La NCAA jugée dans l’affaire de la commotion cérébrale d’un joueur de football de l’USC décédé

LOS ANGELES (AP) – La veuve d’un ancien joueur de football de l’Université de Californie du Sud qui poursuit la NCAA pour ne pas avoir protégé son mari d’un traumatisme crânien répétitif porte ce qui pourrait être une affaire historique devant un jury de Los Angeles vendredi.

Matthew Gee est décédé en 2018 des suites de lésions cérébrales permanentes causées par d’innombrables coups à la tête qu’il a reçus alors qu’il jouait le secondeur de l’équipe gagnante du Rose Bowl en 1990, selon la plainte pour mort injustifiée déposée par Alana Gee.

Sur les centaines de poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles intentées par des footballeurs universitaires contre la NCAA au cours de la dernière décennie, Gee’s n’est que la deuxième à être jugée, alléguant que des coups à la tête ont entraîné une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau. Il pourrait être le premier à atteindre un jury.

“Pendant des années (la NCAA) a gardé des joueurs comme Matthew Gee et le public dans l’ignorance d’une épidémie qui tuait lentement les athlètes universitaires”, a déclaré le procès. “Longtemps après avoir joué leur dernier match, ils se retrouvent avec une série de troubles neurologiques qui pourraient lentement étrangler leur cerveau.”

La NCAA, l’instance dirigeante de l’athlétisme universitaire aux États-Unis, a déclaré qu’elle n’était pas responsable de la mort de Gee, qu’elle imputait à une consommation excessive d’alcool, à la drogue et à d’autres problèmes de santé.

“M. Gee a consommé de l’alcool et de la drogue pour faire face à une enfance traumatisante, pour combler la perte d’identité qu’il a ressentie après la fin de ses jours de football et pour engourdir la douleur chronique et croissante causée par de nombreux problèmes de santé », ont écrit les avocats de la NCAA dans un dossier. Cour supérieure de Los Angeles.

La question des commotions cérébrales dans le sport, et le football en particulier, a été au centre des préoccupations ces dernières années, car la recherche en a découvert davantage sur les effets à long terme des traumatismes crâniens répétés dans des problèmes allant des maux de tête à la dépression et, parfois, à l’apparition précoce de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer. maladie.

Un procès en 2018 au Texas a conduit à un règlement rapide après plusieurs jours de témoignages de témoins pour la veuve de Greg Ploetz, qui a joué la défense du Texas à la fin des années 1960.

En 2016, la NCAA a accepté de régler un recours collectif pour commotion cérébrale, payant 70 millions de dollars pour surveiller les conditions médicales de l’ancien athlète universitaire, 5 millions de dollars pour la recherche médicale et des paiements allant jusqu’à 5 000 $ pour les joueurs individuels réclamant des blessures.

La NFL a été frappée par des poursuites similaires et a finalement accepté un règlement couvrant 20 000 joueurs à la retraite fournissant jusqu’à 4 millions de dollars pour un décès impliquant CTE, qui se retrouve chez les athlètes et les vétérans militaires qui ont subi des lésions cérébrales répétitives. Il devrait dépasser 1,4 milliard de dollars en versements sur 65 ans pour six conditions d’admissibilité.

Après des années de démentis, la NFL a reconnu en 2016 que des recherches effectuées au Centre d’encéphalopathie traumatique chronique de l’Université de Boston ont montré un lien entre le football et le CTE, qui est associé à la perte de mémoire, à la dépression et à la démence progressive.

Le centre a trouvé CTE dans le cerveau de 110 des 111 anciens joueurs décédés de la NFL et de 48 des 53 anciens joueurs universitaires, selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Les membres du Temple de la renommée diagnostiqués après la mort comprennent Ken Stabler et Mike Webster et Junior Seau, un coéquipier de Gee à l’USC.

Gee, 49 ans, était l’un des cinq secondeurs de l’équipe des chevaux de Troie de 1989 décédés avant d’avoir 50 ans. Comme pour Seau, qui s’est suicidé en 2012, le cerveau de Gee a été examiné à titre posthume à BU et s’est avéré avoir un CTE.

La défense a cherché à exclure tout témoignage sur les coéquipiers de Gee et la NCAA a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve médicale que Gee souffrait de commotions cérébrales à l’USC.

Deux ex-coéquipiers, cependant, ont témoigné lors de dépositions de coups qu’ils recevaient régulièrement à un moment où on leur disait de frapper avec la tête.

Mike Salmon, qui a rejoint les 49ers de San Francisco et les Bills de Buffalo de la NFL, s’est souvenu que Gee et d’autres secondeurs étaient «hors du coup» lors d’entraînements percutants.

“Matt a frappé comme un camion”, a déclaré Salmon. «Je l’ai vu un peu revenir dans le caucus. Vous pouviez dire… qu’il n’était pas tout là.

“C’était notre travail d’établir un contact casque à casque dans les années 80”, a témoigné Gene Fruge, un ancien tacleur de nez. « Il n’y avait aucun doute là-dessus. C’était votre travail, faire exploser l’homme devant vous.

La NCAA, qui exigeait en 2010 que les écoles aient un protocole sur les commotions cérébrales, a déclaré que les effets à long terme des blessures à la tête n’étaient pas bien compris au moment où Gee jouait.

Le procès de Gee a déclaré que les effets débilitants des commotions cérébrales et d’autres impacts traumatiques sur le cerveau sont connus depuis environ un siècle, d’abord à partir d’études sur des boxeurs «punch ivres» et plus tard à partir de découvertes dans le football et d’autres sports de contact.

“La NCAA était au courant des effets nocifs … sur les athlètes depuis des décennies, ils ont ignoré ces faits et n’ont pas institué de méthodes significatives d’avertissement et / ou de protection des athlètes”, a déclaré le procès. “Pour la NCAA, l’expansion et le fonctionnement continus du football universitaire étaient tout simplement trop rentables pour être mis en danger.”

Au cours de sa dernière année, Gee était capitaine de l’équipe et a mené l’USC dans les tacles, les échappés forcés et les échappés récupérés.

Après avoir obtenu son diplôme en 1992, Gee a été coupé par les Raiders de Los Angeles au camp d’entraînement. Il a épousé Alana, sa chérie d’université, et ils ont eu trois enfants alors qu’il dirigeait sa propre compagnie d’assurance en Californie du Sud. Pendant 20 ans, il a vécu une vie “relativement normale”, selon le procès.

Cela a changé vers 2013, lorsqu’il a commencé à perdre le contrôle de ses émotions, selon le procès. Il est devenu en colère, confus et déprimé. Il a beaucoup bu. Il a dit à un médecin que des jours passeraient sans qu’il puisse se souvenir de ce qui s’était passé.

Lorsqu’il est décédé le soir du Nouvel An 2018, la cause préliminaire du décès a été répertoriée comme les effets toxiques combinés de l’alcool et de la cocaïne avec d’autres conditions importantes de maladies cardiovasculaires, de cirrhose et d’obésité.

Joseph Low, un avocat de Los Angeles pour les clients atteints de lésions cérébrales traumatiques qui n’est pas impliqué dans l’affaire, a déclaré que l’abus de drogues et d’alcool peut devenir un symptôme de lésions cérébrales lorsque ceux qui en souffrent tentent de se soigner eux-mêmes. Blâmer la mort de Gee pour toxicomanie ne protégera pas la NCAA des preuves montrant qu’il avait un CTE, qui n’est pas causé par la drogue et l’alcool, a déclaré Low.

“C’est une distraction”, a déclaré Low. “C’est vraiment une façon dégoûtante de faire de l’assassinat de personnage. C’est ce que vous appelez la stratégie de défense 101. »

Brian Melley, l’Associated Press