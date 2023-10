La nécrologie cinglante d’une femme de Sudbury à propos de son père qui était « dans l’obscurité totale » devient un succès sur TikTok

Pour Amanda Denis, dire au revoir à son père signifiait dire des vérités inconfortables sur cet homme.

Aujourd’hui, une nécrologie cinglante que le professionnel de l’immobilier de Sudbury, en Ontario, a écrite, décrivant honnêtement sa relation familiale compliquée, est devenue un succès sur TikTok.

Denis a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à la réaction sur la plateforme de médias sociaux après avoir écrit la première ligne : « Je suis heureuse d’annoncer le décès d’Harold Stefan Kandulski à l’âge de 74 ans. »

La nécrologie décrit Kandulski, qui vivait à Penticton, en Colombie-Britannique, dans ses derniers jours, comme un père absent, narcissique et violent.

Il est décédé après avoir subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux, indique la nécrologie, dont l’un l’a laissé « heureusement incapable de parler ».

Dans une entrevue avec CBC News, Denis a déclaré que l’article n’avait pas pour but de régler des comptes, mais plutôt de montrer aux autres que les gens – même les membres de la famille proche – peuvent avoir plusieurs niveaux.

« Cet homme était dans l’obscurité totale », a-t-elle déclaré. « Mais la vérité doit éclater, quelle que soit son apparence.

« Parfois, cela ne semble pas très joli à certaines personnes et je ne l’ai pas écrit pour eux », a ajouté Denis. « Je l’écrivais pour les gens qui pouvaient s’identifier et qui pouvaient comprendre d’où je venais. »

Denis a écrit d’autres nécrologies sur la famille – il y a neuf ans pour sa mère et en décembre 2022 pour son frère – mais elles avaient un ton plus doux.

Denis a dit qu’elle ne pouvait pas en écrire un similaire, plus positif, pour son père.

« Ce n’est pas vrai », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas qui était cette personne. Ce n’est pas sa vie. »

À l’origine, Denis voulait publier la nécrologie sur la page Web d’une maison funéraire locale, mais l’entreprise a refusé de l’autoriser après l’avoir lue, a-t-elle déclaré.

« Ils ne voulaient pas subir de réactions négatives et ils ne voulaient pas répondre à ces appels téléphoniques. »

Denis a publié la nécrologie sur TikTok après qu’un site funéraire l’ait rejetée et qu’un site Web où les nécrologies peuvent être publiées l’ait supprimée. (Tiktok : @amandadenis0)

Denis a été dirigé vers un autre site – castanet.ca – utilisé pour publier des nécrologies, et celui de Kandulski sur son père a été brièvement affiché, puis supprimé. Heureusement, a déclaré Denis, elle a pris une capture d’écran avant qu’elle ne soit supprimée.

Denis a partagé le capture d’écran sur TikToket cela attire beaucoup d’attention.

« Je dirais 90 pour cent [of the feedback] « C’est positif », a-t-elle déclaré. « Il s’agit en grande partie de gens qui racontent et disent : ‘J’ai des parents comme celui-ci, j’ai une mère, un père ou des grands-parents’ ou, vous savez, quelqu’un dans leur vie comme celui-ci.

« Et merci d’avoir fait ça parce que maintenant je vais soit emboîter le pas, soit prendre une version de ceci et la faire mienne. »

Pour ceux qui disent que Denis devrait être plus gentil avec les morts, en particulier avec leur famille, elle a expliqué que la publication sur les réseaux sociaux n’était pas destinée à provoquer de nouvelles querelles.

« Je n’étais pas heureuse qu’il soit mort, mais j’étais heureuse qu’il ne fasse plus partie de ma vie – heureuse qu’il ne puisse plus essayer de me manipuler ou essayer de me parler », a-t-elle déclaré.

« J’avais peur que sans le soutien de ma mère et de mon frère, sans leur soutien ici, ce soit un monde effrayant à vivre avec lui et moi. »

En guise de note finale, la nécrologie remercie le personnel de l’hôpital régional de Penticton et de la Sunshine Ridge Seniors Community d’avoir « supporté ce misérable humain pendant si longtemps ».

La nécrologie demande également aux lecteurs d’être gentils les uns envers les autres au lieu de fleurs ou de dons, et aucun service ne serait prévu, car « il traitait les gens avec dédain ».

La réaction d’un frère

Ed Kandulski, de chez lui à Okanagan Falls, en Colombie-Britannique, a lu la nécrologie dans les jours qui ont suivi le décès de son frère.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la nécrologie, Kandulski a répondu « c’était la vérité absolue. Mon frère était une merde ».

« Il y a des années, ma mère lui a rendu visite dans sa sellette d’attelage [a type of mobile trailer] et il dit : « Si tu ne me donnes pas mon héritage, alors sors. »

« Si tu ne lui donnais pas quelque chose, il ne voulait rien avoir à faire avec toi. »

Kandulski a déclaré qu’il n’avait pas reproché à Denis d’avoir écrit la nécrologie comme elle l’avait fait.

« Pour elle, pour beaucoup d’entre nous, c’était la vérité. »

Quant aux commentaires sur TikTok la décrivant comme froide et mesquine pour avoir dit du mal des morts, Denis a déclaré qu’elle était ouverte à entendre différentes perspectives sur son père.

« S’il y a une divergence d’opinion, j’aimerais l’entendre », a-t-elle déclaré. « S’il y a une bonne histoire concernant mon père, alors, honnêtement, je serais heureux.

« C’est horrible de marcher sur terre en pensant que mon père était mauvais à 100 pour cent. »

CBC a contacté l’Association des services funéraires du Canada (ASFC) pour savoir s’il existe des normes de l’industrie que les salons funéraires doivent suivre en matière de nécrologies, mais n’avait pas eu de réponse vendredi après-midi.