter avec encore plus de neige.

Des températures en chute libre et des conditions de gel plus sèches sont attendues dans les régions du centre et du nord, entraînant des conditions encore plus hivernales.

Mais le reste de cette semaine continuera d’être marqué par un temps humide et sauvage.

Plus de six pouces de pluie sont déjà tombés au cours des 48 dernières heures, et les autorités ont déclaré que davantage de chaos dans les voyages était à prévoir.

Il y avait 20 avertissements d’inondation et neuf alertes d’inondation en place vendredi matin.

Les personnes vivant dans les régions soumises à des avertissements d’inondation ont été invitées à planifier tout voyage et à se protéger.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré que les zones d’alerte orange subiraient des intempéries et des inondations, tandis que les zones côtières seraient également battues par des vents violents.

“Avec ce genre de précipitations, nous nous attendons à des inondations”, a-t-il déclaré. “Nous avons des vents terrestres très forts et de très grosses vagues.

“Il peut y avoir des perturbations dans les transports, y compris les ferries et le réseau routier.”

Les températures, quant à elles, seraient plus typiques pour cette période de l’année, oscillant entre 9 ° C et 11 ° C pour une grande partie du pays.

Et les supporters anglais pouvaient s’attendre à un temps instable lors du premier match de Coupe du monde de l’équipe contre l’Iran lundi.

“Il y a plus d’incertitude que d’habitude après dimanche”, a déclaré M. Morgan.

“Ce sera probablement assez instable, avec de la pluie parfois et peut-être aussi du vent.”

La ministre des Transports, Jenny Gilruth, a déclaré: “Le Met Office nous avertit de nous attendre à une période de temps difficile dans certaines parties de l’est de l’Écosse tout au long de vendredi, avec de fortes pluies susceptibles d’avoir un impact sur les déplacements dans la zone d’alerte orange du nord-est.

“Les conditions pourraient potentiellement perturber le réseau de transport, il est donc important que les gens planifient leurs déplacements avant de partir, en particulier s’ils cherchent à utiliser les routes nationales ou à voyager en train.”