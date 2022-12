La négligence dans les soins médicaux a conduit au suicide d’un détenu à la prison d’Edmonton, selon une poursuite

Un homme de 23 ans s’est suicidé l’année dernière dans sa cellule du centre de détention provisoire d’Edmonton après avoir demandé à plusieurs reprises de l’aide médicale pour gérer sa douleur, sa maladie mentale et ses dépendances.

Maintenant, les propres mots de Timothy James McConnell sont utilisés dans une poursuite intentée par sa mère contre la province et les services de santé de l’Alberta.

Une déclaration, déposée vendredi devant la Cour du banc du roi, allègue qu’un manque de soins a finalement conduit à la mort de McConnell.

Les dossiers de santé partagés avec CBC et détaillés dans la déclaration de réclamation brossent un tableau troublant de ses dernières semaines à l’intérieur du centre de détention provisoire.

Quelques jours avant sa mort, McConnell avait été inscrit sur une liste d’attente pour un traitement au Suboxone, un médicament utilisé pour traiter les symptômes du sevrage des opioïdes.

“Je suis désolé de bugner”, a écrit le détenu dans un formulaire de demande de services de santé le 1er janvier 2021.

“Je sais que je suis sur la liste d’attente mais je suis ici depuis quatre mois et bientôt je serai de retour dans la rue, entouré de drogues et de toxicomanes sans espoir.

“S’il vous plaît, laissez-moi commencer mon traitement Suboxone. Je n’abuserai pas de ce privilège.”

Dix jours plus tard, McConnell, qui est passé par TJ, a été retrouvé inconscient dans sa cellule. Une autopsie a confirmé que sa mort était un suicide.

La mère de McConnell, Lana Greene, a déposé sa poursuite contre la province et les services de santé de l’Alberta. Elle réclame plus de 235 000 $ en dommages-intérêts pour elle-même et pour le fils de McConnell, maintenant âgé de quatre ans.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux. Lundi, aucun mémoire en défense n’avait été déposé auprès du tribunal.

“Ils ne peuvent pas annuler la mort de mon fils”

Greene dit que la mort de son fils met en évidence la nécessité d’améliorer l’accès aux services de santé mentale et aux soutiens médicaux dans le système correctionnel de l’Alberta, y compris le centre de détention provisoire.

“Ils ne peuvent pas annuler la mort de mon fils”, a-t-elle déclaré. “Et il n’y a certainement aucune somme d’argent qui compensera cela.

“Mais ils pourraient commencer à faire un peu mieux et peut-être, peut-être, il y a de l’espoir pour quelqu’un d’autre.”

Dans une série de formulaires de demande de soins de santé, McConnell a demandé une intervention médicale pour l’aider à faire face à la douleur, à ses problèmes de dépendance et à sa maladie mentale. (Soumis par Lana Greene)

Selon les archives judiciaires, McConnell était au centre de détention provisoire depuis quatre mois, faisant face à des accusations de vol de plus de 5 000 $ et d’effraction avec intention.

Il avait été arrêté par la police d’Edmonton le 3 septembre 2020. Greene a déclaré qu’il avait été surpris en train de voler des pistolets de paintball dans un magasin.

Le procès allègue que McConnell a enduré des “conditions cruelles” au centre de détention provisoire qui équivalaient à des violations de ses droits garantis par la Charte.

Il soutient qu’il a été soumis à la surpopulation, à la violence d’autres détenus, au harcèlement de la part des gardiens, à un temps excessif en isolement, à des conditions insalubres pendant la pandémie de COVID-19 et à des limitations déraisonnables de ses soins médicaux du fait que des infirmières “gardaient” son accès aux références et aux médicaments. .

“McConnell ne recevrait jamais le traitement dont il avait besoin et auquel il avait droit”, indique la déclaration.

Greene a déclaré que son fils souffrait de TDAH, de dépression et de trouble bipolaire avec des épisodes maniaques. Il a consommé de la drogue pour se soigner lui-même et, dans les dernières années de sa vie, a commencé à commettre des délits mineurs pour nourrir sa dépendance, a-t-elle déclaré.

La déclaration indique que le personnel de l’AHS et le personnel correctionnel auraient dû connaître les antécédents médicaux de McConnell, qui comprenaient des séjours dans un service psychiatrique d’hôpital, un traitement Suboxone non résidentiel, un séjour de huit jours en désintoxication et des tentatives infructueuses de s’inscrire à un traitement résidentiel. programme.

“TJ ne serait pas mort sans la négligence de l’Alberta et d’AHS”, indique la déclaration.

“La négligence des accusés était persistante, systémique et enracinée dans les préjugés contre les personnes accusées de conduite criminelle et contre les personnes qui consomment de la drogue.”

J’ai beaucoup de mal à m’abstenir de consommer de la drogue ici, et j’ai peur de perdre la vie en sortant. – TJ McConnell dans un formulaire de demande de santé

McConnell est entré dans la maison d’arrêt le lendemain de son arrestation.

Un dossier d’admission indiquait qu’il avait consommé de l’héroïne et de la méthamphétamine et qu’il devait être surveillé pour détecter tout signe de sevrage.

Le 13 octobre 2020, il a demandé des analgésiques pour une blessure antérieure au bras.

Près de deux semaines plus tard, on lui a prescrit de l’acétaminophène. Il ne l’a reçu que plus d’un mois plus tard, et seulement sporadiquement, indique la déclaration.

Il a demandé à plusieurs reprises des médicaments pour le TDAH, son trouble bipolaire et sa dépression.

Plusieurs demandes de voir un médecin

Le 3 novembre, il a écrit : “Je dois rencontrer un psychiatre pour pouvoir reprendre mes médicaments.” Il a écrit qu’après sept demandes précédentes, il n’avait toujours pas été vu.

En réponse, un professionnel de la santé a noté qu’il n’y avait aucune trace de McConnell prenant des médicaments pour la santé mentale au cours des 12 derniers mois. Il a été encouragé à suivre son médecin de famille après sa libération.

Le 14 novembre, McConnell a soumis trois demandes de soins de santé pour des problèmes de médicaments. Il a écrit qu’il souffrait d’anxiété, de dépression et de douleur, et qu’il avait de la difficulté à dormir.

Le même jour, il a demandé un traitement au Suboxone.

“J’ai beaucoup de mal à m’abstenir de consommer de la drogue ici, et j’ai peur de perdre la vie quand je sortirai, avec encore plus de pression pour consommer”, a-t-il écrit.

“J’ai fait 16 overdoses et je veux vraiment laisser cette vie derrière moi.”

Une note sur le formulaire indique que McConnell a été vu par un membre de l’équipe de santé mentale trois jours plus tard et qu’un psychiatre a été invité à examiner son dossier.

Le 17 novembre, selon la déclaration, une infirmière a vu McConnell et a noté qu’il “approuve les idées suicidaires passives sans aucun plan pour agir en conséquence”.

Après des demandes répétées, McConnell a été placé sur une liste d’attente pour le traitement de la toxicomanie quelques jours avant sa mort. (Soumis par Lana Greene)

L’infirmière a pris rendez-vous avec un psychiatre pour le 23 novembre. Le psychiatre qui a vu McConnell a écrit qu’il avait menacé de “devenir suicidaire” s’il ne lui avait pas prescrit l’antidépresseur Wellbutrin, indique la déclaration.

“Le psychiatre a fait preuve de négligence en qualifiant les problèmes de santé mentale de TJ de simples” menaces “et en ne traitant pas sérieusement les problèmes de santé mentale de TJ”, indique la déclaration.

Le 7 décembre, un psychiatre a vu McConnell et a noté qu’il souffrait d’anxiété et de dépression et avait de nouveau demandé des médicaments.

Le 5 janvier 2021, le personnel de l’AHS a écrit que la demande de traitement de la dépendance aux opioïdes de McConnell avait été reçue. On lui a dit qu’il était sur une liste d’attente.

Trouvé sans pouls dans la cellule

Vers 19 h 40 le 11 janvier 2021, des agents ont trouvé McConnell dans sa cellule, selon un rapport d’urgence médicale de l’AHS. Ses pupilles étaient fixes et dilatées. Il n’avait pas de pouls.

Une enquête sur les décès, pas encore prévue, examinera les circonstances de la mort de McConnell, mais Greene a déclaré qu’elle ne voulait pas attendre des années pour obtenir des réponses.

Elle a dit que le système correctionnel et le système de santé de l’Alberta ont laissé tomber son fils. Elle espère que l’affaire fera pression sur le ministre de la Justice et solliciteur général pour lancer une enquête.

“Vous devez répondre de ce que vous faites et en payer le prix”, a-t-elle déclaré à propos des crimes présumés de son fils.

“Mais être assis dans une pièce et demander du soutien et de l’aide, et n’y avoir qu’un accès nul, vous perdriez tout espoir.”

“Il avait touché un fond et un endroit où il admettait qu’il avait besoin de cette aide … soit ils ne l’ont tout simplement pas pris au sérieux, soit ils s’en fichaient.”

Le ministère de la Justice de l’Alberta n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la déclaration, mais avait précédemment refusé de commenter le cas de McConnell, invoquant des problèmes de confidentialité.

Les services de santé de l’Alberta ont déclaré qu’ils n’avaient aucun commentaire sur la déclaration. Dans une déclaration précédente à CBC News au sujet de la mort de McConnell, AHS a déclaré que la santé des détenus était une priorité absolue et que l’accès aux soins et aux médicaments avait été amélioré.

Davantage d’infirmières ont été embauchées et les programmes de soutien pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes ont été améliorés. Il n’y a plus de liste d’attente pour le traitement de la dépendance aux opioïdes au centre de détention provisoire, a déclaré AHS.

L’avocat Chris Wiebe, qui représente Greene, a déclaré que la mort de McConnell démontre des lacunes dans les soutiens en matière de santé mentale et de toxicomanie fournis aux prisonniers.

“Le manque d’accès à des soins de santé adéquats a été l’une des défaillances systémiques que TJ a connues au centre de détention provisoire d’Edmonton, ce qui l’a poussé au désespoir et a eu des conséquences tragiques”, a déclaré Wiebe.

“Je pense que ce sont de multiples crises croisées qui ont tragiquement conduit à la mort de TJ.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :