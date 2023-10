La NCAA s’oriente vers la mise en œuvre des règles NIL avec des propositions pour le registre des agents et la divulgation des transactions

INDIANAPOLIS (AP) — Dans le but de mettre en place des règles pour réglementer la manière dont les athlètes universitaires peuvent être rémunérés pour leur renommée, le Conseil de la Division I de la NCAA a présenté mardi plusieurs propositions visant à apporter de la transparence aux transactions et à la surveillance de ceux qui souhaitent travailler. avec les étudiants.

Les propositions proviennent des recommandations du groupe de travail NIL et ne deviennent définitives qu’à la fin de la réunion du conseil mercredi.

Ils comprennent la création d’un registre volontaire pour les prestataires de services NIL, tels que les agents et les conseillers financiers ; les exigences de divulgation des transactions NIL d’une valeur supérieure à 600 $ par les athlètes à leurs écoles ; élaboration d’un contrat NIL standardisé ; et des programmes éducatifs destinés aux élèves du secondaire et aux athlètes universitaires.