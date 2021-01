Les mensonges – une mensonge, à la fois calculée et armée – ont toujours été au cœur de la présidence de Trump. Sa carrière politique a commencé par un mensonge sur le lieu de naissance de l’ancien président Barack Obama, destiné à délégitimer le premier président noir du pays. Et cela pourrait maintenant prendre fin avec une série apparemment dangereuse de mensonges sur l’élection qu’il a perdue et la capacité de ses fidèles partisans à détruire le résultat.

Washington se bat toujours à la suite de l’attaque ratée mais meurtrière de mercredi, au cours de laquelle une foule de partisans de Trump a tenté de prendre d’assaut le Capitole et de dissuader les législateurs de certifier la victoire du président élu Joe Biden. De toute évidence, Trump a contribué à alimenter les actes d’insurrection, peut-être avec un groupe d’éminents responsables républicains qui ont cédé à la colère malavisée de la foule.

« Comme beaucoup d’autres dirigeants populistes – y compris le hongrois Viktor Orban, l’Indien Narendra Modi, le Philippin Rodrigo Duterte et le vénézuélien Nicolás Maduro – Trump a un état d’esprit nous contre eux, » a écrit Pippa Norris, politologue à l’Université Harvard. « La façon dont il le voit, en défendant » nous « contre la menace existentielle de » eux « , presque tout est justifié. »

« Notre grand mensonge est typiquement américain, enveloppé dans notre étrange système électoral, dépendant de nos traditions racistes particulières », a écrit Timothy Snyder, historien à l’Université de Yale. Pourtant, notre grand mensonge est aussi structurellement fasciste, avec son extrême mensonge, sa pensée conspiratrice, son renversement des auteurs et des victimes, et son implication que le monde est divisé entre nous et eux. Pour le maintenir pendant quatre ans, le terrorisme et les tentatives d’assassinat sont justifiés. «

Il n’est pas surprenant que le bois d’allumage que Trump a aidé à accumuler dans le paysage politique américain ait eu des étincelles. «Ce qui rend ces mouvements violents», ont écrit mes collègues dans un article qui liait la radicalisation de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole à celle des mouvements extrémistes violents à travers le monde, «est la croyance supplémentaire qu’une autre entité – généralement basée sur race, religion ou nationalité – est responsable de l’humiliation alléguée. «

« Trump a joué et renforcé ces messages », a expliqué à mes collègues Cindy Storer, une ancienne analyste antiterroriste de la CIA.

La question délicate est de savoir quelles seront les conséquences du président. Certains démocrates de la Chambre se préparent à une deuxième série de procédures de destitution sans précédent devant le président. «Sans une démission ou une initiative du vice-président Pence pour diriger l’invocation du 25e amendement, pour lequel Pence n’a pas le ventre, le processus de destitution pourrait prendre de l’ampleur», a écrit mon collègue Dan Balz. « En quelques jours à peine, l’idée de destitution est passée de pourparlers préliminaires à la perspective d’une éventuelle action au sol au début de la semaine prochaine, si Trump n’a pas démissionné. »

Cependant, il est peu probable qu’une telle manœuvre gagnerait du terrain au Sénat avant la fin du mandat de Trump. Et en dehors de Trump, il y a tout un écosystème de désinformation de droite qui se propage. Les sondages de la semaine dernière avant l’attaque du Capitole ont montré qu’un nombre important de républicains avaient des doutes sur les résultats de l’élection. Les sondages qui ont suivi ont révélé que de nombreux républicains – sinon une majorité – approuvé de prendre d’assaut le Capitole.

Les entreprises technologiques dont les plateformes de médias sociaux oxygènent des années de griefs trumpistes et de théories du complot ont également commencé à agir. Le fil Twitter de Trump – le géant, mégaphone définissant sa présidence – a été suspendu la semaine dernière. Google, Apple et Amazon ont tous pris des mesures pour restreindre ou désactiver l’utilisation de l’application de messagerie de droite Parler, car des politiques de modération de contenu inadéquates n’ont pas réussi à empêcher des gens comme les émeutiers pro-Trump de répandre la haine et exprimer des plans de violence.

Les critiques de gauche préconisent de telles mesures depuis des mois, mais pour la droite américaine, ces mesures sont la preuve d’une prétendue conspiration de la grande technologie contre les conservateurs. Les analystes suggèrent que les sentiments de le martyre et la persécution peuvent alimenter la phase suivante de la politique républicaine.

Mais même certains hauts républicains dire une comptabilité plus juste de ce qui a amené le pays à ce moment doit avoir lieu. «Tout a commencé par des mensonges et des mensonges et des mensonges et de la bigoterie», a déclaré l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger dans un message vidéo, parlant de sa propre éducation en Autriche coupable dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. « Donc, étant d’Europe, j’ai vu de mes propres yeux comment les choses peuvent devenir incontrôlables. »

Dans un article d’opinion pour PoliticoThierry Breton, haut responsable de l’Union européenne, a souligné qu’il était intenable de permettre aux entreprises technologiques privées d’être les gardiens du discours politique. Mais les États-Unis ne sont pas sur le point d’adopter certaines des règles les plus strictes en matière de discours de haine codifiées dans de nombreux pays européens, compte tenu des protections du premier amendement.