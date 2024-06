La Nebraska Humane Society limite les apports et les adoptions en raison d’une éventuelle infection

OMAHA, Neb. (WOWT) – Le Société humanitaire du Nebraska a annoncé dimanche qu’il suspendait l’adoption d’animaux dans son établissement en raison d’une éventuelle infection bactérienne.

Dans un communiqué, le NHS affirme que les résultats de l’autopsie d’un chien qui est rapidement tombé malade au refuge pourraient indiquer ce qu’on appelle un « zoo à streptocoques ». Il est décrit comme une bactérie que l’on trouve généralement chez les bovins, les porcs et les cobayes et qui provoque rarement des maladies. Mais lorsque cette bactérie infecte des chiens immunodéprimés, une pneumonie grave peut en résulter.

Par mesure de précaution, le NHS est en opération d’urgence uniquement pendant les trois à cinq prochains jours en attendant les résultats des tests. Pendant cette période, les adoptions sont suspendues. La récupération des déchets errants et l’accueil d’urgence se poursuivront. L’admission d’urgence comprend un animal présentant une urgence médicale, un animal agressif ou toute situation impliquant une blessure à un humain ou à un animal.

Le NHS affirme qu’il traite tous les chiens dont il a la garde avec des antibiotiques et effectue des tests supplémentaires pour déterminer les souches spécifiques de l’agent pathogène en question. Les mesures de sécurité comprennent des « stratégies de rupture nette » : les animaux entrants seront placés dans une zone séparée avec un flux d’air séparé pour minimiser l’exposition potentielle, et les équipes travailleront dans chaque bâtiment et ne passeront pas dans un autre. Les animaux seront abrités sur place et un équipement de protection individuelle approprié sera requis.

Il est conseillé à ceux qui trouvent des animaux errants et qui peuvent les garder temporairement de le faire. NHS Animal Control dispose de fournitures et d’une assistance ; appelez le (402) 444-7800 et appuyez sur 1.

Toute personne ayant adopté un chien au cours des sept derniers jours est priée de surveiller son animal pour déceler des symptômes tels que toux et écoulements nasaux et de contacter immédiatement son vétérinaire si de tels symptômes surviennent. Les vétérinaires de la région sont invités à effectuer un suivi auprès de l’équipe médicale du NHS pour signaler tout cas potentiel. Il est demandé aux familles d’accueil du NHS de suivre les protocoles d’accueil en cas d’urgence médicale.

Ceux qui ont d’autres animaux à la maison sont encouragés à garder leur nouvel animal séparé pendant deux semaines.

Le NHS affirme qu’il n’existe pas de vaccin contre le « zoo à streptocoques » et que les signes avant-coureurs sont rares. La bactérie a été associée à des épidémies de pneumonie mortelles chez les chiens de refuge en raison de leur nature très stressante et surpeuplée. Les symptômes apparaissent généralement soudainement et comprennent de la fièvre, de la dépression, des vomissements, une respiration difficile, des toux sanglantes et des écoulements nasaux.

Le refuge affirme que les chats et les humains sont rarement infectés par le « zoo à streptocoques ». Les personnes dont le système immunitaire est très faible pourraient potentiellement être à risque, comme les personnes immunodéprimées, celles qui suivent une chimiothérapie, qui sont enceintes ou qui souffrent de maladies chroniques. Malgré des contacts réguliers avec les chevaux et le bétail, dont proviennent les espèces sources, les infections humaines sont extrêmement rares.

Le NHS publiera plus d’informations une fois que les résultats des tests auront confirmé la nature de la maladie. Les camps d’été prévus cette semaine sont annulés afin de réduire la circulation dans les bâtiments et d’assurer la santé des jeunes campeurs.

Toute personne qui doit abandonner un animal de compagnie est priée d’épuiser toutes les autres options pour le reloger avant d’appeler le refuge.

Le NHS sera ouvert en cas d’urgence pendant ses heures habituelles : de midi à 19 heures en semaine et de 10 heures à 17 heures le week-end. Si le « zoo à streptocoques » est confirmé, le refuge affirme qu’il est traitable et travaillera sur des mesures pour rouvrir les activités et les adoptions.

Copyright 2024 WOWT. Tous droits réservés.