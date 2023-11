La NCAA se joint à l’enquête du centre du Michigan sur un membre du personnel secondaire

La NCAA a rejoint Central Michigan pour enquêter sur un homme ressemblant à Connor Stalions, ancien membre du personnel du Michigan, qui est apparu sur la touche des Chippewas dans un équipement fourni par l’équipe pour leur match d’ouverture de la saison le 1er septembre à Michigan State.

La directrice sportive Amy Folan, dans une déclaration à ESPN, a confirmé que Central Michigan “poursuivait son examen de la question en coopération avec la NCAA”.

Folan a annoncé mardi dernier que le centre du Michigan enquêterait sur l’homme après avoir reçu des photos de lui un jour plus tôt. Stalions, au centre de l’enquête de la NCAA sur le Michigan pour reconnaissance hors campus et vol de signaux, a démissionné de son poste vendredi après avoir été initialement suspendu avec salaire, en attendant le résultat de l’enquête.

L’homme sur les images portait la même tenue que les entraîneurs et autres membres du personnel de Central Michigan, ainsi que des lunettes de soleil pour le match nocturne au Spartan Stadium. Les étalons sont apparus sur la touche du Michigan le 2 septembre pour le match d’ouverture des Wolverines contre la Caroline de l’Est.

L’entraîneur des Chippewas, Jim McElwain, a déclaré la semaine dernière que le nom des Stalions ne figurait sur aucune liste d’accréditations pour le match contre Michigan State. Selon les règles de la NCAA, la « zone d’équipe » pendant les matchs comprend un maximum de 50 membres non membres de l’équipe « directement impliqués dans le jeu ». Ceux qui ne portent pas l’uniforme complet portent des informations d’identification spéciales attribuées à la zone d’équipe, numérotées de 1 à 50. Les règles de la NCAA interdisent toute autre information d’identification dans la zone d’équipe.

“Nous sommes évidemment au courant d’une photo qui circule avec le voleur de pancartes”, a déclaré McElwain le 31 octobre. “Nos gens font tout ce qu’ils peuvent pour aller au fond des choses. Nous l’ignorions totalement. Je suis certainement ne l’approuvez en aucune façon, sous quelque forme que ce soit. Je sais que son nom ne figurait sur aucun des laissez-passer qui ont été [given] dehors. Maintenant, nous continuons simplement à le retracer, à le retracer et à essayer de le comprendre. »

La participation de la NCAA prolongera probablement le calendrier du processus d’enquête et de toute mesure disciplinaire potentielle. Ses conclusions pourraient être incluses dans un avis d’allégations plus large pour le Michigan, qui n’a pas encore été envoyé.

Anil Jain, professeur distingué au Département d’informatique et d’ingénierie de l’État du Michigan et expert reconnu à l’échelle nationale en matière de reconnaissance faciale, estime qu’il est « très probable » que les images de l’homme portant des lunettes de soleil et un chapeau sur la touche du centre du Michigan et une photo des Stalions sur la touche du Michigan sont la même personne.

À la demande d’ESPN, Jain et Steven Grosz, étudiant en doctorat, ont utilisé un système de reconnaissance faciale commercial de pointe pour comparer les deux photographies. Le système a comparé les images sur la base de plusieurs caractéristiques faciales – Jain a déclaré qu’il s’agissait de secrets commerciaux – pour fournir un score de similarité compris entre zéro et 1. Plus le score de similarité est élevé, plus il est probable que les deux visages comparés soient les mêmes. même personne.

Jain a déclaré que le système avait produit un score de similarité de 0,6 en comparant les deux photographies. Pour valider ce score, Jain et Grosz ont comparé la photo des Stalions à une base de données de plus de 4 500 photos d’hommes blancs.

“La raison pour laquelle c’est 0,6 est qu’il y a un déguisement”, a déclaré Jain à ESPN. “Si je prends une photo identique, ce serait une. Même les changements de pose, d’éclairage, d’expression, de lunettes de soleil, la correspondance ne sera jamais parfaite. Sur la base de cette analyse, les deux images représentent la même personne avec une grande confiance.”

Mark Schlabach d’ESPN a contribué à ce rapport.