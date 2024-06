La Nebraska Humane Society est soumise à un programme d’urgence uniquement en raison du « zoo à strep »

La Nebraska Humane Society fonctionnera selon un horaire d’urgence uniquement pendant les 3 à 5 prochains jours. Cela est dû à une infection bactérienne très contagieuse appelée Streptococcus equi zooepidemicus, ou « Strep zoo ». Le personnel et les bénévoles du NHS ont passé dimanche à nettoyer toutes les surfaces de la société humanitaire après l’identification d’une éventuelle épidémie d’infection bactérienne. « Nous n’avons jusqu’à présent que celui qui présentait récemment ces signes cliniques les plus suspects et les plus graves », Dr Amber Horn, Animal Medical. Horn a déclaré qu’un chien avait commencé à montrer des symptômes de toux de chenil vendredi matin et samedi après-midi, le chien était dans un état critique. « Le zoo à streptocoques peut être une maladie très grave », a déclaré Horn. « Vous pouvez passer d’un animal qui semble peut-être un peu bizarre, comme ne pas manger, peut-être tousser, à une mort subite dans certaines situations. » Après une autopsie, Horn a déclaré que ses soupçons et ceux de ses collègues n’ont fait que croître. « Nous avons fait une autopsie, qui est essentiellement une autopsie d’un animal hier soir, et nos résultats suggèrent ou pointent vers ce Streptococcus equi zooepidemicus et nous devons donc prendre cela très au sérieux et nous devons supposer que c’est le cas jusqu’à ce que nous puissions prouver le contraire », a déclaré Horn. Le zoo est une bactérie généralement observée dans les situations de chenil, comme dans un refuge pour animaux comme le NHS. En raison de sa nature hautement contagieuse et potentiellement mortelle, le NHS a appelé à activer l’état d’urgence en attendant les résultats officiels des tests. « Nous mettrons des combinaisons et des chaussons supplémentaires pour couvrir nos pieds lorsque nous nous occuperons des animaux. que nous ne transmettons pas accidentellement des maladies à des animaux qui ne montrent peut-être même pas encore de signes », a déclaré Horn. La bactérie peut se propager par voie aérienne ou par contact direct, tous les camps d’été sont annulés pour l’instant afin de réduire le nombre de personnes présentes. Le refuge est fermé à toutes les adoptions. Horn a déclaré qu’un seul chien présentait des signes d’infection grave, mais le personnel surveille de près et traite 40 à 50 autres chiens potentiellement porteurs de la bactérie. « Nous traitons l’ensemble de la population du refuge. agressivement pour revenir à la normale plus rapidement », a déclaré Horn. « Ce sont des animaux qui recevront un traitement prophylactique au cas où cette bactérie serait impliquée chez ces animaux. » Le refuge n’accepte également de nouveaux animaux qu’en cas d’urgence. « Nous mettons en place une zone séparée, complètement séparée du reste de nos animaux, afin que nous puissions avoir ce qu’on appelle une pause nette », a déclaré Horn. Si vous avez adopté un chien du NHS au cours des 7 derniers jours, vous devriez faire attention. pour des symptômes tels que maladie respiratoire, toux, écoulement nasal, perte d’appétit et dépression. Si vous voyez cela chez votre animal, appelez votre vétérinaire. Tous les vétérinaires sont également priés de contacter l’équipe médicale du NHS pour signaler tout cas. Toute personne qui retrouve un animal perdu ou un animal errant dans les trois à cinq prochains jours est toujours encouragée à appeler le NHS. Horn dit qu’à partir de là, le personnel vous guidera sur la marche à suivre. Si possible, Horn a déclaré qu’ils demandaient aux gens d’héberger ces animaux errants et que le refuge fournirait des fournitures et une assistance comme de la nourriture et de la literie. « Si, pour une raison quelconque, ces animaux ne sont pas à l’aise d’avoir cet animal chez eux, en fonction de la situation, nous pouvons faire en sorte que le contrôle des animaux vienne et récupère cet animal en urgence », a déclaré Horn. .Horn a déclaré que le zoo à streptocoques peut être dévastateur pour abriter les populations. C’est une bactérie que l’on trouve normalement chez les chevaux, les bovins, les porcs et les cobayes. Lorsqu’il infecte des chiens immunodéprimés, il peut provoquer un cas grave de pneumonie. Il n’existe pas de vaccin contre cela. Les chats et les humains immunodéprimés peuvent également attraper le zoo à streptocoques, mais Horn dit que c’est extrêmement rare. Si vous avez récemment adopté, Horn a conseillé d’éviter de se mêler à d’autres animaux et d’éviter les parcs publics jusqu’à ce que le zoo à streptocoques puisse être exclu. Toute personne en situation d’urgence est toujours encouragés à appeler la Nebraska Humane Society au 402-444-7800.

La Nebraska Humane Society fonctionnera selon un horaire d’urgence uniquement pendant les 3 à 5 prochains jours. Cela est dû à une infection bactérienne très contagieuse appelée Streptococcus equi zooepidemicus, ou « Strep zoo ». Le personnel et les bénévoles du NHS ont passé dimanche à nettoyer toutes les surfaces de la société humanitaire après l’identification d’une éventuelle épidémie d’infection bactérienne. « Nous n’avons jusqu’à présent que celui qui présentait récemment ces signes cliniques plus suspects et plus graves », a déclaré le Dr Amber Horn, directrice médicale des animaux au NHS. Horn a déclaré qu’un chien avait commencé à présenter des symptômes de toux de chenil vendredi matin et que samedi après-midi, le chien était dans un état critique. « Le zoo streptococcique peut être une maladie très grave », a déclaré Horn. « Vous pouvez passer d’un animal qui semble peut-être un peu bizarre, comme ne pas manger, peut-être tousser, à une mort subite dans certaines situations. » Après une autopsie, Horn a déclaré que ses soupçons et ceux de ses collègues n’avaient fait que croître. « Nous avons fait une nécropsie, qui est essentiellement une autopsie d’un animal, hier soir. [Saturday] », et nos résultats suggèrent ou pointent vers ce Streptococcus equi zooepidemicus et nous devons donc prendre cela très au sérieux et nous devons supposer que c’est bien cela jusqu’à ce que nous puissions prouver le contraire », a déclaré Horn. Le zoo à streptocoques est une bactérie généralement observée dans les situations de chenil, comme dans un refuge pour animaux comme le NHS. En raison de sa nature hautement contagieuse et potentiellement mortelle, le NHS a appelé à activer l’état d’urgence en attendant les résultats officiels des tests. « Nous mettrons des combinaisons et des chaussons supplémentaires pour couvrir nos pieds lorsque nous nous occuperons des animaux afin de ne pas transmettre accidentellement des maladies à des animaux qui ne montrent peut-être même pas encore de signes », a déclaré Horn. La bactérie peut se propager par voie aérienne ou par contact direct, tous les camps d’été sont pour l’instant annulés afin de réduire le nombre de personnes dans le refuge, et le refuge est fermé à toutes les adoptions. Horn a déclaré qu’un seul chien présentait des signes d’infection grave, mais que le personnel surveillait et traitait de près 40 à 50 autres chiens potentiellement porteurs de la bactérie. « Nous traitons l’ensemble de la population du refuge de manière agressive pour revenir plus rapidement à la normale », a déclaré Horn. « Ce sont des animaux qui recevront un traitement prophylactique au cas où cette bactérie serait impliquée chez ces animaux. » Le refuge n’accepte également de nouveaux animaux qu’en cas d’urgence. « Nous aménageons une zone séparée, complètement séparée du reste de nos animaux, afin que nous puissions avoir ce qu’on appelle une pause nette », a déclaré Horn. Si vous avez adopté un chien du NHS au cours des 7 derniers jours, vous devez faire attention aux symptômes tels que maladie respiratoire, toux, écoulement nasal, perte d’appétit et dépression. Si vous voyez cela chez votre animal, appelez votre vétérinaire. Tous les vétérinaires sont également priés de contacter l’équipe médicale du NHS pour signaler tout cas. Toute personne qui retrouve un animal perdu ou un animal errant dans les trois à cinq prochains jours est toujours encouragée à appeler le NHS. Horn dit qu’à partir de là, le personnel vous guidera sur la marche à suivre. Si possible, Horn a déclaré qu’ils demandaient aux gens d’héberger ces animaux errants et que le refuge fournirait des fournitures et une assistance comme de la nourriture et de la literie. « Si, pour une raison quelconque, ces animaux ne sont pas à l’aise d’avoir cet animal chez eux, en fonction de la situation, nous pouvons faire en sorte que le contrôle des animaux vienne et récupère cet animal en urgence », a déclaré Horn. . Horn a déclaré que le zoo à streptocoques peut être dévastateur pour abriter les populations. C’est une bactérie que l’on trouve normalement chez les chevaux, les bovins, les porcs et les cobayes. Lorsqu’il infecte des chiens immunodéprimés, il peut provoquer un cas grave de pneumonie. Il n’existe pas de vaccin contre cela. Les chats et les humains immunodéprimés peuvent également attraper Strep zoo, mais Horn dit que c’est extrêmement rare. Si vous avez récemment adopté, Horn a conseillé d’éviter de se mêler à d’autres animaux et d’éviter les parcs publics jusqu’à ce que le zoo à streptocoques puisse être exclu. Toute personne en situation d’urgence est toujours encouragée à appeler la Nebraska Humane Society au 402-444-7800.