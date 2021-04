Dans une déclaration soutenant l’inclusion des athlètes transgenres dans le sport, le Conseil des gouverneurs de la NCAA a averti les législateurs des États lundi que des actions contraires pourraient entraîner la perte de matchs et d’événements de championnat.

Tous les étudiants-athlètes doivent être traités avec dignité et respect, a déclaré le conseil.

« L’inclusion et l’équité peuvent coexister pour tous les étudiants-athlètes, y compris les athlètes transgenres, à tous les niveaux du sport », a déclaré le Conseil des gouverneurs. « Nous nous engageons à faire en sorte que les championnats de la NCAA soient ouverts à tous ceux qui gagnent le droit d’y participer. »

Le Texas fait partie des 30 États qui envisagent des projets de loi interdisant aux filles transgenres de participer à des sports conformes à leur identité de genre, les gouverneurs du Mississippi, de l’Arkansas et du Tennessee ayant signé ces projets de loi, selon la Human Rights Campaign, une organisation de défense des droits LGBT qui suit la législation.

Le Sénat du Texas pourrait voter dès cette semaine sur le projet de loi 29 du Sénat, qui empêcherait les athlètes transgenres de participer à des sports scolaires et secondaires en dehors de leur «sexe biologique».

SB 29 a été désigné comme priorité par le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, un républicain, et compte 16 sénateurs du GOP comme co-auteurs. Après une audition au Capitole sur SB 29 au cours de laquelle les opposants, y compris de nombreux parents d’enfants transgenres, étaient plus nombreux que les partisans 4 contre 1, la commission des affaires d’État du Sénat a avancé le projet de loi sur un vote en ligne 5-2 avec les républicains en faveur et les démocrates opposés. .

La Texas House n’a pris aucune mesure sur la législation similaire, House Bill 4042, déposée par le représentant Cole Hefner, R-Mount Pleasant.

Les partisans des projets de loi sur les athlètes transgenres soutiennent que l’adoption protégera la compétition et garantira l’équité dans les sports féminins, où ils disent que les filles transgenres peuvent avoir un avantage physique.

«Les athlètes féminines méritent leur place dans le livre des records pour tout leur travail acharné et leur dévouement. Nous ne devons pas leur enlever cela», a déclaré le sénateur Charles Perry, R-Lubbock, auteur de SB 29.

Les opposants au SB 29 le disent et des efforts similaires constituent une attaque contre l’humanité des personnes transgenres, les stigmatisant davantage tout en refusant l’accès aux avantages de la participation sportive, y compris la camaraderie, l’esprit sportif, la discipline, la santé, le leadership et la consolidation d’équipe.

Dans sa déclaration, le Conseil des gouverneurs de la NCAA a déclaré qu’il soutenait «fermement et sans équivoque» le fait de donner aux étudiants-athlètes transgenres la possibilité de participer à des sports universitaires.

« La NCAA a une politique de longue date qui offre une voie plus inclusive pour la participation des transgenres aux sports universitaires. Notre approche – qui nécessite un traitement de suppression de la testostérone pour les femmes transgenres qui participent aux sports féminins – embrasse la science en constante évolution sur cette question », le conseil mentionné.

La NCAA exige que les championnats aient lieu uniquement là où « les hôtes peuvent s’engager à fournir un environnement sûr, sain et exempt de discrimination », a déclaré le conseil, ajoutant que les membres « suivront de près » les États pour déterminer si les championnats peuvent être accueillants et sans discrimination. respectueux de tous les participants.

Les événements de championnat peuvent apporter un coup de pouce de plusieurs millions de dollars à une économie nationale et locale.

Lorsqu’on lui a demandé si le Texas risquait de perdre des événements de la NCAA si le SB 29 était promulgué, la porte-parole du conseil, Michelle Brutlag Hosick, a déclaré: « La chose la plus importante à noter pour le moment est que le conseil des gouverneurs de la NCAA n’a pas pris de décision concernant les championnats et continuera. pour surveiller la situation. «

La déclaration du conseil d’administration est intervenue moins de deux semaines après que le président de la NCAA, Mark Emmert, ait exprimé une préoccupation similaire concernant les projets de loi sur les athlètes transgenres, qualifiant une telle législation de nuisible aux étudiants transgenres et contraire aux valeurs fondamentales de l’organisation que sont l’inclusion, le respect et l’égalité de traitement.