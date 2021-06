La Negra, fille du patron du cartel CJNG El Mencho, condamnée aux États-Unis

Un juge américain a ordonné vendredi à la fille du baron de la drogue mexicain « El Mencho » de purger deux ans et six mois de prison dans une rare affaire pénale impliquant le Kingpin Act.

Jessica Johanna Oseguera González, connue sous le nom de « La Negra », avait exhorté la juge en chef Beryl A. Howell, du tribunal de district américain de Washington DC, à la libérer après plus de 15 mois de prison afin qu’elle puisse retourner auprès de sa fille, âgée de 5 ans. , et son fils aîné dans leur maison familiale à Guadalajara, au Mexique.

Les procureurs avaient fait pression pour une peine de prison de quatre ans et trois mois, arguant du natif de Californie de 34 ans a menti sur le degré de son implication avec son père, le baron de la drogue Rubén Oseguera Cervantes – toujours sur la liste des personnes les plus recherchées de la Drug Enforcement Administration – et sa dynastie de la drogue, le Cártel Jalisco Nueva Generación, ou CJNG.

La Negra sera crédité du temps passé en prison. Le juge lui a ordonné de rester en liberté surveillée pendant deux ans après avoir terminé sa peine derrière les barreaux.

Elle doit presque payer une amende de 20 500 $, selon les dossiers du tribunal. Les procureurs avaient fait pression pour une amende d’au moins 25 000 $ et jusqu’à 5 millions de dollars, arguant qu’elle avait accès à des actifs. Les agents pensent que CJNG est un réseau mondial de drogue d’un milliard de dollars, détecté sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Son avocat n’était pas d’accord, affirmant qu’elle ne serait pas en mesure de payer une amende.

Au cours des deux dernières décennies, plus de 2 000 personnes et entités ont été frappées de sanctions civiles en vertu de la loi Kingpin, notamment de lourdes amendes et des avoirs gelés, selon le département du Trésor américain. Cependant, les accusations criminelles et les séjours en prison utilisant cette loi sont beaucoup plus rares.

Au cours de l’audience, tenue par vidéoconférence, le juge a accédé à la demande de Steven J. McCool de recommander l’envoi de son client dans un camp de prisonniers du FCI Dublin à Dublin, en Californie. Les décisions de placement sont prises par le Bureau fédéral des prisons.

« Nous sommes déçus que Jessica reste incarcérée », a déclaré McCool dans un e-mail au Louisville Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY. « Mais nous reconnaissons que le juge Howell a soigneusement examiné les facteurs pertinents et a imposé une peine équitable. »

La Negra a plaidé coupable en mars d’avoir violé la loi Kingpin pour son association avec des entreprises liées à son père, désignée cheville ouvrière par le département du Trésor américain en 2015. Cela comprenait l’aide à la gestion ou à la promotion d’un restaurant de sushi, d’un complexe de cabanes, d’un label de tequila, d’une entreprise agricole et agence de publicité. Cependant, La Negra a essayé de prendre ses distances avec son père et son empire mondial de la drogue.

Le CJNG compte environ 5 000 membres et est violent, souvent accusé de charniers, d’enlèvements, de bains d’acide et de décapitations enregistrées sur vidéo.

Les procureurs ont accusé La Negra d’avoir menti à l’agent de probation qui a préparé un rapport sur ses antécédents juridiques et sociaux au juge avant sa condamnation. Ils affirment avoir des preuves indiquant qu’elle a aidé à fournir des services de comptabilité pour le cartel « impitoyable et violent » à la demande de son père.

Ils allèguent qu’El Mencho, 54 ans, lui a demandé de gérer le complexe, Las Flores Cabañas, situé dans les montagnes somptueuses de Tapalpa, une ville de l’État occidental de Jalisco, siège de CJNG.

Le témoin a affirmé qu’El Mencho avait rencontré sa fille au complexe en 2011 et lui avait demandé d’examiner les livres comptables des médicaments « afin qu’elle puisse confronter un membre du cartel soupçonné d’avoir volé au cartel », allèguent les procureurs dans des documents judiciaires.

La Negra insiste sur le fait qu’elle n’a pas vu son père depuis qu’elle a 11 ans et qu’elle vit à San Francisco. Elle a déclaré qu’il s’était séparé de sa mère en 1996 lorsqu’il avait été expulsé. C’était la troisième fois qu’El Mencho était expulsé et après avoir purgé plus de quatre ans de prison pour avoir vendu de l’héroïne à deux agents infiltrés à Los Angeles.

Cette seule mention de son père est la seule référence à lui dans la note de 100 pages de son avocat faisant pression pour la clémence. Son père, également connu sous le nom de « Nemesio », n’est jamais mentionné par son nom et il n’y a aucune référence à son cartel.

El Mencho est l’un des fugitifs les plus recherchés d’Amérique, avec une récompense de 10 millions de dollars pour avoir aidé à le capturer. CJNG est blâmé avec le tristement célèbre cartel de Sinaloa pour la majeure partie des drogues illégales qui saturent les États-Unis et tuent plus de 83 000 personnes sur une période de 12 mois se terminant en juillet 2020.

Des agents de la DEA, ainsi que l’armée mexicaine et la police fédérale, recherchent El Mencho depuis 2011. Un soldat de l’État et analyste du renseignement de la DEA basé à Gulfport, Mississippi, a appris où se trouvait le baron de la drogue en 2012 et a partagé cette information avec des responsables militaires mexicains.

Le 25 août 2012, cinq Blackhawks et un hélicoptère Mi-17 se sont dirigés vers le complexe du cartel à Tonaya, Jalisco, à cinq heures de route au sud-est de Puerto Vallarta. El Mencho a ordonné à ses hommes de rester sur place et de tirer sur la police et les soldats afin que lui et son fils, Rubén Oseguera González – connu sous le nom de Menchito – puissent s’échapper par l’arrière, selon des sources de la DEA.

Alors que les balles pleuvaient, quatre des partisans d’El Mencho ont été tués et trois soldats ont été blessés.

Les procureurs affirment avoir un témoin clé qui aurait témoigné si La Negra avait été jugée pour l’avoir vue avec son père lors de la réunion de 2011, ainsi qu’une autre réunion plusieurs mois après la fusillade meurtrière avec les forces de l’ordre.

Le témoin affirme que la deuxième réunion s’est déroulée dans un ranch, où El Mencho et sa fille ont eu une discussion « au sujet d’un écart concernant l’argent prétendument dû au cartel et reflété dans les grands livres » géré par La Negra. Plusieurs documents judiciaires dans l’affaire restent scellés et ceux qui sont accessibles ne précisent pas où cette réunion aurait eu lieu ou qui le chef du cartel a blâmé pour l’argent manquant.

« Mme Gonzalez admet que les entités avec lesquelles elle s’est associée ont été désignées pour soutenir le trafic de drogue et en particulier le CJNG », a écrit son avocat, Steven J. McCool, dans des documents judiciaires. « Mme Gonzalez n’accepte pas l’affirmation selon laquelle elle a rencontré son père. »

Le département a publié un organigramme du réseau de trafic de drogue avec des photos de son père et de son oncle en haut.

Alors qu’El Mencho est en fuite, des agents se sont injustement concentrés sur sa fille, son avocat a plaidé dans une requête alléguant des « poursuites vindicatifs » et citant la rareté des charges retenues contre elle.

La Negra était vulnérable aux accusations de violation du Kingpin Act parce qu’elle est née à San Francisco et a la double nationalité. Les Américains ne sont pas autorisés à s’associer ou même à fréquenter des entreprises inscrites sur la liste noire du département du Trésor américain. Les cinq entreprises associées à La Negra, dont la tequila Onze Black, ont été mises sur liste noire en 2015 et inscrites sur l’organigramme du cartel du département du Trésor.

Les procureurs ont fait valoir que La Negra savait qu’elle avait tort parce qu’elle avait passé des années à essayer d’éviter les sanctions du Kingpin Act, à déplacer le restaurant de sushis et à dissoudre deux entreprises. Ils prétendent qu’elle a également renommé la station balnéaire, appelée plus tard Cabañas La Loma, pour essayer de tromper les enquêteurs américains.

La Negra a été surprise par son arrestation en février 2020, alors qu’elle se rendait de son domicile au Mexique aux États-Unis pour assister à une mise en accusation de son frère, Menchito, au palais de justice fédéral de Washington, DC Son avocat a plaidé pour garder les détails d’elle l’arrestation et le cas de son frère des jurés s’il y avait eu un procès. Menchito reste emprisonné pour trafic international de drogue et d’armes et aurait été le numéro 2 aux commandes du cartel.

Dans sa lettre au juge, La Negra a plaidé pour être réunie avec ses enfants et a exprimé des remords.

« Je demande pardon et dis, sans hésitation, que je regrette tout ce que j’ai fait qui a pu causer du mal », a-t-elle déclaré dans la lettre.

« Aujourd’hui, plus que jamais, il est clair pour moi que j’aurais dû prêter plus d’attention à mes actions et aux conséquences de mes actions. »

Suivez la journaliste Beth Warren sur Twitter : @BethWarrenCJ.