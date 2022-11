La nébuleuse obsédante semble vouloir consommer votre âme

Merde, Observatoire européen austral, vous savez certainement comment célébrer un anniversaire avec style. Félicitations pour vos 60 ans et pour l’image que vous avez choisie pour marquer l’occasion : une image glorieusement fantasmagorique nouvelle vue de la nébuleuse du cône.

L’ESO est une organisation de recherche composée de 16 États membres, allant de l’Autriche au Royaume-Uni. Il se concentre sur l’astronomie au sol à l’aide de télescopes comme le Very Large Telescope au Chili. L’ESO a été fondée en 1962. Le personnel de l’ESO a sélectionné l’image de la nébuleuse du cône pour marquer le 60e anniversaire.

ESO



La nébuleuse du cône, une formation pittoresque de gaz et de poussière, fait partie d’une région de formation d’étoiles appelée NGC 2264. Elle a une apparence étrange dans l’image du VLT, comme une silhouette sombre et inquiétante portant une cape, debout et regardant dans notre âmes comme un Détraqueur. Mais c’est juste moi anthropomorphisant une image obsédante.

L’ESO a déclaré que “cette vue est plus dramatique que toutes celles obtenues auparavant, car elle met en valeur l’aspect nuageux sombre et impénétrable de la nébuleuse d’une manière qui la fait ressembler à une créature mythologique”.

Les étoiles ressemblant à des lucioles montrent comment cette zone agit comme une pépinière stellaire. Le gaz hydrogène apparaît en bleu et le gaz soufre est plus rougeâtre.

Le pilier de la nébuleuse s’étend sur sept années-lumière. Il est situé dans la constellation Monoceros (la licorne) à une distance de 2 500 années-lumière de la Terre. C’est loin en termes d’échelle humaine, mais proche en termes astronomiques.

La vue VLT rappelle certaines des plus belles images de nébuleuse que nous ayons jamais vues, de Les piliers classiques de la création de Hubble au regard récent de JWST sur Nébuleuse de la Tarentule. C’est le genre d’image de l’espace qui vous reste, comme une ombre au bord de votre esprit.

Voici les 60 prochaines années, ESO.