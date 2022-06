La négligence et la naïveté du gouvernement mettent les soins de santé à rude épreuve

Pour beaucoup d’entre nous, le COVID-19 semble être dans le rétroviseur. Au niveau provincial, le gouvernement de l’Ontario a mis fin aux rapports quotidiens sur la COVID et a levé la plupart des exigences de masquage. Et au niveau fédéral, notre gouvernement a annoncé que la preuve de vaccination n’est plus exigée dans les aéroports. En termes simples, les mesures autrefois utilisées pour nous protéger de la propagation de ce virus ont depuis été abandonnées.

Beaucoup d’entre nous ont contracté le COVID et se sont rétablis. Mais ce qui ne s’est pas rétabli, c’est notre système de santé en ruine qui subit les conséquences de cette négligence et de cette naïveté du gouvernement.

Les temps d’attente dans les hôpitaux, en particulier dans les salles d’urgence, sont à un niveau record. Les médecins disent que nos services d’urgence sont plus stressés que jamais. Les services hospitaliers sont remplis à pleine capacité avec des problèmes de sous-effectifs. Les chirurgies et les procédures sont extrêmement en retard. Tout cela indique une crise hospitalière à laquelle nous assistons, malgré la diminution des cas de COVID-19. Sûr de dire, notre système hospitalier est dépassé.

Alors, où en sommes-nous maintenant ?

J’ai récemment pu parler avec le Dr Naheed Dosani, responsable de l’équité en santé chez Kensington Health, pour son point de vue sur ces tendances alarmantes. “Je pense que nous sommes dans une position très vulnérable en ce qui concerne l’état de notre système de santé”, a déclaré Dosani. « Notre système a subi beaucoup de stress, aggravé par la pandémie de COVID-19. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes dans cette situation en raison de l’état sous-financé de notre système de santé avant la pandémie. Ce que nous voyons maintenant est un « effet domino » résultant de cela. »

Il a ajouté qu ‘«il y a une importante crise de sous-effectif, ainsi qu’un épuisement professionnel important des travailleurs de la santé, qui se manifeste souvent par une blessure morale et une fatigue de compassion. Cela a créé une situation de « tempête parfaite » où nous voyons un système de soins de santé qui est mis à rude épreuve. »

Cette crise nécessite de toute urgence l’attention de notre gouvernement, a déclaré Dosani. Il a exprimé sa déception que les soins de santé n’aient pas été un enjeu plus important lors des récentes élections provinciales. Comme plusieurs de ses collègues, il s’inquiète du fait que les patients soient placés dans des situations où leurs équipes de soins manquent de personnel, c’est pourquoi le projet de loi 124 doit être abrogé par le gouvernement de l’Ontario.

Le projet de loi 124 plafonne les augmentations salariales annuelles à un maximum de 1 %. Au cours des deux dernières années, cette législation a été décourageante pour bon nombre de ceux qui se sont mobilisés, en particulier les infirmières. Selon Dosani, « ce projet de loi est essentiellement un outil de suppression des salaires qui a conduit de nombreuses infirmières à quitter la profession, ce qui a conduit à davantage de sous-effectifs, aggravant encore la pression sur les soins de santé. C’est quelque chose qu’il faut régler. »

Les travailleurs tombent malades, ce qui a un impact supplémentaire sur notre système de santé déjà encombré.

Par conséquent, il continue de plaider en faveur des congés de maladie payés, car le programme temporaire de congés de maladie payés de l’Ontario prendra fin le 31 juillet. « Tout au long de la pandémie, les travailleurs de première ligne ont tout donné, sacrifié leur santé et se sont dévoués pour nous assurer que nous pouvons tous rester en sécurité », a déclaré Dosani. « Comme ce programme doit expirer en juillet, il est primordial que nous protégions la santé des travailleurs grâce à la mise en place de 10 jours de maladie permanents payés par l’employeur. Les travailleurs de l’Ontario le méritent, à tout le moins.

Il y a encore beaucoup d’incertitude autour de la pandémie, mais ce qui est certain, c’est que notre système de santé fragile ne peut pas gérer le stress d’une autre vague. Nous devons faire des soins de santé une priorité. Si le gouvernement de l’Ontario est vraiment intéressé à réparer notre système de soins de santé, il envisagera de soutenir les travailleurs de la santé en abrogeant le projet de loi 124 et en offrant des congés de maladie payés comme mesures importantes pour réduire la pression.

