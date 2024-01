La NEA donne plus de 1,6 million de dollars pour des projets artistiques dans l’Illinois

Le National Endowment for the Arts a annoncé mercredi des subventions à l’échelle nationale pour des projets artistiques, dont environ 1,6 million de dollars de subventions pour 66 projets dans l’Illinois.

Les subventions comprennent le financement de projets artistiques, de bourses de recherche, de bourses de littérature et de subventions Challenge America, qui visent à atteindre des communautés historiquement mal desservies.

« La NEA est heureuse d’annoncer ces subventions, qui renforcent toutes le secteur artistique de notre pays de différentes manières », a déclaré la présidente de la NEA, Maria Rosario Jackson. « Qu’il s’agisse de la création de nouveaux arts, d’opportunités pour le public de participer et de s’engager dans les arts, ou de travailler à mieux comprendre l’impact des arts, ces subventions contribuent au bien-être des individus et des communautés, aident à relever les défis de notre époque et construire un avenir dans lequel tous les individus pourront mener une vie artistique et atteindre leur plein potentiel.

Les 66 subventions de l’Illinois NEA sont :

Université Aurora : 10 000 $ pour soutenir une exposition multimédia. (Aurore)

Ville d’Aurora : 20 000 $ pour soutenir une installation d’art public le long du sentier Fox River. (Aurore)

Gabriel Gudding : 20 000 $ pour soutenir la traduction du norvégien de la collection multigenre « Ecrire, c’est en demander trop » de Gunnar Wærness. (Bloomington)

3Arts Inc. : 20 000 $ pour soutenir les résidences et activités connexes pour les artistes handicapés. (Chicago)

À propos de Face Theatre Collective : 10 000 $ pour soutenir la production de « Lavender Men » de Roger Q Mason. (Chicago)

American Blues Theatre : 10 000 $ pour soutenir une production de « The Last Wide Open » d’Audrey Cefaly. (Chicago)

Association of Architecture Organizations : 20 000 $ pour soutenir une série de conférences Design Matters. (Chicago)

Black Ensemble Theatre : 15 000 $ pour soutenir le Black Playwrights Festival. (Chicago)

L’opéra « Livre des montagnes et des mers » du compositeur et librettiste Huang Ruo, avec des marionnettes de Basil Twist, faisait partie du Festival international de théâtre de marionnettes de Chicago 2024. Le festival est bénéficiaire d’une subvention NEA 2024. (Fourni par Basil Twist)

Blair Thomas & Company (alias Chicago International Puppet Theatre Festival) : 30 000 $ pour soutenir les salaires du personnel et les cachets des artistes du Chicago International Puppet Theatre Festival. (Chicago)

Cedille Chicago (alias Cedille Records) : 20 000 $ pour soutenir un enregistrement du duo de flûtes Flutronix et du Chicago Sinfonietta. (Chicago)

Cerqua Rivera Art Experience (alias Cerqua Rivera Dance Theatre) : 10 000 $ pour soutenir la création et la production d’une nouvelle œuvre de la chorégraphe Shannon Alvis et du compositeur Joe Cerqua. (Chicago)

Chicago Architecture Foundation (alias Chicago Architecture Center) : 30 000 $ pour soutenir l’événement Open House Chicago. (Chicago)

Chicago City Theatre Company (alias Joel Hall Dancers & Center) : 40 000 $ pour soutenir les spectacles et la programmation célébrant le 50e anniversaire de Joel Hall Dancers & Center. (Chicago)

Chicago Dancemakers Forum : 30 000 $ pour soutenir un programme de résidence chorégraphique. (Chicago)

Festival international du film de Chicago : 35 000 $ pour soutenir le Festival international du film de Chicago. (Chicago)

Chicago Mobile Makers : 25 000 $ pour soutenir des ateliers de conception destinés aux jeunes des collèges et lycées. (Chicago)

Chicago Philharmonic Society : 15 000 $ pour soutenir un concert orchestral. (Chicago)

La chef d’orchestre Mei-Ann Chen s’incline après avoir joué avec des membres du Chicago Sinfonietta lors d’un concert hommage au MLK au Symphony Center le 20 janvier 2020 à Chicago. Chicago Sinfonietta est bénéficiaire d’une subvention NEA 2024. (Armando L. Sánchez / Chicago Tribune)

Chicago Sinfonietta : 15 000 $ pour soutenir un concert orchestral au Spelman College d’Atlanta, en Géorgie. (Chicago)

Chicago Symphony Orchestra : 35 000 $ pour soutenir les honoraires des musiciens pour la présentation d’œuvres orchestrales. (Chicago)

Chicago Symphony Orchestra (au nom du Civic Orchestra of Chicago) : 40 000 $ pour soutenir les allocations des musiciens préprofessionnels du Civic Orchestra of Chicago. (Chicago)

Chicago Theatre Group (alias Goodman Theatre) : 40 000 $ pour soutenir la production du Goodman Theatre de « The Penelopiad » de Margaret Atwood. (Chicago)

Chicago Underground : 15 000 $ pour soutenir le Chicago Underground Film Festival. (Chicago)

CircEsteem : 30 000 $ pour soutenir des programmes d’arts du cirque destinés aux jeunes. (Chicago)

Musique classique Chicago : 20 000 $ pour soutenir les concerts Dame Myra Hess, les concerts aux heures de pointe et les concerts pour le bien-être et le rajeunissement. (Chicago)

Columbia College Chicago : 80 000 $ pour soutenir une étude pilote examinant si la pratique de la danse peut réduire la solitude des personnes âgées et améliorer leur qualité de vie. (Chicago)

Columbia College Chicago (au nom du Museum of Contemporary Photography) : 30 000 $ pour soutenir une exposition de Regina Agu. (Chicago)

Crossing Borders Music Collective : 15 000 $ pour soutenir une série mensuelle de concerts de musique de chambre au Chicago Cultural Center. (Chicago)

Kevin Dunn : 20 000 $ pour soutenir la traduction de l’espagnol du roman « La tyrannie des mouches » de l’auteure cubaine Elaine Vilar Madruga. (Chicago)

Eighth Blackbird Performing Arts Association : 15 000 $ pour soutenir la commande et la première d’une nouvelle œuvre de chambre du compositeur Jonathan Bailey Holland. (Chicago)

Facets Multimedia Incorporated : 20 000 $ pour soutenir le Festival international du film pour enfants de Chicago et les programmes de festivals connexes. (Chicago)

Free Spirit Media : 35 000 $ pour soutenir des programmes d’éducation en arts médiatiques et un programme de développement de la main-d’œuvre créative pour les jeunes et les artistes émergents du West Side de Chicago. (Chicago)

Fonctionnalités à spectre complet : 30 000 $ pour soutenir un programme de tournées national, « Our Right to Gaze : Black Film Identities », présentant des courts métrages d’artistes émergents. (Chicago)

Garfield Park Conservatory Alliance : 10 000 $ pour soutenir Music Under Glass, une série de performances communautaires gratuites pour tous les âges au Conservatoire. (Chicago)

Haymarket Opera Company : 30 000 $ pour soutenir une production d’époque entièrement mise en scène d’Artaserse du compositeur Leonardo Vinci et du librettiste Pietro Metastasio. (Chicago)

Hyde Park Art Center : 25 000 $ pour soutenir des expositions, des résidences et des opportunités de développement professionnel pour les artistes de Chicago. (Chicago)

Hyde Park Jazz Festival : 20 000 $ pour soutenir le Hyde Park Jazz Festival. (Chicago)

Ingenuity Incorporated Chicago : 50 000 $ pour soutenir une initiative d’impact collectif en cours dans les écoles publiques de Chicago. (Chicago)

Joffrey Ballet : 20 000 $ pour soutenir la commande de nouvelles œuvres auprès de chorégraphes émergents dans le cadre du Concours des œuvres gagnantes. (Chicago)

Kartemquin Educational Films : 35 000 $ pour soutenir KTQ Collaborative, un programme de développement artistique et professionnel destiné aux cinéastes indépendants du Midwest. (Chicago)

Ali Kinsella : 20 000 $ pour soutenir la traduction de l’ukrainien du recueil de poésie « Lost in Living » d’Halyna Kruk. (Chicago)

Korean Performing Arts Institute of Chicago : 18 000 $ pour soutenir le Chicago Drum Festival annuel. (Chicago)

Live the Spirit Residency : 15 000 $ pour soutenir le festival annuel de jazz d’Englewood. (Chicago)

Université Loyola de Chicago : 35 000 $ pour soutenir la commande et la planification d’une nouvelle œuvre chorale du compositeur Jerod Impichchaachaaha’ Tate à l’occasion du Jour de la Terre 2025. (Chicago)

Lyric Opera of Chicago : 25 000 $ pour soutenir les programmes de développement des artistes au Ryan Opera Center. (Chicago)

Samantha Rae Jenkins, membre de Midnight Circus, se produit sur un anneau attaché à des sangles au Humboldt Park le 1er octobre 2022 à Chicago. Midnight Circus est lauréat d’une subvention NEA 2024. (John J. Kim/Chicago Tribune)

Minuit Cirque dans les Parcs : 20 000 $ pour soutenir la création et la diffusion des arts du cirque. (Chicago)

Pegasus Theatre Chicago : 30 000 $ pour soutenir le Young Playwrights Festival. (Chicago)

Rivendell Theatre Ensemble : 15 000 $ pour soutenir le développement d’une pièce créée avec des membres de la communauté et écrite par Tonika Lewis. (Chicago)

Skyart : 25 000 $ pour soutenir des cours gratuits de création artistique en présentiel et en ligne pour les jeunes de Chicago. (Chicago)

Snow City Arts Foundation : 35 000 $ pour soutenir des programmes d’éducation artistique dans les hôpitaux pour les enfants et les jeunes. (Chicago)

Ensemble Sones de Mexico : 30 000 $ pour soutenir une tournée de spectacles mettant en vedette la musique traditionnelle mexicaine. (Chicago)

South Asia Institute : 10 000 $ pour soutenir un programme de résidence d’artistes présentant la musique pakistanaise. (Chicago)

Steppenwolf Theatre Company : 40 000 $ pour soutenir la première production mondiale et la tournée de « A Home What Howls » de Matthew Paul Olmos. (Chicago)

Storycatchers Theatre : 50 000 $ pour soutenir un programme d’emplois dans les arts du spectacle après la libération pour les jeunes qui comparaissent devant les tribunaux. (Chicago)

Teatro Vista : Theatre With a View : 15 000 $ pour soutenir le développement d’une œuvre mettant en valeur les artistes du pop art latino-américain. (Chicago)

Territoire : 25 000 $ pour soutenir un programme de formation aux compétences en design destiné aux jeunes de Chicago. (Chicago)

David Skidmore et Peter Martin, membres de Third Coast Percussion, se produisent avec l’équipe de danse de rue Movement Art au Harris Theatre de Chicago le 2 mai 2023. Third Coast Percussion est bénéficiaire d’une subvention NEA 2024. (Chris Sweda/Chicago Tribune)

Third Coast Percussion : 23 000 $ pour soutenir Currents, un projet de performance. (Chicago)

TimeLine Theatre Company : 30 000 $ pour soutenir la première mondiale de « Black Sunday » de Dolores Díaz. (Chicago)

Uniting Voices (alias Chicago Children’s Choir) : 35 000 $ pour financer les frais de chef d’orchestre et de chorégraphe du Neighbourhood Choir Program et de l’ensemble Dimension, qui offrent une formation en musique chorale aux jeunes. (Chicago)

Bourse West Point : 20 000 $ pour soutenir la commande et une représentation publique de l’Epic Steel Orchestra, un ensemble professionnel de steel drums. (Chicago)

Ville d’Evanston : 50 000 $ pour soutenir un programme de subventions pour les organismes artistiques d’Evanston. (Evanston)

Piven Theatre Workshop : 15 000 $ pour soutenir le programme Piven Empowerment through Enrichment, un atelier de théâtre qui invite les artistes ayant une déficience intellectuelle à créer du théâtre basé sur des processus. (Evanston)

Maywood Fine Arts Association : 10 000 $ pour soutenir une production du ballet classique « La Fille Mal…