La NCAA met en place une politique de nom, d’image et de ressemblance quelques heures avant la date limite

Rompant avec une position de longue date sur la rémunération des athlètes, le principal groupe de réglementation des écoles de la division I de la NCAA a approuvé mercredi des changements de politique qui amélioreront considérablement la capacité des athlètes à gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance, à partir de jeudi, une personne familière avec la décision a déclaré USA TODAY Sports.

La décision est intervenue quelques heures avant l’entrée en vigueur des lois ou des décrets dans plus d’une douzaine d’États qui auront le même impact.

La personne n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur la question en raison de sa nature sensible.

La configuration restera en place jusqu’à l’adoption de la législation fédérale ou de nouvelles règles de la NCAA.

Dans le cadre du nouvel accord, les athlètes universitaires seront autorisés à participer à des activités, notamment des accords de parrainage, à tirer parti des médias sociaux pour payer et à être rémunérés pour l’entraînement, les apparitions personnelles ou la signature d’autographes.

C’est l’aboutissement d’une série d’événements au cours des 12 dernières années qui ont poussé les écoles de la NCAA à abandonner un standard d’amateurisme qu’elles ont défendu à travers des batailles juridiques qui ont coûté à l’association et aux grandes conférences des centaines de millions de dollars en règlements juridiques et en avocats. frais.

Il y a eu une série de poursuites antitrust, à partir de 2009, qui ont abouti à une décision unanime de la Cour suprême contre la NCAA la semaine dernière. Et il y a eu des modifications législatives de l’État au nom des athlètes qui ont commencé en Californie en 2019 et se sont étendues à une loi de Floride qui a établi le 1er juillet 2021 comme date d’entrée en vigueur d’autres États se sont battus pour égaler.

La NCAA devait voter sur un ensemble détaillé de changements de règles concernant le nom, l’image et la ressemblance (NIL) en janvier, mais a décidé de déposer l’affaire lorsque la Cour suprême a décidé en décembre d’entendre l’affaire sur laquelle elle a statué la semaine dernière et puis, quelques jours avant le vote prévu, le ministère de la Justice a fait part de ses préoccupations concernant le plan.

AVIS: La Cour suprême n’achète pas ce que la NCAA vend, et nous non plus

ANALYSE: Ce que signifie la décision de la Cour suprême et quelle est la prochaine étape pour les athlètes universitaires

SUITE: Le président de la NCAA, Mark Emmert, dit que le combat va continuer

Pendant ce temps, les législateurs fédéraux ont commencé à s’intéresser à la question, présentant plusieurs projets de loi qui ont expiré à la fin de la session du Congrès de 2020 et les démocrates ont repris le contrôle du Sénat.

En 2021, alors que la NCAA restait en suspens, le nombre d’États adoptant des lois avec une date de début au 1er juillet a commencé à augmenter rapidement. Cela a incité l’association à intensifier ses efforts pour obtenir une législation fédérale. Cependant, cinq projets de loi cette année sont également au point mort car la NCAA a cherché non seulement une norme légale fédérale sur l’activité NIL des athlètes, mais également une protection contre les défis antitrust continus. Les législateurs démocrates ont réagi en exigeant des écoles des améliorations dans d’autres avantages pour les athlètes, tels que les normes de santé et de sécurité.

« La décision d’aujourd’hui de la NCAA est une reconnaissance bienvenue que l’athlétisme universitaire doit faire plus pour les athlètes universitaires », a déclaré la présidente de la commission sénatoriale du commerce, Maria Cantwell, D-Wash., dans un communiqué. « Cependant, l’action provisoire d’aujourd’hui ne remplace pas une norme nationale qui donne non seulement à nos étudiants-athlètes la possibilité de contrôler leurs propres droits en matière de nom, d’image et de ressemblance, mais inclut également des protections en matière de soins de santé, de sécurité, de bourses d’études et de transfert. »

Aujourd’hui, la NCAA est au bord du changement le plus fondamental dans le paysage du sport universitaire depuis le titre IX, la loi sur l’égalité des sexes qui a été mise en œuvre il y a près de 50 ans.

Blake Lawrence – le PDG d’Opendorse, une entreprise de technologie sportive qui travaille pour aider les athlètes à renforcer leur valeur d’approbation – a déclaré mercredi dans une interview avec USA TODAY Sports: «Nous nous préparons à ce que 100 000 étudiants-athlètes s’inscrivent sur notre plate-forme dans le prochain 48 heures. Il y en a déjà 30 000 (inscrits) et nous nous attendons à en voir plus de 100 000 de plus.

Ryan Detert, PDG d’Influential, une entreprise qui met en relation les influenceurs des médias sociaux avec les marques et travaille avec un certain nombre d’entreprises du Fortune 500, a également prédit un marché total important et lucratif pour le reste de cette année.

« Je serais très surpris si ce n’était pas (un total dans les) quelques dizaines de millions de dollars mis entre les mains d’athlètes des grands collèges et de nano-, micro-influenceurs qui ne sont peut-être pas seulement dans les sports majeurs comme le basket-ball , baseball, football – mais (dans) tous les sports possibles. La crosse, le football féminin, tout », a déclaré Detert à USA TODAY Sports « . . . Je sais que nous allons en faire plusieurs millions nous-mêmes, juste en fonction du pipeline actuel et de l’intérêt. Et cela a beaucoup de sens parce que nous menons ces campagnes Gen-Z et millénaires avec certaines des plus grandes marques au monde. »

Interrogé sur les types d’activités et d’argent qui peuvent être impliqués, Lawrence a détaillé un large éventail de possibilités.

« Il est clair qu’il y a une poignée d’étudiants-athlètes dans chaque équipe qui font des choses comme leur propre gamme de produits, donc en utilisant peut-être une page de destination Shopify pour vendre des produits en ligne, à partir de demain », a déclaré Lawrence. « D’autres qui ont un concessionnaire automobile qui va déjà leur fournir une voiture gratuite à partir de demain. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses différentes, c’est sûr. …

«Je dirais que ces offres initiales, il y en a qui sont dans les cinq chiffres, il y en a dans les quatre chiffres et d’autres sont plutôt autour de la centaine de dollars. Je n’ai pas encore été informé de tout ce qui se situe dans la fourchette à six chiffres, en termes d’opportunités sur le marché, mais je suis sûr qu’il y en aura à un certain niveau.

Suivez le journaliste des collèges Steve Berkowitz sur Twitter @ParBerkowitz