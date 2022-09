La négativité “pas saine” pour l’équipe

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que la négativité envers sa direction n’était “pas saine” pour l’équipe et a exhorté les supporters à soutenir son équipe pour le choc de l’UEFA Nations League lundi contre l’Allemagne.

Une foule de 90 000 personnes est attendue à Wembley pour le dernier match de l’Angleterre avant le début de la Coupe du monde au Qatar en novembre.

L’Angleterre n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches et Southgate a été hué par des supporters à l’extérieur en les reconnaissant à plein temps de la défaite 1-0 contre l’Italie à Milan vendredi.

Cette critique a suivi les chants de “Vous ne savez pas ce que vous faites” et “Vous vous faites virer le matin” des supporters anglais à Molineux en juin alors que l’équipe de Southgate était martelée 4-0 par la Hongrie, leur pire défaite sur terre natale à 94 ans.

L’Angleterre jouera à Wembley pour la première fois depuis mars et Southgate a déclaré lors d’une conférence de presse : “Nous avons 90 000 personnes – le stade est complet – donc les gens veulent venir voir cette équipe jouer.

“Et c’est parce que les joueurs ont fait un travail incroyable pendant six ans. Nous étions derrière une période vraiment difficile en termes de relation avec les fans au début de ce voyage et lentement nous avons construit avec les finitions qui ont déjà été discuté dans cette salle.

L’équipe anglaise de Gareth Southgate est sans victoire depuis cinq matches. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

“Bien sûr, ce n’est pas sain pour l’équipe d’avoir ce bruit autour d’eux. Je le comprends parfaitement. Mais c’est à moi d’assumer la responsabilité, c’est à moi de leur permettre d’aller jouer. Je veux qu’ils se sentent Ils savent qu’on en parle toujours autour du terrain d’entraînement, sur le terrain d’entraînement, et j’exhorte les supporters à se rallier à l’équipe.

“La façon dont ils traitent avec moi à la fin ou à tout moment, lors des appels téléphoniques ou ailleurs est complètement différente. Mais c’est leur dernière chance de voir les garçons avant qu’ils n’aillent à une Coupe du monde et nous sommes tous ensemble.

“Nous ne pouvons réussir que si nous poussons tous dans la même direction et si nous avons tous cette énergie positive pour bien faire. Ce qui m’arrive est sans importance, franchement. Il s’agit de l’équipe. La chose la plus importante est l’équipe et le succès de l’équipe.”

Southgate a insisté sur le fait qu’il n’hésiterait pas à faire face aux critiques alors qu’il se concentre sur le succès au Qatar après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale retardée de l’Euro 2020 l’été dernier.

“Écoutez, je suis le manager et les résultats n’ont pas été au niveau que nous voulons et exigeons”, a déclaré Southgate. “Donc, quel que soit votre travail dans le football, ce serait le cas.

“Avec l’équipe nationale, ce bruit sera encore plus fort et répandu et je le comprends parfaitement. [I’m] ne s’en cache pas. C’est une situation que nous n’apprécions pas, pas de gagner des matchs de football, mais nous devons continuer à faire les bonnes choses chaque jour pour continuer à améliorer les petites parties de nos performances qui peuvent faire la différence.

“Si nous abordons chaque jour de cette manière et maintenons des normes élevées, les performances viennent et finalement les résultats tournent. Je ne pense pas que cela ait jamais été différent.

“Je suis maintenant malheureusement dans la cinquantaine. Je suis dans le football depuis 30 ans. Sous une forme ou une autre, j’ai participé à 12 tournois, que ce soit en travaillant avec ces gars ou en scoutisme, ce sera mon septième en tant que joueur ou un coach.

“Alors j’ai vu à peu près tout. J’ai vu le cycle de la guerre avec les médias, j’ai vu l’amour absolu. Nous sommes quelque part au milieu de cela, ou pas tout à fait au milieu. Alors c’est fascinant à observer de mon côté.

“C’est une expérience de vie dont je savais qu’à un moment donné cela viendrait probablement avec ce travail. Je dois donc l’accepter. Je ne me suis jamais trop laissé emporter par ce qui s’est passé auparavant et je ne suis pas trop déprimé par ce qui se passe maintenant.

“Je veux arranger les choses, bien sûr. Je veux que l’équipe gagne, je veux que l’équipe joue bien. Je veux que les fans soient heureux, c’est pourquoi j’ai accepté le poste. Je voulais faire une différence dans le football anglais . Cela ne changera jamais et je continuerai à travailler chaque heure que j’ai pour essayer d’améliorer ce que nous faisons.”