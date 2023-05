La nécessité signifie que la future rotation des Dodgers arrive tôt: Bobby Miller fera ses débuts

C’est le type de rotation que les Dodgers envisagent depuis un certain temps. Mais ils ne s’attendaient pas à ce que cela se concrétise aussi rapidement.

Bobby Miller et Gavin Stone étaient chacun parmi les 100 meilleurs espoirs par consensus. Leur promesse est alléchante et ils font partie d’un jeune pipeline de pitching que l’organisation a encouragé et centré sur ses plans. Le calendrier était toujours pour que chacun arrive dans les majors à un moment donné cette saison.

Ce n’était pas censé être si tôt, mais ce sera par nécessité.

Les Dodgers prévoient d’appeler Miller pour commencer mardi soir à Atlanta, ont déclaré des sources de la ligue L’athlétisme Dimanche matin. Ses débuts dans les ligues majeures auront lieu un jour après que Stone aura fait son deuxième départ dans les ligues majeures.

Les meilleures perspectives de lancer des Dodgers sont arrivées parce que deux de leurs meilleurs bras sont soudainement en voie de guérison. On s’attend à ce que Stone occupe la place de Dustin May dans la rotation après que May ait subi une entorse du fléchisseur pronateur au coude droit réparé chirurgicalement. Mai nécessitera une injection de plasma riche en plaquettes et manquera plus d’un mois au minimum.

L’arrivée de Miller a été précipitée par Julio Urías, partant de la journée d’ouverture, qui s’est retrouvé sur la liste des blessés samedi en raison d’une blessure à l’ischio-jambier gauche. Urías a commencé plus de matchs que tous les lanceurs de baseball sauf deux au cours des trois dernières années, et bien qu’une source ait déclaré samedi qu’il ne devrait pas manquer beaucoup de temps, les options se sont amincies.

Les recrues locales enregistreront le service MLB cette année pour les Dodgers une fois que Bobby Miller fera ses débuts: James Outman

Michel Vargas

Michel Bosquet

Ryan Pepiot (IL, toujours service de journaux)

Michel Busch

Pierre Gavin

Bobby Miller — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 21 mai 2023

Une autre profondeur reste en voie de guérison. Michael Grove, qui a pris les quatre premiers virages de la rotation, commence seulement maintenant une mission de réadaptation après s’être tendu l’aine. Ryan Pepiot, lui-même un ancien espoir accompli, ne sera de retour qu’après la pause des étoiles en raison d’un problème oblique qu’il a d’abord tenté de résoudre.

Cela a forcé la main des Dodgers plus tôt que prévu. Le manager Dave Roberts a suggéré aux journalistes il y a quelques jours à peine que Miller n’était pas dans les plans immédiats du club pour la grande ligue, en partie parce que l’organisation l’a amené lentement ce printemps en raison d’un problème d’épaule. À ses quatre départs en Triple A cette saison, le droitier de 6 pieds 5 pouces a présenté le même genre d’arsenal électrisant qui a créé un buzz. Il présente une balle rapide à trois chiffres qui lui a valu le surnom parmi les officiels de « Bobby 100 », un curseur, une balle courbe et un changement. Il a continué à montrer des résultats mitigés en apprenant comment ces pièces fonctionnent ensemble pour attaquer les frappeurs. Le premier tour de 2020 est sans aucun doute talentueux; exploiter son répertoire, a-t-il dit ce printemps, a été une courbe d’apprentissage.

« C’est un peu choquant, les gros ajustements qu’il a pu faire, qui ne parlent que de l’athlétisme, de la coordination », a déclaré le directeur du développement des joueurs des Dodgers, Will Rhymes, à propos de Miller en février dernier.

Maintenant, Miller affrontera les Braves, sans doute la meilleure formation de la Ligue nationale. Il le fera un jour après que Stone cherche à tirer parti de ses débuts plus tôt ce mois-ci contre le champion en titre de la NL Phillies dans lequel il a accordé cinq points (quatre mérités) en quatre manches sans jamais montrer beaucoup de sens pour son pitch signature, le changement. En deux départs depuis son retour en Triple A, Stone a ressemblé davantage à lui-même, accordant quatre points (trois mérités) en 11 manches, dont 10 sur des prises lors de son dernier départ.

Les deux joueurs de 24 ans seront chargés de maintenir à flot une rotation en proie à des blessures (y compris les problèmes d’ampoules de Noah Syndergaard), tout en maintenant le mouvement de jeunesse des Dodgers.

Au moment où Miller prendra le ballon mardi soir, il deviendra le septième joueur local de l’organisation à enregistrer un service dans les ligues majeures cette saison, et le troisième à faire ses débuts dans les ligues majeures. La jeunesse promise a été délivrée.

James Outman est le premier favori de la recrue de l’année. Miguel Vargas se met les pieds sous lui. Michael Busch a eu son premier aperçu des majors. Et maintenant, le tangage est également intégré à partir d’un système de ferme qui L’athlétismeKeith Law de s’est classé parmi les meilleurs au baseball au cours des deux dernières saisons. Sur les huit espoirs des Dodgers que Law a placés dans son top 100 de pré-saison, cinq ont déjà atteint les ligues majeures, Stone (n ° 39) et Miller (n ° 28) étant les plus récents à être montés sur la grande scène. Plus de bras peuvent provenir d’une rotation empilée qui fonctionne bien au Double A.

La rotation du futur est maintenant l’aide immédiate des Dodgers dans le présent.

(Photo de Bobby Miller lors de l’entraînement de printemps : Allan Henry / USA Today)